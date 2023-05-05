Свет и тепло родного очага в Якутии

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
В российском Якутске состоялось праздничное мероприятие «Добро пожаловать в Кыргызстан!», посвящённое 30-летию со дня принятия Конституции Кыргызской Республики, организованное канцелярией посольства республики в Российской Федерации совместно с общероссийской общественной организацией «Кыргызский конгресс».
В мероприятии участвовали министр по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) Г. Кириллин, руководители других госорганов, а также представители местных высших учебных заведений, руководители диаспоральных организаций Ассамблеи народов Якутии, студенты и соотечественники, пребывающие в Якутии.
Г. Кириллин отметил весомый вклад трудящихся из Кыргызстана в социально-экономическое развитие Якутии, выра-зил благодарность организаторам мероприятия и вручил им благодарственные письма.
Участникам мероприятия продемонстрировали видеоролики, презентации о туристи-ческих возможностях Кыргызстана, организованы кулинарные мастер-классы, выставка-ярмарка товаров отечественного производства, дегустация кыргызских национальных блюд и концерт.
Дата публикации: 15:50, 05-05-2023
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