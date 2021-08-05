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До главного государственного праздника остаётся немного времени. 30 лет назад Кыргызстан обрёл суверенитет и стал самостоятельным. С какими достижениями и потерями прошли эти годы? Как развивалась страна и что её ожидает в будущем? Об этом мы поговорили с ректором Кыргызского экономического университета имени

М. Рыскулбекова Алмазом КАДЫРАЛИЕВЫМ.

Он напомнил, что Кыргызстан стал первым государством Центральной Азии, вступившим на путь демократического развития. Таким образом, осуществилась сокровенная мечта предков. Кыргызский народ, наконец-то, обрёл великое достояние — свободу.

— По историческим меркам 30 лет — небольшой срок для кардинальных изменений. Но тем не менее за это время произошло много значимых исторических событий: приняты закон о президентской должности и Конституция, состоялись выборы президента, появились государственные символы — флаг, герб, гимн, национальная валюта. Начался социально-экономический путь развития страны, строится её внутренняя и внешняя политика. Кыргызстан стал участником многих авторитетных и влиятельных международных организаций. Республика остаётся приверженной своим обязательствам и строгому выполнению всех ранее подписанных двусторонних и многосторонних договоров и соглашений.

Первые годы суверенитета сопровождались трудностями.

Деньги обесценились, случились рост товарного дефицита и падение производства. Предприятиям пришлось перейти на бартерную сделку. Тогда я пошёл в первый класс. Помню, как непросто жилось родителям, которые получали зарплату товарами. Поэтому для людей моего поколения этот период также ассоциируется с кризисом. Когда же наступили следующие этапы жизни — студенчество, профессиональная деятельность, сделал вывод, что потеряли не меньше, чем приобрели. К рыночной экономике нужно было переходить планово, постепенно, а не методом шоковой терапии. Допустили массу ошибок, не имея опыта. Не смогли выстроить ясную концепцию, определяющую нашу идентичность, правильно использовать ресурсы. Ведь за годы независимости страна получила от международных организаций немало средств в виде грантов и кредитов, которые расходовались неэффективно, — отметил Алмаз Кадыралиев.

Если же говорить о достижениях, то мы превратились в государство с самыми сильными гражданским обществом и свободой слова. Кыргызский народ сам определяет путь развития страны при смене власти. Умеет сплотиться при возникновении угроз. Это единство — большая сила.

Да, республика пока не смогла достигнуть всех целей, намеченных после обретения суверенитета, но у неё есть большой потенциал. Мы должны применить новую модель социально-экономического развития, учитывающую все сильные и слабые стороны. При использовании финансовых ресурсов проводить исследования, оценивать риски.

Я верю в благие намерения новой власти улучшить жизнь страны и населения. И эти изменения должны почувствовать прежде всего простые люди. Президент придаёт огромное значение развитию науки и техники, бизнеса. Думаю, если эти направления станут приоритетными, то в скором времени обязательно принесут свои плоды. Ведь за время независимости выросло новое поколение свободных предпринимателей, способных внести существенный вклад в экономическое развитие Кыргызстана, — подчеркнул Алмаз Кадыралиев.

Независимость — это ценность, которой мы все дорожим. Пусть с каждым годом наша страна процветает, достигая новых успехов!

Аида ШИРИНОВА.