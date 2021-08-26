Письма осени…
Лёгкие осенние прикосновения уже чувствуются по утрам. Снова наступает пора уютных пледов, тёплых свитеров, жёлтых листопадов, хмурых дождей и приятных чаепитий в компании близких. Неизменно приходит время, издревле вдохновляющее поэтов, художников и других творческих людей на создание произведений, исполненных грусти…
Каждый год осень побуждает меня фотографировать её и посвящать восторженные строки. И всякий раз я не могла найти ответ, почему же она часто грустна для человеческого восприятия, коль столь прекрасна?
Лета и весны люди словно ждут больше, чем осени или зимнего холода. Это напоминает извечное человеческое нежелание выходить из зоны комфорта. Дождь мокрый и холодный, так что приходится запасаться зонтами, теплее одеваться, а это не так удобно, как щеголять летом в футболках и лёгоньких шортах. Небо осеннее постепенно теряет синеву, приобретая серый печальный оттенок. Но оно не виновато, если пасмурно и в душе… Листья, исполняя свой прощальный и прекрасный танец, оставляют деревья раздетыми, однообразными. Но, став ещё на одну осень старше, моя душа, кажется, отыскала для себя ответ — все эти осенние письма в виде осадков, ветров, оголённых ветвей, монотонных оттенков и многих других признаков этого времени года напоминают человеческие чувства…
Если кому-то причинили боль, то в душе словно плачет неуютный ливень. Или случилось несчастье, тогда холодные ветра атакуют сердце, принося с собой страх и разрушения. Опавшая, растоптанная листва — как чьи-то сокрушённые мечты…
Однако достаточно и позитивных осенних причин, которым можно искренне радоваться. У человека всегда есть выбор, в какую сторону посмотреть и как воспринять увиденное им. Лето скоро закончится, но настанет пора, когда природа оденется в свои торжественные золотые и багряные одежды! Небо станет синим-синим, а воздух наполнится пьянящими ароматами поздних цветов. И только позже станет холодать, природные картины постепенно побледнеют. Но и в некоторой монохромности осени тоже можно разглядеть особенную красоту. У одного человека вид чёрных стволов деревьев на фоне небес оттенка стали вызовет печальные ощущения, а другой воскликнет: «Это привлекательно, изящно, как на картинах японских художников!»
Какая бы хмарь не случилась за вашими окнами, дорогие наши читатели, пусть она не влияет на погоду души! А брать или нет под контроль свои эмоции — выбор и задача для каждого индивидуальные.
Нина ГОРШКОВА.
Фото автора.
Related News
Письма осени…
ПоделитьсяFacebookTwitterVKPrintЛёгкие осенние прикосновения уже чувствуются по утрам. Снова наступает пора уютных пледов, тёплых свитеров, жёлтыхRead More
Песня вечернего озера…
ПоделитьсяFacebookTwitterVKPrintДень вместе с иссык-кульским смелым солнцем уже прятался за величественными горами, окутанными кусочками синевы иRead More