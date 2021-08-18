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Главные задачи Кабмина — создать все условия, чтобы жители пострадавших приграничных сёл вернулись к привычному образу жизни, и завершить строительство всех запланированных объектов к 31 августа. Об этом заявил первый заместитель председателя Кабинета министров Айбек Джунушалиев на очередном заседании Государственной комиссии по восстановлению и развитию приграничных сёл Баткенской области.



Айбек Джунушалиев отметил, что необходимо ускорить работы по восстановлению социальных объектов, жилых домов, в том числе обеспечить жителей чистой питьевой водой и эффективной системой отопления.

По словам полномочного представителя Президента в Баткенской области Абдикарима Алимбаева, возводятся 140 домов в Баткенском и Лейлекском районах, из них 30 завершены, в них уже заселены люди.

По строительству дорог на первоначальном этапе запланировано асфальтирование 13,1 км, однако председатель Кабинета министров Улукбек Марипов поручил дополнительно включить 3,3 км. Сейчас заасфальтировано 15,7 км, оставшиеся 700 метров планируется завершить к 15 августа. Также возвели дома семьям погибших в результате конфликта на границе. Закончена реконструкция средней школы в селе Максат.

Кроме этого, Государственной комиссией принято решение по выплате компенсаций субъектам предпринимательства.

Из республиканского бюджета для единовременной помощи пострадавшим выделено 51,5 млн. сомов.

Участники совещания отметили, что законопроект «О статусе Баткенской области» одобрен Жогорку Кенешем в трёх чтениях.

Также составлен полный список пострадавших граждан, имеющих кредитные обязательства, в соответствии с которым со стороны коммерческих банков и микрокредитных компаний произошло списание и пролонгация задолженностей.

По итогам заседания Государственной комиссией

дан ряд поручений, направленных на оперативное решение имеющихся вопросов, связанных с восстановлением приграничных районов Баткенской области.