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Президент Садыр Жапаров принял верительные грамоты от чрезвычайных и полномочных послов ряда иностранных государств, аккредитованных в стране.



Верительные грамоты вручили послы: Вьетнама — Нгуен Тхи Хонг Оань, Арабской Республики Египет — Маналь Аль Сайед Яхья Аль Шиннави, Демократической Социалистической Республики Шри-Ланки — Мохан Виджевикрама, Бразилии — Рубем Антонио Корреа Барбоза, Австрии — Вилли Кемпель, Исландии — Аурни Тор Сигурдссон, Королевства Камбоджа — Ким Хенг Меас и Республики Уганды — Мухаммад Тезикуба Кисамбира.

Дипломатов приветствовал почётный караул, после чего состоялась сама церемония.

В своей речи Президент Садыр Жапаров поздравил дипломатов с назначением, выра-зив надежду на то, что их активная и целеустремлённая деятельность ещё больше укрепит дружественные и партнёрские отношения с Кыргызстаном.

«Мы заинтересованы в расширении взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества с вашими странами на двустороннем и многостороннем уровнях. Перед вами стоит актуальная задача по углублению политического, торгово-экономического, инвестиционного, культурно-гуманитарного сотрудничества. В то же время хотел бы выразить готовность оказать вам любую помощь в вашей важной и ответственной дипломатической деятельности», — сказал глава государства. По его словам, данная церемония проходит накануне важного события — 30-летия независимости Кыргызстана. За этот короткий промежуток времени Кыргызская Республика зарекомендовала себя как миролюбивый, ответственный и активный член международного сообщества и заняла достойное место в мире, подчеркнул Президент и остановился на основных принципах внешней политики государства, основанной на открытости, сбалансированности и миролюбии, направленной на защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также национальных интересов страны.

Глава государства рассказал о реформе системы государственного управления, мерах по укреплению демократических принципов, формированию независимой судебной системы, решению социально-экономических и экологических проблем и повышению благосостояния людей. Садыр Жапаров пожелал послам успехов в их важной и ответственной дипломатической службе.

В свою очередь послы выразили готовность приложить все усилия для достижения положительных результатов в укреплении дружеских отношений и многопланового сотрудничества между странами.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.