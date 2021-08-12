Поделиться VK Print

Да, к огромному огорчению и сожалению, золотой улыбки фортуны на Олимпиаде

в Токио для наших атлетов не случилось. Но не будем унывать, впервые после13 безмедальных олимпийских лет сразу три кыргызских мастера ковра стали обладателями высоких наград. Теперь по порядку. Первой сняла маску, чтобы сняться на олимпийском пьедестале, наша Мээрим Жуманазарова, стартовавшая в весе до 69 килограммов. Ей представился шанс сразиться за бронзу, и она его успешно реализовала. Мээрим предстояло выиграть две утешительные схватки с азербайджанской спортсменкой и представительницей Монголии. Она хорошо настроилась на поединки и уверенно выиграла, её медаль стала первой олимпийской наградой среди мастеров женской борьбы Кыргызстана.

Теперь по порядку. Первой сняла маску, чтобы сняться на олимпийском пьедестале, наша Мээрим Жуманазарова, стартовавшая в весе до 69 килограммов. Ей представился шанс сразиться за бронзу, и она его успешно реализовала. Мээрим предстояло выиграть две утешительные схватки с азербайджанской спортсменкой и представительницей Монголии. Она хорошо настроилась на поединки и уверенно выиграла, её медаль стала первой олимпийской наградой среди мастеров женской борьбы Кыргызстана.

За бронзу боролся ещё один наш атлет Атабек Азисбеков. В начальном поединке он проиграл венгру Виктору Лоринцу (брату обидчика нашего Махмудова). Виктор имеет первый номер в мировом рейтинге в своей весовой категории (вес до 87 килограммов) и легко выиграл схватку с результатом 6:1. Но дальше он стал олимпийским финалистом и подарил Атабеку шанс выступить в утешительном турнире за обладание бронзовой наградой. Первым соперником кыргызстанца тут стал представитель Германии Денис Максимилиан Кудла, который уверенно победил Азисбекова с крупным счётом 10:2 и лишил нас ещё одной награды в Токио.

Затем права бороться в финале добился Акжол Махмудов, в решающем поединке за золото он боролся в весе до 77 килограммов с чемпионом Олимпиады в Лондоне, первым номером мирового рейтинга в этой категории венгерским атлетом Томашем Лоринцем. Схватка шла на равных, но всё же опытный венгр не дал шанса 22-летнему кыргызстанцу выиграть первое золото для нашей страны. Счёт поединка — 10:2 в пользу соперника. Был, правда, момент, где Махмудов мог заработать минимум два очка, когда Лоринца поставили в партер. Надо было, как считают специалисты, применять накат, а Акжол решил провести боковой приём. Венгр на видео, видимо, изучил все схватки Махмудова и оказался готов к этому. Он просто заблокировал атаку кыргызстанца. А толкаться и блокировать руки Лоринц умеет хорошо. Результат мы с вами уже знаем. Правда, двукратный олимпийский чемпион Рио и Лондона россиянин Роман Власов тепло поздравил Акжола с наградой и сказал, что на олимпиадах лучше начинать с серебряной медали, чем ею заканчивать. «Ты настоящий лев ковра!» — сказал он, поздравляя Махмудова с олимпийским серебром.

И вот наша замечательная спортсменка, действующая мировая чемпионка Айсулуу Тыныбекова, от которой, если честно, кроме золота, отечественные специалисты борьбы и болельщики ничего уже ждать не хотели. В свои 27 лет она стала обладательницей всех высших мировых спортивных титулов и званий, в её арсенале не хватило только одной олимпийской медали, хотя она уже выступала на аренах Рио и Лондона. В начальном поединке Айсулуу буквально уложила на лопатки чемпионку Европейских игр Анастасию Григорьеву, представлявшую Латвию, второй досрочно повергла чемпионку Европы из Украины Ирину Коляденко. Наша Айсулуу вышла в финал, где её ждала действующая чемпионка Азии японка Юкако Каваи. В первом раунде японка смогла провести приём, и арбитры дали ей три балла. С этим результатом соперницы ушли на перерыв, а во второй половине поединка, как ни старалась Айсулуу, сильная соперница не дала ей шанса хотя бы на один хороший приём.

Лишь в конце Тыныбекова пошла, что называется, ва-банк и смогла провести захват ноги и бросок. Однако арбитры дали ей за это всего два очка. За оставшиеся четыре секунды ничего уже сделать было нельзя. И с результатом 3:2 золото выиграла Юкако Каваи. Серебро досталось Тыныбековой. Разумеется, эта высокая токийская награда — достойный успех Айсулуу, которая на церемонию награждения вышла заплаканной и не сняла маски даже в момент фотографирования всех призёров в этой весовой категории. Её огорчение не имело предела, ведь следующая Олимпиада в Париже пройдёт в 2024 году, и Айсулуу нужно будет серьёзно подумать и решить: либо расстаться со спортом, либо всё же сделать ещё одну попытку завоевать олимпийское золото. Во всяком случае, мы всё равно от всей души поздравляем нашу, очень волевую и целеустремлённую прекрасную спортсменку и желаем Айсулуу успешных достижений в любой избранной ею ипостаси.

Олимпиада в столице Японии ещё продолжится до этих воскресных стартов, и мы с надеждой ждём новых достижений на аренах Токио от наших олимпийцев, борцов-вольников и девушек-легкоатлеток, среди которых самые большие надежды на награду кыргызстанцы связывают с мастером марафонского бега и чемпионкой Азии в беге на стайерские дистанции Дарьей Масловой.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.