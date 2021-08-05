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1 февраля этого года Указом Президента С. Жапарова «О дальнейших мерах по развитию системы управления Вооружёнными силами Кыргызской Республики» на базе Госкомитета по обороне и Генерального штаба ВС образовано Министерство обороны. Требования, выдвинутые главой государства — Главнокомандующим Вооружёнными силами оборонному ведомству, востребованы временем: на внешние, внутренние угрозы и вызовы должны адекватно отвечать боевые части, хорошо обученные, вооружённые и мобильные, способные в максимально короткие сроки приступить к выполнению поставленных задач. О прямом предназначении армии в новых условиях управления войсками и о главных направлениях её реформирования беседуем с министром обороны КР генерал-майором Таалайбеком ОМУРАЛИЕВЫМ.

— Таалайбек Барыктабасович, вы воевали в Афганистане, в годы гражданской войны в Таджикистане командовали сводным кыргызским батальоном по охране таджикско-афганской границы и не понаслышке знаете о положении дел на ней. Сегодняшняя ситуация, связанная с выводом из Афганистана войск НАТО и активизацией движения «Талибан», вызывает беспокойство. Надо ли готовится к самому худшему развитию ситуации — внешней агрессии?

— Как говорится, хочешь мира, готовься к войне. Войсковые части и подразделения по всей линии нашей границы находятся в постоянной боевой готовности. Оперативно отслеживаем обстановку. Проводим отдельные и совместно с пограничниками поисково-разведывательные мероприятия по пресечению проникновения через границу диверсионных групп, террористических и бандитских формирований. Тесно взаимодействуем с таджикскими военными, обмениваемся оперативной информацией и по ней принимаем соответствующие решения. Все эти меры носят предупредительный характер. По линии ОДКБ также отрабатываются различные варианты развития ситуации на таджикско-афганской границе.

Организация Договора о коллективной безопасности уже заявила, что в случае резкого ухудшения обстановки на ней задействует всю свою силовую составляющую. Россия тоже оказывает большую целевую помощь Таджикистану в укреплении Вооружённых сил и своих рубежей, одновременно южной границы Содружества независимых государств. Поэтому маловероятно, что талибы решатся на активные наступательные действия. Если хотите знать моё личное мнение об общественно-политической обстановке в Афганистане в целом, скажу так: пока эта страна остаётся горячей точкой геополитического соперничества внешних игроков, а точнее, государств, претендующих на мировое господство, мира в ней не будет. Судьбу и будущее Афганистана должен выбирать сам народ.

— По мнению многих экспертов в сфере безопасности, с возрождением былого Министерства обороны как единого военного ведомства в Вооружённых силах возобновились кардинальные реформы по их применению и повышению боеспособности. В чём они заключаются?

— Прежде всего не оправдавший своего предназначения Генеральный штаб ВС КР возвращён в структуру оборонного ведомства и координирует действия главных штабов всех силовых структур в случае вторжения извне, дестабилизации внутренней обстановки в стране и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Реформы в армии реализуются в комплексе: от совершенствования системы управления войсками до создания в перспективе единого центра оперативных и стратегических запасов, а также тылового и материально-технического обеспечения не только частей и подразделений Минобороны, но и других силовых структур. Аналогичные преобразования планируем во всех сферах армейской жизни, например, в медицинском обеспечении военнослужащих и других. Добавлю, в целях оперативного реагирования на кризисные ситуации принято решение о создании Управления сил специальных операций, объединив соответствующие структуры всех силовых ведомств.

Одни из самых приоритетных направлений реформирования армии — это модернизация вооружения, обеспечение её современной техникой и высокоточными видами оружия. Этой проблеме уделяем самое пристальное внимание. Несмотря на экономические трудности страны, большую помощь в её решении оказывают глава государства — Главнокомандующий Вооружёнными силами, правительство, а также оборонные ведомства стран — партнёров по ШОС, СНГ и ОДКБ в рамках соглашений о военно-техническом сотрудничестве. Особо хочу отметить Россию, основного нашего стратегического партнёра, которая оказывает постоянную помощь нашей армии в виде современной техники, вооружения, продукции военного назначения и подготовки военных кадров.

