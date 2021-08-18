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Заместитель председателя Кабинета министров Жылдыз Бакашова встретилась с доктором философских и социологических наук университета Чикаго Омар аль-Талибом и адъюнкт-профессором школы бизнеса Северо-Восточного университета в Бостоне и профессором Массачусетской школы профессиональной психологии Кристофером Михаилом Кингом.

Профессоры являются авторами множества научных работ, книг в сфере образования, воспитания и личностного роста. Они прибыли в Кыргызстан для проведения тренингов по лидерству и социальным проблемам в рамках программы «Летняя школа — 2021» для студентов магистратуры и аспирантуры из Центральной Азии и Турции, которая проходит на Иссык-Куле.

Принципы и цели летней сессии уроков имеют схожесть с основными направлениями Концепции о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности, утверждённой Указом главы государства.

Жылдыз Бакашова отметила значимость социального и личностного развития современной молодёжи. Она также подчеркнула важность реализации концепции для сохранения национальной культуры, традиционных и общечеловеческих духовно-нравственных ценностей.