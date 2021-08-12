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«…О, одиночество, как твой характер крут!

Посверкивая циркулем железным,

как холодно ты замыкаешь круг,

не внемля увереньям бесполезным…»

Белла Ахмадулина

«По улице моей который год…»



ОдиноЧество, как ни печально, постоянный спутник человеческий. Ну, не всего человечества, разумеется. Большой его части… Были, есть и, несомненно, будут люди, обласканные счастьем, не вкусившие драматичной горечи одиночества, но одиночек становится всё больше. Это настоящий бич нашего времени! Почему это происходит — итог слишком быстрого темпа всё усложняющейся во всех смыслах жизни? А в результате времени и сил хватает только на поиски хлеба насущного. В такой круговерти изо дня в день просто не остаётся места для дел сердечных?..

Несмотря на крайнюю непривлекательность, одиночество -источник вдохновенья для множества поэтов, художников, артистов, для людей нетворческих тоже, как ни странно. И меня оно вдохновляло, пока не вышла замуж и сына не родила. Пишу на эту тему и, кажется, что режу по-живому… Когда ушла мама 8 лет назад, я осталась совсем без родных. В моменты острой душевной боли уговаривала себя — мол, в одинокой жизни можно тоже найти свои прелести, изучать в тишине свой внутренний мир, читать, заниматься спортом, предаваться иным увлечениям — времени-то вагон! Так рассуждает немало одиноких людей и из моего окружения. Не знаю, как они, но я себе отчаянно лгала, что и одной неплохо живётся… Я пряталась за самообманом, привыкая жить одиноко. Если в такую «спасительную» ложь погрузиться надолго, то реально и поверить, что это прекрасные обстоятельства. А, когда появится человек, который, возможно, и мог бы стать той долгожданной второй половинкой — без неё счастье очень сложно построить, привычка существовать в одиночестве способна пересилить желание изменить жизнь.

Кто-то одинокий может резонно меня спросить: «Ну что я могу сделать, если нет и близко на горизонте никого, с кем можно было бы хоть попробовать начать отношения?..» Что делать с тем, если человека такого нет, я не знаю. Но кое-что мне опыт житейский подсказал. Если на этом этапе жизни вы одиноки, не значит, что завтра будет так же. Не слушайте, прошу вас, тех, кто вторит о привлекательности одиночества! Как я уже упоминала выше, важно не уговорить себя, что быть одному — это счастье. Важен образ жизни одинокой личности. Если замкнуться в себе надолго и учиться у тех, кто тоже не может похвастаться личной радостью и устроенностью, перемены могут не произойти совсем…

По разным причинам люди остаются одни. Раньше их было больше среди пожилых, теперь же и молодые не отстают. Если смириться с безрадостным почерком одиночества, то позитивных писем от жизни точно не стоит ожидать…

Нина ГОРШКОВА.

Фото автора.



