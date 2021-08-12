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Когда смотришь на бетонные изделия фирмы «Таш-Темир», хочется потрогать их руками. Чтобы ощутить прохладу и прочность этой иссиня-серой поверхности. Декоративная плитка разных размеров, брусчатка, бордюры, бетонные заборы, водоотливы, лотки и тому подобное-свыше 80 наименований. А ещё — плиты перекрытия, лестничные марши, товарный бетон и раствор, сетка-рабица. В общем, всё то, благодаря чему, в том числе, возводятся столица и окрестности, а также жилые и социальные объекты по всей стране.



Удивительное дело. Когда почили в бозе в 1990-е годы целые отрасли, то же машиностроение, электронная промышленность — не стало сельмашзавода им. Фрунзе, заводов ЭВМ, сверл, «Тяжэлектромаш» и многих других — строители сохранили свои объекты, производственные площади и в немалой степени объёмы выпускаемой продукции. Тот же «Таш-Темир», сколько я помню, всегда располагался по адресу: ул. Кулатова, 8. И самое первое его название — «Домостроительный комбинат №1». То есть история богатая, деятельность созидательная. Не зря строительная отрасль всегда считалась доминирующей.

Генеральный директор, председатель правления ОАО «Таш-Темир» Артур Пак на этой должности 13 лет. И принял её от своего отца Николая Ировича Пака.

— Как это произошло, — спрашиваю, — наследником вас не назовёшь, ведь этим предприятием не владеете, не держатель контрольного пакета акций?

— Когда отец решил оставить руководство, ему было 70 лет, совет директоров предложил занять его место другим специалистам. Но в итоге на акционерном собрании выбрали меня, тогда не строителя, а по образованию журналиста и экономиста. И с тех пор ежегодно на отчётно-выборном собрании голосуют за меня.

— То есть доверили производство сыну, невольно создав династию управленцев?

— Пожалуй, на мне династия и прервётся. Мои сын и дочь совершенно далеки от строительства. Почему я тогда согласился? Наша семья родом из Оша. Там отец возглавлял завод ЖБИ. И помню, как после рабочего дня он ночью предлагал мне вместе съездить на завод, посмотреть, как трудится ночная смена. Этот отцовский азарт оказался заразительным. Теперь не представляю себя вне нашего предприятия. Ну, если, конечно, акционеры не прокатят на очередных выборах.

— Вы так говорите, будто наличествует система народного предприятия. Акционеры, собрания, выборы…

— Да, так и есть, у нас ведь общество открытое, акции может купить любой человек со стороны. И таких несколько сотен (при количестве работающих около 200 человек). Однажды купив акции, акционеры ежегодно получают дивиденды.

— А зарплата у работников какая?

— Отвечу так: значительно выше средней по республике. У нас трудятся люди разных национальностей в возрасте от 25 до 80 лет. К слову, мой отец, заслуженный строитель Кыргызской Республики, сейчас в свои 83 года является советником правления нашего акционерного общества. Я порой удивляюсь его поколению неугомонных, целеустремлённых людей. Им оказаться без дела — всё равно, что погибнуть. И это пример для подражания преданности своему делу.

— Если ещё поговорить о кадрах. Вы довольны подготовительной системой в отрасли?

— Строителей готовят в достаточном количестве. Проблема в другом — далеко не каждый выпускник жаждет идти на производство. Говорим: хорошая зарплата, полный социальный пакет — но многие пробавляются случайными заработками, нежели работой на производстве. И так не только в строительной отрасли, а повсеместно. Поэтому приходится изворачиваться, перенимать международный опыт обучения рабочих-специалистов. Мне нравится немецкая система дуального (двойного) образования. Это когда на одном участке, например токарь, осваивает профессию сварщика или электрика. И для производства полезно — налицо взаимозаменяемость, и для самого рабочего, который владеет двумя-тремя профессиями.

— От количества перейдём к качеству. Я нередко бываю на Орто-Сайском рынке и вижу, как уже через полгода, максимум год тротуарная декоративная плитка, поначалу красивая, с претензией на 3Д, превращается в хлам — выщербленная, безобразная, по ней ходить невозможно. Почему так?

— Эта плитка некачественно изготовлена, неправильно уложена. Хозяева бутиков, стараясь сэкономить, связываются с недобросовестными изготовителями. А неудобства испытывают прохожие. Я не буду вдаваться в технологию изготовления той же плитки — мокрый процесс или сухой — но всё должно быть по ГОСТу, стандартам. Наша компания, развиваясь из года в год, разрабатывая новые образцы изделий, совершенствуя технологию, внедряя новые изобретения наших умельцев, во главу угла ставит показатель качества. Критерий оценки -стабильно высокое качество по сертификатам Госстроя республики. Эстетический вид тротуарной плитки, конечно, важен. А если будет изготовлена некачественная плита перекрытия при нашей-то сейсмоопасности? Поэтому делаем акцент на постоянный контроль за всеми производственными процессами — от приёма сырья до выпуска готовой продукции. От наших изделий зависит и качество строительства в целом. Поэтому не экономим на материалах, сырье — тех же цементе, металле. Сколько положено по технологии, столько в изделие и закладываем. Чтобы было, так сказать, железобетонное качество.

Ежегодно занимаясь внедрением новых инноваций, обновляем оборудование, поддерживаем конкурентоспособность на отечественном рынке. И само собой — следуем стандартам производственных циклов на предприятии, проводим технические усовершенствования. Особое значение придаём нашему механическому цеху и, разумеется, занимаемся охраной труда, оснащением спецсредствами защиты.

При поддержке Республиканского комитета профсоюза ежегодно организуем отдых работающих на Иссык-Куле, постоянные медицинские обследования. В наше неспокойное время, взять тот же коронавирус, уверенности может придать только стабильность — в работе, зарплате, трудовых отношениях.

— Приближается День строителя, ваш профессиональный праздник. Прозвучат поздравления с высоких трибун. А что вы, как руководитель предприятия, хотели бы пожелать всему коллективу?

— Безусловно, дальнейших трудовых успехов, здоровья, благополучия, спокойствия в семье. А в целом хочу пожелать всем нам мира, стабильности, развития производственного потенциала. Ведь на экономике, производстве держится государство, его процветание. И пусть всем нам сопутствует удача.

Александр КИРЬЯНКО.