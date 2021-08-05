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Национальный статистический комитет выпустил сборник «30 лет независимости Кыргызской Республики». В нём представлена информация о социально-экономическом развитии страны.

Политика в области охраны окружающей среды основана на принципах устойчивого человеческого развития. Это означает приверженность к использованию возобновляемых ресурсов и недопущению чрезмерного потребления невозобновляемых, выбор таких продуктов и технологических процессов, которые оказывают наименьшее негативное воздействие на окружающую среду.

В 1996 году Кыргызстан присоединился к Конвенции ООН о сохранении биологического разнообразия. В стране создали сеть особо охраняемых территорий. В их числе 10 государственных природных заповедников, 13 государственных природных парков общей площадью 1,3 млн. гектаров, что составляет 6,5% от площади. Кроме того, функционируют 8 лесных, 23 ботанических, 19 геологических, 2 комплексных и 12 зоологических (охотничьих) заказников. За годы независимости площадь государственных природных заповедников и парков выросла в 5,7 раза. На территории страны насчитывается 1 923 озера, запас воды которых, по оценке, составляет более 70% от общих национальных влагозапасов. А присоединение Кыргызстана к Монреальскому протоколу по озоноразрушающим веществам и ратификация Конвенции ООН по глобальному изменению климата стимулировали разработку национальных стратегий и принятие действенных мер по снижению уровня выбросов парниковых газов и озоноразрушающих веществ. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников вследствие спада промышленного производства в 2020 году по сравнению с 1991-м сократились в 3 раза и составили 50,6 тыс. тонн. Наиболее опасным фактором, приводящим к истощению и деградации водных ресурсов, особенно питьевой воды, является их загрязнение различными химическими и биологическими веществами. Сброс загрязнённых сточных вод по сравнению с 1991 годом снизился более чем в 15 раз и в 2020-м составил 1,9 млн. кубических метров.

В Кыргызстане, по данным Нацстаткома, численность постоянного населения на конец 2020 года составила 6 млн. 637 тыс. человек. Отметим, что только в Бишкеке проживает почти 1,1 млн. граждан. За последние три десятилетия численность людей увеличилась на 2 млн. 134 тыс., или в 1,5 раза. Наше население в демографическом отношении молодое: 34,6% — дети и подростки, 57,1% — лица трудоспособного возраста и 8,3% — пенсионного возраста.

В результате эмиграции, а также различий в уровне естественного воспроизводства, произошли изменения в национальном составе населения. Так, увеличилась численность кыргызов, узбеков, дунган, таджиков и, напротив, снизилась численность русских, украинцев, татар, белорусов, немцев. Но, несмотря на высокую эмиграцию в 1990-х, начале 2000-х годов, сохранены представители всех национальностей, исторически проживавших в стране, а их более 100.

В последние годы значительные изменения претерпела структура занятого населения, где доля в сельском хозяйстве снизилась с 49% в 2002 году до 18% — в 2020-м, в то время как в сфере торговли и услуг она, напротив, возросла с 39% до 56% и строительстве — с 3% до 12%.

За годы независимости в республике произошли радикальные преобразования в экономической, политической и социальнокультурной сферах, что повлекло за собой перемены и в образовательном статусе населения. В частности, приняты законы «Об образовании», «О дошкольном образовании», государственные программы «Развитие образования» и «Депозит молодого учителя». В последние годы увеличивается количество детских садов, улучшается их инфраструктура, внедряются инновационные программы дошкольного развития.

Численность детей в садиках в 2020 году по сравнению с 2000-м возросла в 4,3 раза.

Особое место среди национальных приоритетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу занимает начальное и базовое образование. На 2020/2021 учебный год в республике насчитывалось 2,3 тысячи школ, что по сравнению с 1991-м на 28% больше. В них преподаёт более 82 тыс. учителей. Активно развивается разнотипная структура школьного образования по видам, формам собственности и направлениям деятельности. В частности, функционируют 424 лицея и гимназий, 99 профессиональных лицеев (училищ), 57 вузов, в числе которых 40 государственных и 17 частных. Стоит отметить, что почти каждый четвёртый из числа занятого населения имеет высшее или неполное высшее образование, каждый девятый — среднее профессиональное.

