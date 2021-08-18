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В Бишкеке прошли чествования членов национальной олимпийской сборной команды, вернувшихся из Токио.

В мероприятии на центральной площади Бишкека Ала-Тоо принял участие Президент Садыр Жапаров.

Прилетевших в Международный аэропорт «Манас» олимпийцев у трапа самолёта встретили руководитель администрации Президента Сїйїнбек Касмамбетов и заместитель председателя Кабинета министров Жылдыз Бакашова. После торжественной встречи состоялась небольшая пресс-конференция, где журналисты задали спортсменам и тренерам интересующие их вопросы.

Основные торжества с участием главы государства прошли на столичной площади Ала-Тоо. Вместе с Президентом выразить благодарность спортсменам и тренерам, отстаивавшим честь страны, пришли тысячи кыргызстанцев.

Садыр Жапаров приветствовал членов команды и поздравил их с успешным участием в летних Олимпийских играх в Токио и победным возвращением на родину.

«Олимпийские медали, наилучшие спортивные результаты и достижения наших спортсменов стали достойным подарком к 30-летию независимости нашей страны. Вы оправдали ожидания всех кыргызских болельщиков и принесли радость нашему народу!

В Олимпийских играх соревновалось около 12 000 спортсменов из более чем 200 стран мира. В соревнованиях приняли участие 16 спортсменов из Кыргызстана, а наша национальная команда по борьбе завоевала 3 медали. Впервые в истории женской борьбы наши спортсменки выиграли две олимпийские медали. Айсулуу Тыныбекова, выигравшая многие чемпионаты Азии и мира, завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио, а Мээрим Жуманазарова — бронзовую медаль.

Особо хочу отдать дань уважения Акжолу Махмудову, который показал образцовые бойцовские качества и поразил многих своим мастерством! Сотни тысяч наших соотечественников, болевших за вас, как за своих сыновей и дочерей, смотрели соревнования в прямом эфире.

Весь Кыргызстан поддерживал вас. Я тоже наблюдал за финальными поединками с семьёй. Вы проявили большое мастерство и волю, борясь за честь нашей страны», — сказал Президент, добавив, что достичь победы на Олимпиаде очень непросто, ведь в играх принимают участие лучшие спортсмены со всего мира, каждая страна посылает самых сильных и лучших своих представителей.

«Успех на соревнованиях основан на способностях и железной воле спортсменов, а также на тренерском мастерстве.

Победа в спорте — это результат тяжкого труда и пример патриотизма. Потому как ваша победа всколыхнёт и вдохновит сердца тысяч молодых людей. Надеюсь, что из числа тех, кто захочет последовать по вашему пути, в будущем выйдет много чемпионов.

Спортивные достижения мирового уровня — самый яркий показатель потенциала страны. В XXI веке соревноваться может только сильная и здоровая нация.

Вы возвеличили мировую славу Кыргызстана!» — сказал глава государства.

Особую благодарность за трудолюбие, терпение и доброту Садыр Жапаров выразил тренерскому составу национальной сборной Кыргызской Республики, благодаря усилиям которых спортсмены добиваются успехов.

«Также хочу поблагодарить родителей наших спортсменов. Сложно оценить их роль в развитии спортсменов, вы очень сильно влияете на успехи и результаты своих детей в спорте.

Давайте вместе снова порадуемся победам наших спортсменов.

Уважаемые спортсмены и тренеры! Вы прославили Кыргызстан на Олимпийских играх. Вы заслуживаете не только олимпийских медалей, но и высших наград Кыргызской Республики.

Желаю членам и тренерам олимпийской сборной крепкого здоровья и новых побед.

Да здравствует Кыргызстан! Да здравствует кыргызский спорт!» — подчеркнул Президент Садыр Жапаров.

В честь олимпийцев состоялся концерт с участием звёзд кыргызской эстрады. Мероприятие транслировалось в прямом эфире Общественной телерадиовещательной корпорации.



Напомним, что Олимпийские игры в Токио — 2020 стали самыми успешными в спортивной истории независимого Кыргызстана.

Наилучшие результаты показали борцы Акжол Махмудов, Айсулуу Тыныбекова и Мээрим Жуманазарова, завоевав две серебряные и одну бронзовую медали.

Отметим, что на родину возвратились 11 членов олимпийской команды, ещё несколько оставшихся в Японии отечественных спортсменов прибудут через несколько дней.

В ближайшее время после сбора национальной команды в полном составе состоится официальное награждение олимпийцев и тренеров.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.