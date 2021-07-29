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В рамках официального визита Президента Садыра Жапарова в Таджикистан в Душанбе состоялось подписание ряда документов, которые направлены на наращивание кыргызско-таджикского двустороннего сотрудничества.



Президенты Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон приняли Совместное заявление.

Кроме того, подписаны следующие документы:

Соглашение о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения и социального страхования между Министерством здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики и Агентством социального страхования и пенсии при правительстве Республики Таджикистан; меморандумы о сотрудничестве: в сфере государственной службы между Госкадровой службой Кыргызстана и Агентством государственной службы при Президенте Таджикистана; в области молодёжной политики между Министерством культуры, информации, спорта и молодёжной политики Кыргызстана и Комитетом по делам молодёжи и спорта при правительстве Таджикистана; между Кыргызским национальным информационным агентством «Кабар» и Национальным информационным агентством Таджикистана «Ховар».