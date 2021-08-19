Песня вечернего озера…
День вместе с иссык-кульским смелым солнцем уже прятался за величественными горами, окутанными кусочками синевы и грозовыми облаками. Накрапывал дождь.
В небольшом чолпон-атинском заливе собрались неугомонные рыбаки — что им до дождя и усиливающегося ветра, если клюёт? А недалеко под зонтиком улеглась курортница — ей прохладная погода тоже нипочём! Ну а влюблённой паре, уютно устроившейся на берегу, такой погодный театр только добавил романтики и хорошего настроения.
Вечерние звуки озера прекрасны! Волны шепчут о чём-то своём сонному берегу. Хор кузнечиков без устали исполняет дивную песню из моего далёкого детства. Сейчас в городе их почти совсем не слышно, а раньше ещё маленькой девочкой вместе с мамой летними вечерами за чашечкой ароматного чая мы так часто были счастливы…
Найдите возможность оставить городскую суету хоть на несколько дней и окунитесь в прохладу Иссык-Куля — озеро лечит не только тело, но и душу. Послушайте его вечерние песни и станьте чуточку счастливее!
Нина ГОРШКОВА.
Фото автора.
Related News
Песня вечернего озера…
ПоделитьсяFacebookTwitterVKPrintДень вместе с иссык-кульским смелым солнцем уже прятался за величественными горами, окутанными кусочками синевы иRead More
Одиночества безрадостный почерк…
ПоделитьсяFacebookTwitterVKPrint«…О, одиночество, как твой характер крут! Посверкивая циркулем железным, как холодно ты замыкаешь круг, неRead More