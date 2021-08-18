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Заместитель председателя Кабинета министров Жылдыз Бакашова провела заседание межведомственной рабочей группы по реализации Концепции развития гражданской идентичности «Кыргыз жараны» в Кыргызстане на 2021-2026 годы.

Собравшимся презентован план мероприятий, а также обсуждены замечания и предложения.

Жылдыз Бакашова отметила важность идеи для укрепления единства и целостности народа. «Кыргызстан является многонациональным и многоконфессиональным государством. В этом контексте подписание главой государства Указа о Концепции развития гражданской идентичности послужит эффективным инструментом для дальнейшего наращивания гражданской и социальной ответственности. Поэтому все государственные органы, в том числе местного самоуправления и представители гражданского общества, должны внести свой вклад для реализации документа», — сказала она.

Также заместитель главы Кабмина подчеркнула необходимость воплотить в жизнь мероприятия в рамках Указа с учётом предложений рабочей группы, компетентных государственных органов, независимых экспертов, а также представителей районов и городов с компактным проживанием разных этносов. Результатом работы межведомственной рабочей группы должно стать определение приоритетных направлений государственной политики на ближайшие пять лет.