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В Национальной библиотеке им. А. Осмонова прошёл круглый стол в честь 105-летия Уркуна 1916 года. Такие встречи проходят ежегодно с 2006-го.



В мероприятии приняли участие госсекретарь Чолпонбек Абыкеев, представители общественности, учёные, историки, деятели культуры. Собравшиеся почтили память погибших во время Уркуна, замглавы муфтия прочитал молитву.

Госсекретарь Чолпонбек Абыкеев отметил, что более массово отметить эту дату в этом году не получилось из-за пандемии коронавируса. Также в своей речи он заявил, что нужно продолжить исследование событий Уркуна 1916 года.

Другой участник круглого стола — пенсионер, в прошлом энергетик Тологон Сарыбаев в интервью «СК» высказал те мысли и чувства, с которыми он пришёл на эту встречу: «В этом году мы готовимся отпраздновать тридцать лет суверенитета нашей

республики. Но если обернуться в прошлое, наш народ пережил тяжёлые годы. 105 лет назад царское правительство подавило выступления кыргызов, не хотевших участвовать в событиях Первой мировой войны, и тысячи людей бежали в Китай. Но справедливость победила. В 1924-м многое изменилось, советская власть, осуждая деятельность царских властей, выделяла тысячи рублей и помогала беженцам вернуться из Китая. Сегодня мы собрались отдать почести людям, которые боролись за нас, за наше будущее. При этом мы остаёмся в числе тех людей, кто хочет дружбы с народами, с Российской Федерацией. Мы помним, как Президент РФ В. Путин, приезжая в Кыргызстан, возложил венок к памятнику, посвящённому жертвам Уркуна 1916 года».

Дмитрий ОЗЕРОВ.

Фото Нины ГОРШКОВОЙ.





