Поделиться VK Print

Уполномоченная по правам ребёнка Жыпариса Рысбекова в рамках мониторинга соблюдения прав и интересов детей посетила Нарынскую область.

В ходе поездки проведены встречи с полномочным представителем Президента в Нарынской области Сабыркулом Ашимбаевым, главами айыл окмоту и сотрудниками социальных учреждений и инспекций по делам несовершеннолетних.

Посещены социальные объекты в Ат-Башинском, Ак-Талинском, Нарынском районах и в городе Нарыне: средняя школа им. И. Арабаева, детский сад «Умут», приёмная семья в Кочкорском районе, средняя школа №9, детский сад «Наристе нур», детское отделение Нарынской объединённой областной больницы, кризисный центр «Аруу тилек», средняя школа им. А. Койчуманова, детский сад им. К. Тыныстанова, детское отделение Ат-Башинского районного центра общеврачебной практики, реабилитационный центр «Ак-Байрак», спорткомплекс им. Андабекова, средняя школа им. Э. Карасартова, детский сад «Айзуура», реабилитационный центр «Азык», приёмная семья в Ак-Талинском районе, а также Нарынский областной лицей-интернат им. У. Асанова.

Состоялись встречи и с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья в Ак-Талинском районе по вопросам госгарантий и их улучшению для таких детей.

Во время поездки на месте даны рекомендации и поручения территориальным представителям госорганов и органам местного самоуправления по улучшению предоставляемых государственных и муниципальных услуг по вопросам прав и защиты детей.