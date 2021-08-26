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Одним из этапов проекта для пилотных сообществ Инициативы «Луч света» стало совещание на тему: «Межведомственная координация и базовые услуги для женщин и девочек, пострадавших от насилия».



Цель его — разработка совместного плана профилактики насилия в отношении женщин и девочек. В программу мероприятия включены темы, направленные на улучшение понимания основополагающих принципов и стандартов базовых услуг для женщин и девочек, подвергшихся насилию, предоставляемых органами здравоохранения, социального развития и внутренних дел. Участники семинара — представители айыл окмоту, женсоветов, судов аксакалов, члены местных комитетов по профилактике насилия, квартальные и старосты сёл пилотных сообществ Аламединского и Сокулукского районов, сотрудники территориальных органов соцразвития, здравоохранения и внутренних дел — ознакомились с полномочиями и практической деятельностью органов МСУ по профилактике семейного насилия и оказанию помощи пострадавшим, с документами, в которых предусмотрен порядок взаимодействия государственных органов, предоставляющих охрану и защиту от семейного насилия.

Программный специалист ОФ «Центр исследования демократических процессов» Гульбарчын Жумабаева осветила основные аспекты законодательства, направленного на соблюдение основополагающих принципов и стандартов базовых услуг для женщин и девочек, подвергшихся насилию. Начальник отдела квартальной милиции СОБ МВД полковник милиции Таалайбек Алижанов, рассказав о базовых услугах органов правопорядка, полномочиях и практической деятельности ОВД по профилактике семейного насилия, ответил на вопросы участников семинара, касающиеся межведомственного взаимодействия в предоставлении услуг пострадавшим от насилия. Следующие докладчики — Раиса Асылбашева и Гулькайыр Апасова, главные специалисты Министерства здравоохранения и соцразвития рассказали о межведомственной координации и совершенствовании базовых услуг, предоставляемых ведомством для женщин и девочек, пострадавших от насилия.

На практических занятиях участники семинара под руководством координаторов разработали типовой план профилактики насилия, и полученная информация стала основой для его составления. Основным лейтмотивом плана явилась максимальная координация и межведомственное взаимодействие структур в профилактике и борьбе с насилием в семье — органы правопорядка, суды аксакалов, местные госадминистрации, органы здравоохранения, образования, социального развития, МСУ. Участники мероприятия, основываясь на своём опыте, справились с заданием, верно определив роль и значение всех этих структур в улучшении межведомственной координации и совершенствовании базовых услуг, предоставляемых ими.

Они высоко оценили качество, значительную пользу и перспективы итогов проведённого совещания, приобрели необходимый теоретический и практический опыт для дальнейшей реализации целей, заложенных в Инициативе «Луч света».

Члены некоторых местных сообществ, органов соцзащиты на местах, судов аксакалов в беседе отметили недостаточный уровень координации и взаимодействия с другими структурами, что не позволяет предоставлять полный пакет базовых услуг по охране и защите женщин и девочек, пострадавших от насилия, предусмотренный законодательством в этой сфере. В частности, не в полной мере соблюдается Порядок взаимодействия государственных органов, осуществляющих охрану и защиту от семейного насилия, утверждённый постановлением правительства №390 от 1 августа 2019 года. Многие отметили, что безусловное выполнение требований законодательства предполагает и финансовую поддержку на уровне Кабинета министров, заинтересованного в успешном функционировании инициативы.

Несмотря на пробелы, участники семинара уверены, что составление плана профилактики насилия в отношении женщин и девочек станет одним из основных звеньев в улучшении межведомственной координации и совершенствовании базовых услуг на уровне аймаков, участвующих в пилотном проекте Инициативы «Луч света».

Ирина ПРОКОФЬЕВА.

Фото автора.