С начала обретения Кыргызстаном статуса независимого государства в сфере здравоохранения были трудности, вызванные социально-экономическими реформами переходного периода. Сегодня же общее положение отрасли улучшилось. В рамках реформирования сектора и повышения её эффективности, государством за последние годы приняты ряд основных программных документов, таких как Закон «Об охране здоровья граждан в Кыргызской

Республике», программы по охране здоровья населения и развитию системы здравоохранения на 2019-2030 годы «Здоровый человек — процветающая страна» и «Имуннопрофилактика».

В 2020 году первичную медико-санитарную помощь оказывали 49 центров семейной медицины, где работали 543 группы семейных врачей, а также 16 групп, являющихся самостоятельными юридическими лицами. Также в стране функционируют 185 учреждений здравоохранения. В процессе реструктуризации сельские участковые больницы трансформированы в центры семейной медицины, а лечебно-профилактические учреждения вошли в состав областных объединённых больниц. Сейчас функционируют 29 центров общеврачебной практики, которые открыты на базе территориальных больниц и центров семейной медицины. В 2020 году медицинскую помощь населению обеспечивали 14,2 тыс. врачей и 35,4 тыс. среднего медицинского персонала.

Переход к рыночным условиям хозяйствования привёл к значительным изменениям в социально-экономической сфере

республики. Масштабные политические и экономические реформы отразились не только на национальной экономике, но и, прежде всего, на уровне жизни населения. Поэтому одним из основных приоритетов соцполитики независимого Кыргызстана является преодоление бедности. Измерение благосостояния населения производится на основе интегрированного выборочного обследования бюджетов 5 016 домашних хозяйств. Результаты опроса показывают, что уровень бедности в 2020 году, рассчитанный по потребительским расходам, по республике составил 25,3% и по сравнению с 2000-м снизился на 37,3 процентных пункта.

За годы независимости произошли значительные перемены в области социальной защиты и соцстрахования. Пересмотрена, укреплена правовая база, принят ряд законов. Сегодня каждый четвёртый житель

республики имеет право на те или иные льготы. На конец 2020 года численность получателей пенсий, состоящих на учёте Социального фонда и других государственных органов, составила около 736 тыс. человек. А государственные пособия получает около 436 тыс. человек, и по сравнению с 1991 годом их число увеличилось в 17,4 раза.

За последние пять лет на долю расходов на социальную защиту (включая ассигнования Социальному фонду) из государственного бюджета приходилось от 16 до 20% всех его расходов.

Кыргызстан имеет все предпосылки, чтобы стать туристической меккой. У нас прекрасная природа, богатое культурное историческое наследие, включая Шёлковый путь, живые традиции, радушное гостеприимство, великолепная национальная кухня и относительно низкая стоимость трудовых ресурсов. Однако доля туризма в валовом внутреннем продукте Кыргызстана остаётся пока незначительной и в 2020 году, по предварительной оценке, составила 2,9%.

В развитие этой сферы в прошлом году вложено свыше 15 млрд. сомов инвестиций в основной капитал. Численность отдохнувших составила 464 тыс. человек и по сравнению с 2019 годом снизилась в 3,8 раза, что обусловлено введением в республике карантинных мер из-за пандемии коронавируса.

Физическая культура и спорт являются составной частью общенациональной культуры и государственной политики в решении социальных и экономических проблем общества. В 2020 году насчитывалось 7,9 тыс. спортивных площадок и полей, 1,4 тыс. спортзалов, 61 физкультурно-оздоровительный комплекс, 78 встроенных и приспособленных для занятий спортом помещений, 39 стрелковых тиров, 10 стадионов с трибунами на 1 500 и более мест, 24 бассейна и 138 других различных объектов. Тренерами-преподавателями подготовлены 4,3 тыс. спортсменов I разряда, 1,2 тыс. кандидатов в мастера спорта, 556 мастеров спорта и 66 мастеров спорта международного класса. В секциях, группах и командах занималось более 183 тыс. человек.

