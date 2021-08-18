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После завершения Консультативной встречи глав государств Центральной Азии Садыр Жапаров вместе с Президентами: Казахстана — Касым-Жомартом Токаевым, Таджикистана — Эмомали Рахмоном, Туркменистана — Гурбангулы Бердымухамедовым и Узбекистана — Шавкатом Мирзиёевым посетили выставку промышленных товаров стран Центральной Азии.



Вначале главам государств продемонстрировали видеофильм, посвящённый выставке. Далее лидеры стран осмотрели стенды экономического, нефтегазового, сельскохозяйственного, транспортного и промышленного потенциала Туркменистана.

Состоялось ознакомление с инсталляцией тутового дерева, которое символизирует братство и дружбу. После главы государств посетили выставочные павильоны стран Центральной Азии.

После осмотра промышленной выставки главы государств ознакомились с выставкой национальных кухонь.

Президент Садыр Жапаров и лидеры стран региона обошли юрты, украшенные в национальных стилях Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, где повара продемонстрировали национальные блюда своих стран.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.



