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В Кыргызстане очень много интересных и уникальных мест, одним из которых можно назвать Солёное озеро, расположенное на южном побережье озера Иссык-Куль. Его также называют Туз Кёль, благодаря большой концентрации соли 65 г/л (по другим данным -132 г/л). Уникальность озера состоит в постоянно меняющемся числовом значении соли в зависимости от времени года. Зимой соль оседает на дно, и вода становится практически пресной, с весны плотность увеличивается.





Солёное озеро часто сравнивают со знаменитым Мёртвым морем в Израиле — у обоих схожий состав. Также именно за счёт высокой плотности воды в нём невозможно утонуть — это подходящее место для детей и тех, кто не умеет плавать.

Высокая концентрация соли привлекает людей с заболеваниями опорно-двигательной системы, кожными и гинекологическими. Помимо соли, в озере есть три вида глины, также обладающие целебными свойствами (чёрная, голубая, жёлтая).

Мы решили посетить нашу уникальную здравницу и своими собственными глазами увидеть и прочувствовать свойства целебной силы озера.

Доехав до города Балыкчи, водитель свернул вправо, на южное побережье озера Иссык-Куль и, проехав около 70 километров, вновь повернул, теперь уже налево. Дорога грунтовая, неровная, поэтому для посещения достопримечательности нужна проверенная машина. После петляния по изгибам дороги нашему взору открылось небольшое озерцо, но водитель успокоил, сказав, что это просто пруд, а до места назначения ещё ехать. Далее он рассказал забавную историю. Неопытный гид повёз группу иностранных туристов на Солёное озеро. По незнанию остановился возле этого прудика, и удивлённым туристам пришлось искупаться в нём, ничего не поняв про его уникальность. Благо, мы были предупреждены и не повторили ошибки. Двинулись дальше. Спустя минут двадцать за поворотом показалось долгожданное озеро, чуть больше того самого прудика. Перед ним въезд преградил самодельный шлагбаум. Вход платный — 150 сомов. Пенсионерам при наличии удостоверяющего документа — 50 сомов. Мы поинтересовались, за что именно взимается плата. Нам ответили, что якобы за уборку и содержание территории.



Оставив машину на импровизированной стоянке, мы спустились к озеру. Надо отметить, что туалет имеется только наверху, тоже не бесплатный — 5 сомов, которые нужно отдать женщине, расположившейся за пескоблочными кирпичами. Больше на территории озера санузлов не найти. Это большое неудобство, потому как придётся идти достаточно далеко. Следовательно, многие не доходят до пункта назначения, а попросту ищут подходящие кусты. Из удобств есть ещё душ, за который также берут плату, которая составляет 50 сомов.

Если сервисом мы были, мягко говоря, разочарованы, то озеро, напротив, порадовало. Вода действительно очень солёная, если нечаянно попадёт в глаза, чувствуется лёгкое жжение. Купаться интересно, ощущение, будто кто-то изнутри постоянно выталкивает наружу. Особенно удивило присутствие диких уток. Они совсем не боятся людей и подплывают очень близко.

Накупавшись в своё удовольствие, мы двинулись в сторону большого скопления людей, оказалось, это место с большим количеством чёрной глины. Ею смазывают больные суставы. Многие наносят её на всё тело и, смеясь, фотографируются. Остальные виды глины можно найти у берега озера. Мы также решили не отставать от всех и намазались ею с головы до ног, но через 10 минут побежали смывать, так как кожу очень стянуло.

Может, и не нужны здесь ни сервис, ни инфраструктура, дабы озеро не потеряло своей самобытности, но поставить пару биотуалетов и ежедневно их содержать было бы неплохим решением. В целом озеро действительно интересное и необычное, люди не зря стремятся сюда.

Далее мы отправились на берег Иссык-Куля. С Солёного озера его не видно, и нам было очень интересно, где появится берег. Это зрелище, на которое действительно стоит посмотреть! Мы поднялись по пригорку, и внезапно внизу открылся такой вид, от которого просто захватывает дух! Чистый лазурный берег так и манит своей красотой, в итоге мы просто сбежали по крутому склону к воде. Немаловажным фактором является хорошая погода. Голубое озеро на фоне ярко-голубого неба — картина, которую мечтает написать любой художник!

Дарья НЕСТЕРОВА.

Фото автора.