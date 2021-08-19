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В этом году исполняется 90 лет со дня рождения заслуженного архитектора Кыргызской ССР Геннадия Платоновича Кутателадзе — главного архитектора столицы советского Кыргызстана с 1971-го по 1991 год.



Получив в 1957 году высшее архитектурное образование по специальности «архитектор широкого профиля», Геннадий Платонович начал трудовую деятельность в государственном проектном институте «Кыргызгипрострой», где последовательно прошёл весь путь в профессии — от рядового до главного архитектора проектов. Дальнейший путь архитектора широкого профиля он продолжил в проектном институте «Кыргызгипросельхоз» в 1961 году в качестве руководителя проектной мастерской.

В период своей творческой деятельности в проектных институтах им были разраотаны типовые проекты одноэтажных жилых домов для северных районов Кыргызстана, в том числе для города Фрунзе, целый ряд общественных зданий различного назначения. Это Центральная аптека по улице Фрунзе, Мемориальный дом-музей М. Фрунзе, проектные институты «Кыргызгипросельхоз» по ул. Московской, «Кыргыздортранспроект» по пр. Мира (ныне здание университета «Ататюрк»), Министерство строительства по улице Токтогула (ныне Госстрой), Министерство транспорта и коммуникаций по улице Исанова, главный корпус Института животноводства в посёлке им. Фрунзе, гостиница «Пишпек» по пр. Эркиндик.

Этот период трудовой деятельности архитектора Г. Кутателадзе заслуженно отмечен государственными наградами — орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В. Ленина, Почётной грамотой Президиума Верховного Совета Кыргызской ССР.

За проявленное высокое трудолюбие и высокий профессиональный уровень на поприще архитектурной деятельности в 1977 году Г. Кутателадзе получил высокое предложение — возглавить архитектурно-планировочное управление Фрунзенского горисполкома в качестве главного архитектора столицы.

И этот период деятельности архитектора Г. Кутателадзе отмечен крупными преобразованиями в работе управления, реорганизованного в Главное архитектурно-планировочное управление (ГлавАПУ), ставшего своеобразным штабом как по формированию архитектурного облика столицы, так и в целом по градостроительному совершенствованию территории городской застройки.

В работе управления были налажены регулярное картографирование территории города и учёт всех инженерных коммуникаций, создан отдел исполнительной съёмки, начато ведение дежурного плана современной застройки, создан градостроительный совет.

При непосредственном участии и по инициативе Г. Кутателадзе был создан специализированный проектный институт по формированию архитектурного облика столицы «Фрунзегорпроект», а также мастерская генерального плана города, которые, как в целом ГлавАПУ, были укреплены ведущими специалистами — профессионалами различного профиля.

За период трудовой деятельности Г. Кутателадзе в должности главного архитектора города значительно изменился и обогатился архитектурный облик столицы Кыргызстана. И здесь в полной мере проявился талант архитектора Кутателадзе не только как творческого специалиста высокого класса, но и как организатора, инициативного руководителя. В частности, под его непосредственным руководством к 100-летию города Фрунзе в 1978 году была подготовлена широкая, развёрнутая программа по благоустройству, озеленению и внешнему оформлению города, в том числе по наглядной агитации.

Несмотря на огромную работу по руководству архитектурным формированием облика столицы, под его руководством был выполнен проект памятника «Борцам революции» (скульптор Т. Садыков), отмеченный высшей наградой — Ленинской премией СССР.

В то же время запланировано размещение и начато строительство целого ряда общеизвестных сооружений, которые внесли знаменательный вклад в градостроительное развитие и обустройство городской застройки. Это и транспортные путепроводы через железную дорогу по улицам Чолпон-Атинской и Алма-Атинской. Это и преобразование системы рыночной торговли путём создания новых рынков взамен Центрального (Аламединский, Ортосайский). Это перебазирование городского аэропорта и создание на его месте нового юго-западного жилого района «Пишпек»; строительство новой ТЭЦ-2 и переход на зонное водоснабжение города питьевой водой; организация полива зелёных насаждений города путём создания система скважин подземных вод. Всё это происходило при непосредственном участии ГлавАПУ города, его специалистов, руководимых авторитетом главного архитектора города Г. Кутателадзе.

