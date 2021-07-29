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«Пусть полученные вами знания и опыт станут полезны для нашей родины», — подчеркнул Президент Садыр Жапаров на церемонии вручения «Золотых сертификатов» выпускникам средних школ и лицеев, набравшим наивысшие баллы по результатам Общереспубликанского тестирования.

Глава государства поздравил присутствующих юношей и девушек с успешным окончанием школы и получением «Золотого сертификата».

«Мы гордимся нашими лучшими выпускниками, получившими самые высокие баллы на Общереспубликанском тестировании. Уверен, что вы уже выбрали будущую профессию, поставили перед собой большие цели и определили приоритетные направления. В нашей встрече я вижу в первую очередь официальное признание высоких результатов вашей учёбы. К сегодняшней победе пройдены огромный путь — через тернии к звёздам. Вы с первого класса стремились к успеху и благодаря этому стали сознательными, целеустремлёнными и разносторонними людьми. Ваши звёзды — это прежде всего неустанный учебный труд, упорство узнать как можно больше, нестандартные подходы к решению предлагаемых заданий, желание приносить пользу Кыргызстану. Не случайно говорят, что для знающего мир светел, для незнающего — тёмен», — сказал Президент, отметив также вклад учителей и родителей, оказавших бесценную помощь своим ученикам и детям в достижении сегодняшних результатов.

«Верными спутниками в школьной жизни всегда были ваши педагоги и родители. Они помогали вам постигать мир науки, поддерживали вас в трудную минуту, учили не отчаиваться, а идти вперёд и не сдаваться», — заявил Президент, добавив, что значительное количество участников Общереспубликанского тестирования перейдут в ведущие зарубежные вузы, что демонстрирует значительный потенциал отечественной системы образования.

Но каких бы высот вы ни достигли в этой жизни, помните, что Кыргызстан — ваша родина и земля ваших предков. Один из приоритетов государственной политики в области образования — организация открытого и непрерывного образования молодёжи и будущих поколений в быстро меняющихся условиях. Государство выделяет значительную часть средств на сферу образования, уделяет внимание строительству учебных заведений, качеству и содержанию образования, повышению заработной платы учителей», — подчеркнул глава государства.

Он с удовлетворением отметил, что количество обладателей «Золотого сертификата» увеличивается с каждым годом, в том числе за счёт выпускников из регионов.

«За семнадцать лет более 700 выпускников награждены сертификатами по результатам общереспубликанского тестирования. Это элита подрастающего поколения республики, наши гордость и будущее! Ваши достижения — это результат многолетнего труда, отношения к учёбе и навыков. На основании сертификатов вы можете перейти в любое государственное образовательное учреждение Кыргызстана для обучения по любой специальности вне конкурса. Несмотря на то что прошлогодняя пандемия коронавируса затронула всю систему образования, удалось добиться значительного прогресса. Вы показали, что ничто не может помешать вам учиться», — сказал Садыр Жапаров.

Глава государства отметил ценность знаний в современном мире в век высоких инновационных технологий.

«Наше общество заинтересовано в развитии образования, проведении реформ, направленных на повышение качества образования. Сегодня общественность активно инвестирует в создание и развитие человеческого потенциала, который является ключевым ресурсом. Потому что самый ценный ресурс во Вселенной — это знания.

Инвестиции в образование включают экономическую справедливость, сокращение бедности и формирование интеллигенции, необходимой для развития современной политической системы», — сказал Президент, подчеркнув, что будущее любой страны — это талантливая молодёжь.

«Я горжусь вами и уверен, что каждый из вас получит любимую профессию, вы станете лучшими в своём деле и внесёте свой вклад в развитие нашей страны. В первую очередь желаю крепкого здоровья, покорения и достижения новых высот. Осуществите свои мечты! Главное — оставаться человеком в любой ситуации!» — отметил Президент Садыр Жапаров.

Добавим, что в текущем году наивысшие баллы по результатам Общереспубликанского тестирования набрали 66 юношей и девушек из всех регионов страны. Садыр Жапаров отметил, что за семнадцать лет более 700 выпускников награждены сертификатами по результатам Общереспубликанского тестирования, с удовлетворением добавив, что количество обладателей «Золотого сертификата» увеличивается с каждым годом, в том числе за счёт выпускников из регионов.

Помимо сертификатов, выпускникам также вручены ценные и памятные подарки.

Напомним, что с учётом текущей ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, мероприятие прошло с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, все участники заранее сдали ПЦР-тесты.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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