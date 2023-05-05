Скот на выпас: туда не ходи, сюда ходи…

В Министерстве экономики и коммерции проведён семинар «Регенеративное сельское хозяйство, сохранение пастбищ, регулируемый выпас скота».

Организаторы — Госцентр по развитию халал-индустрии совместно с общественным фондом «Глобал Эковэй». Участники — представители пастбищных комитетов Ысык-Атинского и Панфиловского районов Чуйской области. Из приглашённых — сотрудники Кыргызского научно-исследовательского института животноводства и пастбищ.

Цели семинара — информирование и обучение фермеров принципам регенеративного (восстановительного) сельского хозяйства, бережного отношения к пастбищам, сохранения и восстановления пастбищ, и особо акцентируемая — важность соблюдения регулируемого выпаса.

Как отмечалось, пастбища являются источником экономи-ческого роста местных сообществ, влияют на всю экономику агросектора в целом. Данной теме уделяется особое внимание, в том числе для успешной реализации проекта «Мясной халал парк в КР».

Республика не сполна реализовала свой потенциал в экспорте мяса, и в целом его объём всё ещё незначителен с точки зрения вклада в ВВП. Между тем есть несколько успешных экспортёров мяса, у которых стоит перенять опыт. При поддержке (особенно в плане финансирования) страна может оптимизировать производство халал мяса и мясопродуктов.

А ещё с пастбищными комитетами разрабатываются подробные карты угодий по каждому району, селу и частному пользователю. Такой подход позволяет цифровизировать агросектор.

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