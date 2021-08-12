Поделиться VK Print

Председатель Кабинета министров Улукбек Марипов поздравил призёра XXXII летних Олимпийских игр в Токио Айсулуу Тыныбекову, завоевавшую серебряную медаль в женской борьбе.

«Айсулуу, я искренне поздравляю вас с успешным выступлением на Олимпийских играх. От имени всех соотечественников хочу сказать вам — вы молодец! Сегодняшнее серебро с золотым отливом. Это дорогого стоит. Мы гордимся вами и всеми членами нашей олимпийской сборной. Айсулуу, спасибо вам и вашим родителям за победу, эмоции, возможность гордиться своей страной!» — сказал Улукбек Марипов.

Он отметил, что Олимпийские игры в Токио станут трамплином для новых и ярких побед отечественных спортсменов на международной арене, поспособствуют популяризации спорта в стране и вовлечению в него молодёжи.

Напомним, в копилке нашей олимпийской сборной уже есть серебряная медаль борца греко-римского стиля Акжола Махмудова и бронза в женской борьбе, которую завоевала Мээрим Жуманазарова.