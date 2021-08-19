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День вместе с иссык-кульским смелым солнцем уже прятался за величественными горами, окутанными кусочками синевы и грозовыми облаками. Накрапывал дождь.

В небольшом чолпон-атинском заливе собрались неугомонные рыбаки — что им до дождя и усиливающегося ветра, если клюёт? А недалеко под зонтиком улеглась курортница — ей прохладная погода тоже нипочём! Ну а влюблённой паре, уютно устроившейся на берегу, такой погодный театр только добавил романтики и хорошего настроения.

Вечерние звуки озера прекрасны! Волны шепчут о чём-то своём сонному берегу. Хор кузнечиков без устали исполняет дивную песню из моего далёкого детства. Сейчас в городе их почти совсем не слышно, а раньше ещё маленькой девочкой вместе с мамой летними вечерами за чашечкой ароматного чая мы так часто были счастливы…

Найдите возможность оставить городскую суету хоть на несколько дней и окунитесь в прохладу Иссык-Куля — озеро лечит не только тело, но и душу. Послушайте его вечерние песни и станьте чуточку счастливее!

Нина ГОРШКОВА.

Фото автора.



