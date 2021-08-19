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Выплата пенсии производится за текущий месяц при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, осуществляющую доставку пенсии, а также способ получения пенсии (доставка пенсии на дом работником почтового отделения, в кассе почтового отделения или банка либо путём зачисления суммы пенсии на картсчёт пенсионера в банке).

Порядок выплаты пенсии по доверенности

Кроме того, за пенсионера получать назначенную ему пенсию может выбранное им доверенное лицо. Выплата пенсии по доверенности, срок действия которой превышает один год, производится в течение всего срока действия доверенности при условии ежегодного подтверждения пенсионером факта регистрации его по месту получения пенсии.

Порядок выплаты пенсии через предприятия почтовой связи

Через предприятие «Кыргыз Почтасы» пенсионеры могут получать пенсию с доставкой на дом или самостоятельно в почтовом отделении по месту жительства. В этом случае каждому пенсионеру устанавливается дата получения пенсии в соответствии с графиком доставки, при этом пенсия может быть выплачена позднее установленной даты в пределах периода выплаты пенсии. Выплата пенсии через почтовые отделения производится с 10 по 25 число каждого месяца.

Начало выплаты пенсии может меняться в случае выпадения на эту дату выходных и праздничных дней. Если пенсия не получена пенсионером в течение шести месяцев подряд, то её выплата приостанавливается, необходимо будет написать заявление в Социальный фонд по месту жительства (по месту нахождения пенсионного дела), чтобы возобновить выплату.

Преимущества получения пенсии через коммерческие банки

Через банк пенсионеры могут получать пенсию в кассе отделения банка или оформить банковскую карту и снимать денежные средства через банкомат. Получение пенсии через банковскую карту позволяет пенсионерам снимать денежные средства в любом размере и в удобное для них время. Деньги можно снимать также, находясь в другом городе или селе, где имеется банкомат соответствующего банка. Таким образом, пенсионер может перемещаться в пределах Кыргызстана, имея возможность снимать деньги по месту его нахождения в случае наличия банкомата или филиала соответствующего банка.

С помощью банковской карты можно также оплачивать коммунальные услуги и услуги мобильного оператора (телефон) без оплаты комиссионного сбора.

Порядок зачисления пенсии на банковские счета пенсионеров

Перечисление денежных средств на выплату пенсии в банки производится также с 10 числа каждого месяца, за исключением дней, когда эта дата выпадает на выходные и праздничные дни. Зачисление пенсии на счёт пенсионера производится банком не позднее дня, следующего за днём поступления денежных средств и списков пенсионеров с указанием суммы к зачислению от территориальных органов Социального фонда КР. Снять свои деньги с банковского счёта можно в любой день после их зачисления.

Порядок перехода на выплату пенсии через коммерческие банки

Если пенсионер пожелает сменить способ доставки, он должен письменно уведомить об этом территориальное управление Социального фонда КР по месту нахождения пенсионного дела. В случае, если пенсионер решит перейти на обслуживание в коммерческий банк, он должен предварительно выбрать банк, через который ему удобнее или выгоднее получать пенсию, заключить соответствующий договор с банком, имея при себе паспорт и пенсионное удостоверение, и только после этого с данными банковского счёта подойти в территориальное управление Социального фонда КР по месту нахождения пенсионного дела и подать заявление о зачислении пенсии на вновь открытый банковский счёт.

Причины запроса заявлений от пенсионеров, обслуживаемых в банках, о продлении выплаты пенсии каждые 6 месяцев

Выплата пенсий, пособий и компенсаций по государственному социальному страхованию может производиться путём зачисления причитающихся сумм на пенсионные счета или картсчёта получателей пенсии, пособий и компенсаций, открытых в банковских учреждениях.

Для получения пенсий, пособий и компенсаций через банковские учреждения пенсионер предоставляет в региональное управление заявление о желании получать пенсию через банковское учреждение с предоставлением копии письма банковского учреждения об открытии пенсионером пенсионного счёта или картсчёта.

Срок действия заявления составляет 6 месяцев. По истечении шести месяцев пенсионер должен уведомить любое ближайшее региональное управление о продлении выплаты пенсии, пособия или компенсации через банковское учреждение. При отсутствии заявления пенсионера о продлении выплаты пенсии, пособия или компенсации через банковское учреждение выплата приостанавливается на 1 месяц. При этом региональное управление совместно с банком проводит работу по информированию пенсионера о предоставлении заявления о продлении выплаты пенсий, пособий и компенсаций через банковские учреждения.

Данная мера позволяет Социальному фонду вести контроль о факте получении пенсии пенсионером через коммерческие банки.

Перечень банков, с которым Социальный фонд заключил договоры на обслуживание пенсионеров

Обслуживание счёта пенсионера в банке, с которым Соцфонд заключил соответствующий договор, производится без взимания комиссии с пенсионера. На сегодняшний день Социальный фонд заключил договоры со следующими банками:

1. ОАО «Айыл Банк»;

2. «Бай-Тушум и Партнёры»;

3. ОАО «Бакай Банк»;

4. ЗАО «Банк Азии»;

5. ЗАО «Демир Банк»;

6. ОАО «Банк Компаньон»;

7. ОАО «Доскредобанк»;

8. ОАО «Капитал Банк»;

9. ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан»;

10. ОАО «Кыргызкоммерцбанк»;

11. ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк»;

12. ОАО «Оптима Банк»;

13. ОАО «РСК Банк»;

14. ОАО «Толубай Банк»;

15. ОАО «ФинансКредитБанк»;

16. ЗАО «Финкабанк»;

17. ЗАО «ХалыкБанк»;

18. ОАО «ЭкоИсламикБанк»;

19. ОАО «Керемет Банк».

Порядок перехода на выплату пенсии через коммерческие банки

Если пенсионер пожелает сменить способ доставки, он должен письменно уведомить об этом территориальное управление Социального фонда КР по месту нахождения пенсионного дела. В случае, если пенсионер решит перейти на обслуживание в коммерческий банк, он должен предварительно выбрать банк, через который ему удобнее или выгоднее получать пенсию, заключить соответствующий договор с банком, имея при себе паспорт и пенсионное удостоверение, и только после этого с данными банковского счёта подойти в территориальное управление Социального фонда КР по месту нахождения пенсионного дела и подать заявление о зачислении пенсии на вновь открытый банковский счёт.

Выплата пенсии по месту фактического проживания или по месту прописки

Выплата пенсии производится как по месту прописки пенсионера, так и по месту фактического проживания. Зачастую пенсионеры проживают в ином месте, чем зарегистрированы. Данные обстоятельства приводят к неудобствам как для пенсионеров, так и сотрудников Социального фонда КР. Для того чтобы решить вопросы, возникающие при выплате пенсий, пенсионерам приходится возвращаться в район, где находится пенсионное дело, и обращаться в соответствующее территориальное управление Социального фонда КР, что бывает очень накладно.

В случаях, когда пенсионер продолжительное время проживает в ином районе, он имеет право перевести своё пенсионное дело по месту фактического проживания. Регистрации по новому месту проживания пенсионера не требуется. Для перевода пенсионного дела пенсионер должен предоставить в территориальное управление Социального фонда по месту прежнего или нового места жительства соответствующее заявление, справку о месте фактического проживания, выданную председателем квартального комитета, ТСЖ или домового управления, копии паспорта и пенсионного удостоверения.