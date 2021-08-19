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Зима не ждёт

| августа 11, 2021
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Первый заместитель председателя Кабинета министров Айбек Джунушалиев провёл выездное совещание о подготовке ТЭЦ Бишкека к предстоящему отопительному периоду.

Он осмотрел основные цеха, ознакомился с рабочими процессами, проинспектировал состояние оборудования и процесс заготовки угля.
По итогам совещания Министерству энергетики и промышленности, ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» и ОАО «Электрические станции» поручено выполнить в установленные сроки все запланированные мероприятия на ТЭЦ по подготовке к предстоящему зимнему отопительному периоду, обеспечить готовность основного оборудования к несению зимних нагрузок, поставку твёрдого топлива согласно графику и объёму, в соответствии с заключёнными договорами, отремонтировать оборудование до начала отопительного периода.


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