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Последние дни весь мир следит за ситуацией в Афганистане. А эксперты делают прогнозы следующих шагов талибов. Один из важных вопросов, конечно же, пойдут ли они дальше в страны Центральной Азии?

По мнению директора общественного фонда «Центрально-азиатский центр наркополитики» Александра Зеличенко, «Талибан» не претендует на чужие территории, главное, их самих не трогать. Такой вывод можно сделать, исходя из опыта 2000-х годов. В интервью журналисту Kaktus.media эксперт сообщил, что беженцы из Афганистана могут прийти на территорию Кыргызстана во вторую или третью очередь, и к этому нужно быть готовыми. Необходимо устроить фильтрационные лагеря. «Другое дело — «добрососедские» отношения с некоторыми нашими друзьями, которые с лёгкостью могут дать коридор, чтобы к нам проникали Вооружённые силы. Тогда не «друзья» станут с ними бороться, а мы. Надо готовиться к худшему сценарию», — заявил Александр Зеличенко. Он также считает, что талибы могут использовать «спящие ячейки» в лице даваатчи.

Эксперт также поделился мнением о возможном увеличении наркотрафика. По его словам, когда «Талибан» пришёл к власти 20 лет назад, то запретил употребление наркотиков, сказав, что они туманят разум и это харам. Но в течение трёх лет не запрещал их изготовление. Потом совет улемов всё-таки решил приостановить эту деятельность, и талибы начали уничтожать производство. Однако за это время созданы большие запасы. «Если сейчас «Талибан» официально заявит, что изготовление и употребление наркотиков карается смертной казнью, то честь им и хвала», — заключил Александр Зеличенко.

А вот, по мнению эксперта Григория Михайлова, существуют три варианта развития событий. «Во-первых, у афганского населения остались тысячи единиц огнестрельного оружия, взрывчатки, боевой техники, оборудования и так далее. Всё это гуляет совершенно бесконтрольно и может пересечь границу. Значительное количество оружия может оказаться в Средней Азии. Это приведёт к насилию, убийствам, терактам. Во-вторых, Афганистан может стать прибежищем радикальных исламских группировок, например «Аль-Каиды». Такая угроза невелика, потому что в этот раз талибы обещали не допустить обустройства таких баз. Проблемы у них возникнут как внутри страны, так и с Китаем и Россией», — заявил эксперт корреспонденту Kaktus.media.

По его словам, массовое вторжение боевиков в страны Центральной Азии маловероятно. Могут быть только какие-то инциденты. Силовики, включая российских и китайских, готовятся к подобному сценарию. Сейчас талибы начнут стабилизировать ситуацию в государстве и налаживать экономику, потому что вести военные действия бесконечно невозможно. К тому же группировки станут бороться за власть между собой. «Угроза стабильности стран ЦА происходит не извне, не от «злобного «Талибана» или каких-то страшилок, а из-за собственных внутренних проблем в экономике и политике.

К тому же остались ячейки ИГИЛ. Они смогут развернуть свои силы в ЦА. Насколько это успешно, зависит от спецслужб. Россия и Китай также станут всячески препятствовать им, потому что не заинтересованы в этих событиях. Но 100% гарантии никто не даст. Если силовики смогут сработать эффективно, то вероятность терактов и вторжений невелика. А если сыграют в политику, тогда возникнут серьёзные проблемы. До последнего момента Средняя Азия являлась тихим местом в плане террористической активности, но однажды ситуация может измениться», — считает Григорий Михайлов.

А вот глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира в одной из соцсетей своего сына Адама призвал страны Центральной Азии укреплять государственные границы и готовиться к ухудшению ситуации в Афганистане. Он добавил, что «наши братья — узбеки, таджики, кыргызы, туркмены — все должны быть начеку».

В свою очередь политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов сообщил, что талибы понимают, что им дадут возможность править Афганистаном, наводить свои шариатские порядки так, как им это кажется естественным, только в случае, если они не станут угрожать безопасности окружающих стран. Ни одного случая экстремизма, терроризма с участием талибов за пределами Афганистана не было за 27 лет существования «Талибана».

Об опасениях стран ЦА высказался и казахский эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Ерлан Мадиев в интервью tengrinews. По его словам, сейчас главное не поддаваться панике и истерии, которые активно тиражируются в западных СМИ. «Руководство Казахстана, как и других стран Центральной Азии, чётко понимало, что без поддержки Вооружённых сил США и НАТО падение правительства Афганистана лишь вопрос времени. Исходя из этого, заблаговременно активизированы контакты по линии ОДКБ, а также усилена координация с ближайшими соседями. Сегодня никто не ожидает массового вторжения со стороны Афганистана в Центральную Азию. Кроме этого, судя по текущей риторике талибов, они весьма конструктивно настроены в вопросах экономической кооперации с соседями. Безусловно, есть немало критиков, которые сомневаются в их словах. Однако без экономической кооперации с граничащими республиками талибам сложно удержать власть внутри страны. Исходя из этого, Казахстан заинтересован в подключении Афганистана к региональной экономической кооперации, которая гарантирует его стабильность в долгосрочной перспективе. Афганистан является естественным мостом, связывающим страны региона с рынками Южной Азии», — подчеркнул он.

