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Президент Садыр Жапаров принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной Республики Германии в Кыргызстане Монику Иверсен по случаю завершения её дипломатической миссии в стране.

Состоялся обмен мнениями о приоритетах двусторонних отношений, мерах по наращиванию торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Глава государства ещё раз от имени кыргызского народа и от себя лично выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения в Германии.

Садыр Жапаров с удовлетворением отметил вклад Моники Иверсен в активизацию совместного сотрудничества и развитие кыргызско-германского политического диалога, а также в рамках финансового и технического сотрудничества между Кыргызстаном и Германией. Он подчеркнул, что Германия — один из важнейших партнёров Кыргызстана в Европе, и выразил готовность кыргызской стороны к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества. Кыргызстан всегда пользовался поддержкой Германии в сотрудничестве с Европейским союзом.

«Кыргызская сторона заинтересована в развитии торгово-экономических отношений с Германией, учитывая имеющийся большой торгово-экономический потенциал между двумя странами. В частности, особый интерес представляют сферы сельского хозяйства, туризма, цифровизации, энергетики и горнодобывающей промышленности», — добавил Президент, отметив, что Кыргызстан продолжит работать с немецкими политическими фондами по вопросам безопасности, регионального сотрудничества, а также образования.

В свою очередь Моника Иверсен подчеркнула, что за годы своей дипломатической деятельности в Кыргызстане она всегда чувствовала поддержку государства. Время работы в Кыргызстане стало для неё интересным, но и непростым, в том числе из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Она отметила, что Германия и Кыргызстан являются партнёрами с момента обретения республикой независимости. В следующем году страны отметят 30-летие установления дипломатических отношений. Моника Иверсен считает, что на сегодня имеется значительный потенциал для развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, особое внимание стоит уделить вопросам климата и охраны окружающей среды. Особое внимание посол Германии также уделила вопросам расширения торгово-экономических связей.

В завершение Президент Садыр Жапаров пожелал Монике Иверсен крепкого здоровья, благополучия и успехов в её дальнейшей деятельности.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.