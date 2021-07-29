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Плодотворное взаимодействие

| июля 2, 2021
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Президент Садыр Жапаров принял министра национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акара.

Состоялся обмен мнениями о приоритетных направлениях двустороннего сотрудничества в военно-технической сфере, вопросах безопасности.
Глава государства особо отметил, что с момента установления дипломатических отношений Кыргызстан и Турция заложили прочную основу для взаимодействия во всех сферах. Как подчеркнул Садыр Жапаров, военно-техническое сотрудничество занимает особое место в системе кыргызско-турецких отношений, имеет много возможностей для дальнейшего расширения и укрепления. По его словам, учитывая нестабильную ситуацию в регионе и растущие угрозы, особенно в связи с осложнением ситуации в Афганистане, военно-техническое сотрудничество актуально и своевременно.
Президент Садыр Жапаров выразил готовность к дальнейшему развитию и расширению совместного сотрудничества в интересах мира и стабильности в обеих странах и регионе в целом.
В свою очередь министр национальной обороны Хулуси Акар передал слова приветствия и наилучшие пожелания от Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По его словам, Президент Турции отметил важность сегодняшнего визита в рамках реализации договорённостей по итогам 5-го заседания Высшего совета по стратегическому сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Турецкой Республикой. Он подчеркнул, что турецкая сторона всегда готова оперативно решать все имеющиеся вопросы и находится в постоянном контакте с Министерством обороны Кыргызстана.
Хулуси Акар добавил, что в рамках военного сотрудничества также важны вопросы обучения и подготовки военных специалистов. И выра- зил готовность к продолжению плодотворного взаимодействия с кыргызской стороной и оказанию содействия в данном направлении.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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