По мнению политолога, странам региона ещё предстоит установить формальные контакты с новой властью в Афганистане. Здесь проблемой выступает то, что «Талибан» по сей день признан террористической организацией на международном уровне. Многое зависит от их действий и гибкости в формировании инклюзивного правительства и соблюдения базовых прав человека. Казахстану следует занять выжидательную позицию и следить за международной конъюнктурой», — заключил Ерлан Мадиев.

А вот политолог Игорь Шестаков заявил журналисту Akchabar, что Кыргызстану стоит опасаться талибов. В истории республики есть события, которые учат, что не стоит доверять заявлениям талибов о ненарушении границ других государств. Ярким примером служат 1990-е годы, когда они пришли к власти и захватили Афганистан. Через два года Исламское движение Узбекистана, которое поощрялось новым режимом и базировалось на территории соседнего государства, в 1999-м вторглось в Кыргызстан. В результате баткенских событий захвачены японские специалисты, погибли наши военные. Это первый урок, который мы извлекли из власти «Талибана» в Афганистане. События повторялись, но урона нанесено меньше.

12 октября 1999 года создана Баткенская область, появились охраняемые посты. Но проблемы с безопасностью остаются по сей день. «Я думаю, сейчас для нас в первую очередь должен стоять вопрос укрепления границ и военных частей. Мы рассчитываем на гуманитарно-технические поставки, самостоятельным техническому, военному оснащению у нас должного внимания не уделяют», — сказал эксперт.

По его словам, как события станут развиваться дальше, никто не знает. «Аль-Каида» никуда не делась. Они с «Талибаном» союзники. Ожидаем экспорт радикального ислама из Афганистана.

Высказался о ситуации в Афганистане и специалист по шариату и исламскому праву, член Совета улемов Кыргызстана Кадыр Маликов. На свой странице в Facebook он написал, что произошедшее ведёт к серьёзным изменениям военно-политической ситуации в Центральной Азии, к формированию новых угроз национальной и региональной безопасности и изменению самого их характера. «Сейчас идёт создание пояса нестабильности через Афганистан, прежде всего непосредственное приближение к государственным границам Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Китая, а также создание угроз для интересов России. Центр стратегических и международных исследований (CSIS в Вашингтоне) в своё время определил на основе анализа, что первую и главную угрозу интересам США на глобальном уровне представляет КНР, затем рассматриваются Россия, Иран. И всё это пересекается в Центрально-Азиатском регионе. Усиление геополитической конкуренции больших игроков ведёт к обострению информационной войны. Но так как большинство стран ЦА не имеют таких материальных, технических и интеллектуальных возможностей, их участие на равных в информационной войне ограничено. Это новое положение подталкивает республики региона поставить вопросы обеспечения безопасности на первое место. Более того, переживание страшных последствий политической нестабильности в сознании светских политических режимов региона превращает проблему стабильности и безопасности в проблему существования или исчезновения не только этих режимов, но и самих национальных государств на политической карте. Учитывая то, что среди определяемых угроз, помимо активизации в регионе внешних факторов влияния (участия мировых держав), лежат именно вопросы социальной, политической справедливости, борьба с коррупцией, свобода СМИ и т. д. Важны диалог, повышение доверия граждан к государству, поиск объединяющих факторов разных религиозных групп, атеистов, светских в рамках одного национального государства и его суверенитета», — написал эксперт.

Секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов ещё до захвата Кабула во время круглого стола заявил, что в Кыргызстан могут войти террористические организации, связанные с «Талибаном». «Лет десять назад мы говорили, что обстановка там взорвётся, ситуация выйдет из-под контроля и повлияет на Центрально-Азиатский регион, в том числе на нас. События, которые с мая разворачиваются в Афганистане, говорят о том, что эти угрозы не политические и не теоретические, а практические, реальные, к которым мы должны быть готовы», — говорил он.

По словам секретаря Совета безопасности, рядом с «Талибаном» находится очень много экстремистских и террористических организаций, таких как ИГИЛ, «Исламский джихад», «Исламское движение Узбекистана». При правильном вмешательстве России они разгромлены. Многие боевики, которые не уничтожены, перебрались в Афганистан и создали свои лагеря. Там не десятки и не сотни, а тысячи боевиков со всего света. Есть и выходцы из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, России и Синьцзян-Уйгурского автономного района. «Все эти боевики сосредоточены в северных районах Афганистана. Они проходят обучение, вербуют людей, расширяют свои банды. Вся эта мощь может хлынуть к нам. Самая главная угроза — это те организации, которые находятся рядом с талибами. С ними договариваться невозможно, если кто-то рассчитывает на это. Им надо противопоставлять грубую силу, мощь государства. Хватит ли сил у Кыргызстана? Да, мы готовимся, но если масштабы будут, как в Сирии, понадобится помощь региональных организаций, в первую очередь ОДКБ. Её устав позволяет совместно бороться с атакой бандформирований. В ШОС тоже есть антитеррористические структуры, и в случае чего она должна сказать своё слово. Мы, как государство -член ООН, имеющее свою вооружённую структуру, конечно, приводим свои силы к тому состоянию, когда сможем противостоять этим угрозам», — сказал Иманкулов.

Пока мнения экспертов расходятся относительно вопросов пойдут ли талибы в страны Центральной Азии и стоит ли их опасаться. На них ответит только время.

Подготовила

Ирина КОВШОВА.