И, конечно, это ряд общественных зданий, прошедших своеобразную цензуру градостроительного совета ГлавАПУ и ставших достопримечательностями столичного города. Здания нового почтамта (автоматизированный телеграфный узел коммутации каналов), новой публичной библиотеки по ул. Советской (Абдрахманова), гостиницы «Достук» по ул. Ибраимова, Дом бракосочетания, гарнизонный Дом офицеров по ул. Киевской, Дом быта «Ай-Пери» по Ленинскому проспекту (пр. Чуй), гостиниц «Иссык-Куль» по пр. Мира (Ч. Айтматова) и «Пишпек» по пр. Эркиндик, а также целый ряд многоэтажный жилых домов и микрорайонов.

В этом же ряду находятся объекты лёгкой промышленности — фабрики «1 Мая» и им. ВЛКСМ по пр. Жибек Жолу, фабрика чулочно-носочных изделий по ул. Алма-Атинской, редакционно-издательский комплекс (ныне «Учкун») по ул. Ибраимова и др.

За активную гражданскую позицию и значительный вклад в архитектуру города Фрунзе в 1979 году Г. Кутателадзе удостоен высокого звания «Заслуженный архитектор Кыргызской ССР», а также награждён Грамотой Верховного Совета Кыргызской Республики.

Но самым главным объектом, как для любого главного архитектора города, для Г. Кутателадзе стал проект детальной планировки центральной части столицы и её главная градоформирующая доминанта — центральна площадь парадов и манифестаций Ала-Тоо. На основе проекта детальной планировки центральной части города ГлавАПУ по инициативе

Г. Кутателадзе была подготовлена целая программа по застройке и обустройству территории города и реализация её к 1984 году — 60-летию Кыргызской ССР. Программа была настолько обширной и всеобъемлющей, что к её выполнению привлекли государственные органы управления под руководством А. Джумагулова, в то время секретаря ЦК компартии Кыргызской ССР по промышленности и строительной индустрии.

Эта работа для Г. Кутателадзе по созданию новой центральной площади являлась, по существу, апофеозом его градостроительной деятельности и творческой удачей на посту главного архитектора города. Об этом поистине уникальном объекте, истории его создания в своё время в газете «Слово Кыргызстана» опубликована статья автора этих строк, раскрывающая вдохновляющую роль главного архитектора города в этом объекте под названием «Площадь Ала-Тоо» — произведении градостроительного искусства.

О главном архитекторе города Фрунзе Г. Кутателадзе можно сказать ещё много — как о человек высокой культуры, добропорядочности и профессионализма, о чём, конечно, помнят его бывшие коллеги и все, кто так или иначе был с ним знаком по роду своей деятельности.

В завершение этой статьи в память о моём бывшем руководителе и просто одном из выдающихся граждан в истории Кыргызстана, чей профессиональный подвиг в бессменном служении государству на протяжении 20 лет отмечен «музыкой в камне», и в знак признания особых заслуг перед народом Кыргызстана предлагаю руководству Кыргызской Республики увековечить память главного архитектора столицы Кыргызстана — установить его бюст в курдонёре южного фасада здания Ассамблеи народа Кыргызстана по пр. Чуй. Вношу это предложение в надежде на его безусловную поддержку известными деятелями государства: скульптором Т. Садыковым, академиком и ректором Национальной академии художеств; экс-премьер-министром правительства Кыргызской Республики А. Джумагуловым; председателем Союза строителей КР А. Молдобаевым. Все они лично знали Геннадия Платоновича не один день.

И пусть сохранит Всевышний память о нём в народе Кыргызстана!

Юсуф ТАГИРОВ,

архитектор, первый заместитель Г. Кутателадзе (1978-1988 гг.).