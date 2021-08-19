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В Тегеране состоялась инаугурация избранного Президента Ирана Сейеда Эбрахима Раиси.



В церемонии приняла участие делегация Кыргызстана во главе с торага Жогорку Кенеша Талантом Мамытовым.

Инаугурация прошла в здании Меджлиса Исламского Совета (парламента) Ирана в присутствии 265 приглашённых гостей из 115 стран, в числе которых послы и представители дипломатического корпуса, депутаты парламентов, представители судебной ветви власти и другие официальные лица.

В рамках поездки торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Талант Мамытов встретился с председателем Меджлиса Исламского Совета Исламской Республики Иран Мохаммадом Багер Галибафом.

В беседе стороны выразили взаимную приверженность развитию торгово-экономических отношений между странами, обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сферах туризма, инвестиций, медицинского туризма, инженерно-технических услуг и т. д.

Также подчёркнуто, что две страны должны развивать железнодорожное, автомобильное и авиасообщение. «Наши страны должны использовать существующий фундамент в отношениях, а именно ШОС, где Кыргызстан поддержал Иран в членстве в этой организации, за что выражаю благодарность Кыргызстану», — отметил иранский спикер.

Торага Талант Мамытов также встретился с председателем Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе межпарламентского взаимодействия.

Торага Т. Мамытов заверил, что Кыргызстан всегда был, есть и будет надёжным партнёром России на основе многолетних уз дружбы, взаимопонимания и поддержки между народами двух государств, испытанных продолжительным временем и историей.

Талант Мамытов отметил, что межпарламентский диалог между двумя странами продуктивен и придаёт дополнительный импульс развитию взаимодействия в политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях.

В свою очередь В. Володин отметил, что отношения между Кыргызстаном и Россией находятся на высоком уровне и их нужно ценить и продолжать укреплять. Председатель Госдумы считает, что следует и дальше развивать межпарламентское сотрудничество.