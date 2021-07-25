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Иногда фотоархив напоминает мне настоящее… море! Аллегоричное восприятие, конечно: я словно ныряю туда, и практически всегда плавание по нему бывает непредсказуемым.

Открываю папку с портретами детей. Рассматриваю лица — погода становится солнечной, вода ласковой, тёплой. Но вдруг набежали тучи, пошёл неприятный холодный дождь, ветер стал колким и порывистым, а всё потому, что в этот момент мне попались изображения людей из приюта для тех, у кого нет дома… Плыву дальше, холодно по-прежнему и серо как-то вокруг — смотрю на лики жителей дома престарелых. Но вот впереди, кажется, и маяк долгожданный — настоящий клоун в яркой одежде! Однако рано порадовалась, увы… Он грустный почему-то и не может сейчас улучшить никому настроение. Пора возвращаться к детским портретам, иначе так можно замёрзнуть совсем или потонуть от переживаний…

По лицам можно многое «прочитать» о времени, в котором мы живём, если быть внимательными. Лики современников как открытые и правдивые книги. Не о мимолётных эмоциональных бурях рассуждаю — они, несомненно, могут смазать картину. Я о том, что остаётся с человеком навсегда, — шрамы судьбы, упрямые правдолюбы. В глазах, будто в зеркалах, отражаются и счастье, и беда. Глубокие морщины, словно поле перепаханное, порой поведают о ком-то даже больше, чем он или она сами бы того хотели…

А ещё большинство лиц могут «рассказать», а иные уже только «прокричать» о том, как всё драматичнее усложняется жизнь. Серый нездоровый цвет кожи, под глазами тёмные мешки, отёки, ненормальная худоба или болезненная полнота, мимические морщины, появляющиеся отнюдь не от улыбок, уставший взгляд — всё это грустные приметы нашего времени. Ситуация с работой сложная в стране. Далеко не у каждого есть хорошее место с приличным заработком. Многим приходится работать в нескольких местах, где нужно тяжело трудиться физически, чтобы заработать хоть какие-то деньги для своих семей. Конечно, о каком нормальном питании, лечении, отдыхе можно говорить при таких обстоятельствах?.. Вот и «пишет» жизнь свои, всё чаще невесёлые, истории прямо на наших с вами лицах, как писатель на бумаге…

Но не может быть, чтобы не нашлось добрых глав! Снова заныриваю всё глубже в свой творческий фотоархив — ищу улыбку, как драгоценность! Нахожу портрет очень симпатичной ухоженной старушки с ярким зонтиком, улыбается сдержанно, но по-доброму. Она хорошо выглядит, а старики в нашем государстве могут это себе позволить только тогда, когда есть возможности — отлегло, получилось всё же прочитать что-то светлое в лице человека сегодня! А вот фотография мальчишки — он искренне радуется солнцу и каплям воды — погода на просторах моего архива улучшается, плыть всё приятнее! Общайтесь чаще с детьми — они умеют даже в сложные моменты наслаждаться жизнью, извлекая радость из простых событий.

Несмотря на то что большинство портретов в моём фотографическом «море-галерее» печальны — они о тяготах судеб чаще всего, но, если присмотреться, лица людей всё равно красивы! Это та красота, которая от рождения живёт в человеческом сердце, впитанная с молоком матери. Она помогает нам преодолевать горе за горем и вопреки обстоятельствам являть миру ЛЮБОВЬ!

Нина ГОРШКОВА.

Фото автора.