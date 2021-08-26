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Лёгкие осенние прикосновения уже чувствуются по утрам. Снова наступает пора уютных пледов, тёплых свитеров, жёлтых листопадов, хмурых дождей и приятных чаепитий в компании близких. Неизменно приходит время, издревле вдохновляющее поэтов, художников и других творческих людей на создание произведений, исполненных грусти…

Каждый год осень побуждает меня фотографировать её и посвящать восторженные строки. И всякий раз я не могла найти ответ, почему же она часто грустна для человеческого восприятия, коль столь прекрасна?

Лета и весны люди словно ждут больше, чем осени или зимнего холода. Это напоминает извечное человеческое нежелание выходить из зоны комфорта. Дождь мокрый и холодный, так что приходится запасаться зонтами, теплее одеваться, а это не так удобно, как щеголять летом в футболках и лёгоньких шортах. Небо осеннее постепенно теряет синеву, приобретая серый печальный оттенок. Но оно не виновато, если пасмурно и в душе… Листья, исполняя свой прощальный и прекрасный танец, оставляют деревья раздетыми, однообразными. Но, став ещё на одну осень старше, моя душа, кажется, отыскала для себя ответ — все эти осенние письма в виде осадков, ветров, оголённых ветвей, монотонных оттенков и многих других признаков этого времени года напоминают человеческие чувства…

Если кому-то причинили боль, то в душе словно плачет неуютный ливень. Или случилось несчастье, тогда холодные ветра атакуют сердце, принося с собой страх и разрушения. Опавшая, растоптанная листва — как чьи-то сокрушённые мечты…

Однако достаточно и позитивных осенних причин, которым можно искренне радоваться. У человека всегда есть выбор, в какую сторону посмотреть и как воспринять увиденное им. Лето скоро закончится, но настанет пора, когда природа оденется в свои торжественные золотые и багряные одежды! Небо станет синим-синим, а воздух наполнится пьянящими ароматами поздних цветов. И только позже станет холодать, природные картины постепенно побледнеют. Но и в некоторой монохромности осени тоже можно разглядеть особенную красоту. У одного человека вид чёрных стволов деревьев на фоне небес оттенка стали вызовет печальные ощущения, а другой воскликнет: «Это привлекательно, изящно, как на картинах японских художников!»

Какая бы хмарь не случилась за вашими окнами, дорогие наши читатели, пусть она не влияет на погоду души! А брать или нет под контроль свои эмоции — выбор и задача для каждого индивидуальные.

Нина ГОРШКОВА.

Фото автора.



