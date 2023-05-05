Весна Победоносная!

Приближается праздник Великой Победы! Нет, не хочется писать банальные строки. Многое уже сказано, спето, сыграно. Но слёзы, слёзы — откуда они? Почему последние годы празднования Дня Победы для меня стали особенно эмоциональными? И не только у меня.



Раньше мы отмечали этот праздник как само собой разумеющееся. Да, свершилась несколько десятков лет назад Победа над фашизмом, который от своей безнаказанности и вседозволенности, как змий огненный, поглощал страны Европы одну за другой, но споткнулся о Могучий Союз пятнадцати держав. И захлебнулся своим пламенем ядовитым. Я задаю себе вопрос, почему не плакала раньше. А теперь, во время работы над материалом, меня вдруг осенило. Я не плакала раньше, потому что тогда у нас не пытались отобрать праздник! Понимаете?..

Оказывается, тот огненный змий не уничтожен полностью, его частица схоронилась в недрах другой земли, чтобы воскреснуть и вновь нанести удар там, где он был повержен. Зализывая раны, змий стал хитрее, теперь он не нападает в открытую. Так битву не выиграть, тем более некогда сплочённый народ празднует Победу до сих пор, спустя 78 лет. И будет праздновать! Тогда ему в голову приходит идея стравить людей друг с другом, раздробить, разделить и уничтожить поодиночке. У змия огненного всегда находятся последователи и почитатели. Они разрабатывают стратегию анализа, замутив умы молодых людей, внося в их души сомнения.

«А нужна ли была нам победа? Сейчас бы пиво баварское пили!», «Что вы ходите с портретами мёртвых?», «Может, уже хватит отмечать День Победы?», «А чего это вы на ребёнка напялили военную форму? Учите его агрессии?» — самые распространённые фразы пособников огненного змия фашизма. И вот уже задумываешься: а ведь зерно правды в этом есть? Я сразу вспоминаю фильм «Экзорцист», про то, как два священнослужителя пытаются изгнать демона из тела девочки. «Нечто», вселившееся в ребёнка, дабы сбить священников с толку, начинает припоминать моменты из прошлого одного из них — неприятные моменты, о которых не хочется вспоминать и тем более распространять. Уловка срабатывает, и вот уже молодой падре сомневается в своём деле, и уверенность покидает его. Чувствуете схожесть моментов? До этого нас было не сломить, но, когда сомнение вселяется в душу, оно порождает отторжение. Были мы дружны, вместе отмечали полюбившийся праздник, и тут предоставили баварское пиво по акции или вообще бесплатно, и всё, поплыло, и дед уже герой, но зачем он гробил жизнь? И визы бы не было в Германию…

Вопросы хорошие, каверзные, заставляющие задуматься и главное — ЗАСОМНЕВАТЬСЯ! А теперь начнём отвечать на них и по ответам поймём, что наши ветераны и павшие в бою предки не зря отдавали свои жизни за Победу.

«А нужна ли была нам победа? Сейчас бы пиво баварское пили!» Уж мы бы точно не пили! Нас бы просто не существовало. Накануне войны гитлеровцы разработали генеральный план «Ост». В нём чётко прописывалась полная оккупация и разорение территорий от Восточной Европы и всего Советского Союза вплоть до Урала. Да, понимая, что проигрывают, нацисты уничтожили большую часть документов, но сохранился единственный уцелевший оригинал плана «Ост», обнаруженный американцем в 1947 году. Сто страниц и схем на бумаге гласили о том, что из общего количества жителей оккупированных земель должно быть сохранено лишь менее 10% коренного населения. Остальных — в резервации и на обживание менее плодородных земель, чтобы сами умерли с голоду. Скажите, вы уверены, что вошли бы в число потомков «счастливчиков», батрачащих на подаяния господ высшей расы? Так что лучше купите пива местного производства.

«Что вы ходите с портретами мёртвых?» На портрете Герой, который защищал не только Родину, но и семью, будущее поколение. Он не боялся боли, голода, пыток, страданий и даже мученической смерти. Он шёл в бой, чтобы не только победить и прогнать врага со своей земли, но ещё и отомстить за зверства, которые выпали на долю ни в чём не повинных жителей Хатыни и других деревень и городов страны.

«Может, уже хватит отмечать День Победы?» Пока живы свидетели той войны, праздник будут отмечать. Для ветеранов — это самый главный день. Они наряжаются, надевают свои награды и ордена, по возможности накрывают стол и ждут, когда мы, молодое поколение, не видевшее голода и пыток, придём навестить их и поздравить с праздником.

«А чего это вы на ребёнка напялили военную форму? Учите его агрессии?» Военная форма советского солдата — это символ спасения, несущий жизнь! Форма нацистов — символ смерти. Военные медсёстры спасали раненых, даруя им жизнь. Так почему бы не нарядить ребёнка в костюм военной медсестры? Человек в военной форме нёс спасение для всех республик и даже Европы, которая сейчас стыдливо об этом умалчивает. Почему вы не кричите, когда на Хеллоуин дети наряжаются в костюмы зомби и мертвецов, монстров и проституток? Где ваши причитания? Военная форма — это символ защиты от врага, и дети, надевая её, узнают об истории.

И ещё моё любимое: «Можем повторить?» От этого лозунга многие фашистские проростки впадают в истерику и начинают неистово кричать: «Что повторить? Войну, убийства?»… Друзья мои, Победу, Победу можем повторить! Подвиг! Если кто-то посмеет покуситься на нашу жизнь, территорию, свободу — мы сможем повторить отвагу, мужество, доблесть, подвиг. А главное — ПОБЕДУ! Так что лучше не пытайтесь.

Дарья НЕСТЕРОВА.

Фото Нины ГОРШКОВОЙ.

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