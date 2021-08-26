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Сотрудники ИДН ОВД Аламудунского района совместно с райгосадминистрацией провели профилактические мероприятия по предупреждению происшествий на воде с участием детей и взрослых.



Главное правило — соблюдать меры безопасности. На территории района расположено более 60 водных объектов. Зачастую подростки купаются в неприспособленных местах, порой с различной инфекцией, а родители не знают об их местонахождении, что часто приводит к несчастным случаям. ГУВД Чуйской области постоянно напоминает всем жителям и гостям о необходимости соблюдения правил личной безопасности во время отдыха на воде. Купаться в неизвестных водоёмах и необследованных местах опасно. В воде могут находиться затонувшие деревья, старые сваи, коряги, острые камни. Даже на обустроенных пляжах купание детей, особенно малолетних, должно проходить под контролем взрослых, которым в свою очередь не рекомендуется заходить в воду в нетрезвом состоянии. Пренебрежение этими простыми правилами может привести к травмам или гибели.