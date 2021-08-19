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Чуйская областная объединённая больница обеспечена необходимыми лекарственными средствами для лечения COVID-19 и внебольничной пневмонии, изделиями медицинского назначения, средствами индивидуальной защиты, питанием больных и сотрудников, работающих в «красной зоне», а также выполняет все лабораторно-инструментальные методы обследования и лечения.



Такой вывод сделали сотрудники Фонда ОМС.

Они побывали в «красной зоне» и убедились, что в стационаре обеспеченность лекарственными средствами соответствует пятому протоколу лечения COVID-19 на 90-100%, то есть запасы имеются в достаточном количестве и при текущей эпидситуации их хватит на 2-2,5 месяца. Также в достаточном количестве обеспечены изделиями медицинского назначения и средствами индивидуальной защиты, кислородными концентраторами и аппаратами Bipap.

Больные обеспечиваются трёхразовым питанием. Ассортимент продуктов питания составил более 38 наименований (мясо говядина, куриное филе, рыба, сливочное масло, кефир, сметана, крупы и.

т. д.) на общую сумму 951,7 тыс. сомов. Продукты питания хорошего качества.