Впервые за всю историю Вооружённых сил начали восстанавливать военную авиацию, чтобы её самодостаточность помогала самостоятельно решать поставленные задачи. В ближайшем будущем полностью оснастим её другими видами авиационной техники — беспилотными летательными аппаратами. Также планируем приобрести вертолёты и отремонтировать транспортные самолёты. Без ложного стыда отмечу, что после того, как вновь образовали Министерство обороны, вернули ему статус единого и главного органа по управлению войсками, произошло довольно много позитивных подвижек. Но сейчас не время для победных реляций и рапортов. Необходимо продолжать строительство национальной армии, способной профессионально обеспечить военную безопасность страны перед современными вызовами и угрозами.

— Товарищ генерал, вас трудно застать на рабочем месте, потому что постоянно находитесь в войсках с инспекторской проверкой и ставите задачи. Какую оценку вы бы поставили своим подчинённым за их выполнение?

— Сначала о самих задачах. Прежде всего это повышение уровня боевой подготовки, слаженности войск, выучки и выносливости личного состава, умения командиров всех степеней грамотно управлять войсковыми подразделениями, принимать правильные решения и эффективно применять имеющиеся средства и силы. Отмечу, что все учебные планы выполняются в установленные сроки. Особое внимание уделяется обучению специалистов, которые во многом определяют боеготовность любой структуры в составе Вооружённых сил, а также частей и подразделений специального назначения. Готовим снайперов, артиллеристов, механиков-водителей боевых машин пехоты, танков и колёсной техники, наводчиков-операторов системы ПВО и специалистов по другим военно-учётным специальностям. Добавлю к этому усиленную подготовку спецподразделений для ведения боевых действий в горных условиях, а также в городах и населённых пунктах.

В соответствии с планом подготовки Вооружённых сил на этот год предпочтение в учебном процессе отдаётся практическим занятиям в поле. На регулярной основе проводятся учебные сборы, практические стрельбы, тактические учения в составе взвода, роты и батальона по повышению индивидуальной подготовки военнослужащих, укреплению их морально-психологической и физической выносливости. Полностью укомплектованный личный состав всех без исключения видов войск ВС совершенствует своё мастерство в условиях, приближённых к боевой обстановке. Что касается оценки их служебно-боевой деятельности за первую половину этого года, то в целом она позитивная.

Сегодня Вооружённые силы страны способны отразить любые вызовы и угрозы. Правда, в учебных программах подготовки солдат и офицеров есть определённые недостатки и просчёты, но они устраняются непосредственно в процессе обучения и на практических занятиях. И ещё. Уровень боеспособности армии напрямую зависит не только от профессиональной подготовки каждого военнослужащего, но и его морально-боевых качеств. В этом направлении в воинских коллективах и подразделениях проводится целенаправленная работа по формированию у молодых воинов чувства долга и патриотизма, чести, ответственности за защиту страны, коллективизма и взаимопомощи. Достойных примеров для подражания предостаточно. В истории армии Кыргызстана немало славных традиций и страниц. Одна из самых ярких — мужество и отвага наших ребят в баткенских событиях 1999-2000 годов.

— Государство должно не только законодательно защищать военнослужащих, но и обеспечить их достойной социальной поддержкой, чтобы надлежащим образом исполнять служебные обязанности. Что в этом плане предпринимает оборонное ведомство?

— Начну с хороших новостей. Президент Садыр Нургожоевич Жапаров поручил мне подготовить документы о повышении на 50% денежного довольствия военнослужащих Министерства обороны. По моему мнению и не только, решение своевременное и справедливое, в армии должностные оклады почти в два раза ниже, чем в других силовых структурах. Ещё одна — недавно в Оше сдан в эксплуатацию очередной, на этот раз 250-квартирный жилой дом для семей военнослужащих. Ключи им вручал сам Главнокомандующий ВС. Но в целом проблема обеспечения их жильём очень острая и злободневная. Бюджет Вооружённых сил не позволяет строить его для военнослужащих. Несмотря на это, мы изыскиваем деньги на строительство военных городков с современной инфраструктурой. Ощущаем в этом реальную поддержку Президента и органов исполнительной власти.

Планируем обращаться к инвесторам и партнёрам по сотрудничеству в военной сфере, а также внедрить систему ипотечного кредитования. Взносы за ипотеку военнослужащие будут погашать за счёт средств, выделяемых им государством на наём жилья, и, самое главное — оно у них уже будет. Неоднократно говорил, но ещё раз повторю: позор, когда те же офицеры и контрактники, честно и преданно служившие Отчизне, после ухода на пенсию лишены достойных условий жизни и быта и вместе с семьями вынуждены мотаться по съёмным квартирам. Они заслужили большего.

Интервью взял

Сергей СИДОРОВ.