За тридцать лет динамика валового внутреннего продукта Кыргызстана характеризовалась неравномерностью показателей. С 1991-й по 1995 год наблюдалось его снижение на 45%. С 1996-го по 2005 год, наоборот, отмечался экономический рост, в результате чего прирост ВВП составил 58%, или по 4,7% в среднегодовом исчислении, а на душу населения эти показатели составили, соответственно, 45 и 3,8%. С 2006-го по 2019 год оставалась положительной динамика развития экономики страны, за исключением 2010-го и 2012 годов, когда случилось незначительное снижение. Что касается 2020-го, то спад обусловлен введением ограничительных мер в связи с эпидемиологической ситуацией.

Промышленность — одна из ведущих отраслей экономики Кыргызстана, на долю которой приходится 21% валового внутреннего продукта. В 2020 году объём производства составил более 319 млрд. сомов и по сравнению с 2019-м снизился на 6,6%, а с 1991-м — на 14,0%. Что касается сельского хозяйства, то на его долю приходится более 13% валового внутреннего продукта, а строительства — более 8%. Объём оборота розничной торговли, включая предприятия питания, достиг почти 356 млрд. сомов, увеличившись по сравнению с 1991 годом в 2 раза, а его доля в ВВП возросла с 3,3% в 1991-м до 14,6% — в 2020-м.

Обретение независимости позволило Кыргызстану самостоятельно выйти на мировой рынок. В стране создан либеральный торговый режим. Внешнеторговый оборот республики в 2020 году составил $5 648,6 млн. и по сравнению с

1992-м увеличился в 7,7 раза. Импортные поступления достигли $3 684,1 млн. и выросли в 8,8 раза, экспортные — в 6,2 раза и равны $1 964,5 млн. Главными партнёрами в экспорте Кыргызстана в прошлом году стали Великобритания (50,4% от общего объёма), Казахстан (15,0%), Россия (12,3%), Узбекистан (7,8%), Турция (3,8%), Китай (2,2%) и Таджикистан (1,4%). В основном мы поставляли в эти страны золото, руду и концентраты драгоценных металлов, овощи и фрукты, одежду, молоко и молочные продукты, пластмассу и изделия из неё, стекло. А основными партнёрами по импортным поступлениям являлись Россия (35,7% от общего объёма), Китай (20%), Казахстан (13,6%), Турция (5,3%), Узбекистан (5,1%), США (3,3%) и Германия (1,4%). К нам завозили нефть и нефтепродукты, оборудование и механические устройства, электрические машины и оборудование, фармацевтическую продукцию, машины, чёрные металлы и изделия из них, пластмассу, древесину и изделия из неё.

В первые годы независимости, в республике наблюдался резкий скачок цен на потребительские товары и услуги. Наиболее высокие темпы инфляции отмечались до 1995 года. Однако в дальнейшем в результате принятых антикризисных мер ситуация стабилизировалась. В течение 20 лет динамика потребительских цен на товары и услуги характеризовалась умеренными темпами их прироста. За последние 10 лет наибольший уровень инфляции отмечен в 2014-м (10,5%) и в 2020 годах (9,7%).

В сентябре 2015 года на историческом саммите Организации Объединённых Наций мировыми лидерами принят глобальный план действий «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года». Документ является своеобразным призывом к действию, исходящим от всех стран — бедных, богатых и среднеразвитых. Он нацелен на улучшение благосостояния и защиту нашей планеты. Государства признают, что меры по ликвидации бедности должны приниматься параллельно усилиям по наращиванию экономического роста и решению целого ряда вопросов в области образования, здравоохранения, социальной защиты и трудоустройства, а также борьбе с изменением климата и защите окружающей среды.

«Преобразование нашего мира: Повестка-2030» содержит 17 глобальных целей, 169 соответствующих задач и 232 показателя. Кыргызстан привержен осуществлению Повестки дня OOH в области устойчивого развития до 2030 года. Цели устойчивого развития включены в государственную политику и отражены в Национальной стратегии развития на 2018-2040 годы, в основу которой заложен человекоцентрированный подход. 16 июля 2020 года в Нью-Йорке Кыргызстан представил свой первый Национальный добровольный обзор (НДО) о ходе достижения ЦУР.

Подготовила по материалам сборника Нацстаткома

Ирина КОВШОВА.