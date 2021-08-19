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В столичном выставочном зале в Дубовом парке состоялось открытие выставки молодой «амазонки» отечественной живописи, как представили автора её старшие коллеги по творчеству, члена Союза художников КР Садыкалы кызы Арууке.



Своё первое самостоятельное собрание Арууке назвала «Кыргыз жерим» («Земля кыргызская»), и действительно, в выставочной экспозиции представлены работы, воспевающие родную природу, быт, народный дух и эстетику Кыргызстана. Доминируют в ней жанровые этюды, натюрморты и художественные композиции. Рисует она с детства, в семье рисованием был увлечён и дедушка по маминой линии, а потому хобби юной Арууке поддерживали все родные. После школы она окончила художественный колледж при Национальной академии художеств имени

Т. Садыкова, а затем и саму академию по классу станковой живописи у народного художника КР С. Торобекова. Сейчас молодой живописец преподаёт в родном колледже и воспитывает собственных учеников. В 2019 году в Бишкеке у неё в дуэте с сокурсником прошла первая совместная персональная выставка, а «Кыргыз жерим» — первый личный вернисаж Садыкалы кызы Арууке.

Её творчество привлекает к себе очень органичным представлением автора об окружающем мире, где она живёт с субъективным отношением к жизни и искусству, истоки которого в живом содружестве человека и природы. Вице-президент Союза художников КР К. Шкурпела на церемонии открытия, говоря об авторе, заметил, что у каждого подлинного художника должно быть в наличии субъективное отношение к искусству и действительности, искусство изображения и воображения и, по его мнению, Арууке этими качествами обладает. На её полотнах авторское отношение к окружающему миру родной природы продолжает многовековые традиции народного мировосприятия, которое перекликается и с легендарным эпосом «Манас» и одновременно опирается на традиции и навыки создания художественных образов представителей реалистического искусства кыргызской школы живописи. Эти традиции ощутимы в творчестве Арууке.

Её натурные композиции, этюды, натюрморты, выполненные в масле, как раз и написаны в формате традиций этой школы. Работы, представленные в персональной экспозиции, отличаются вдохновенной звучностью цвета, композиционной завершённостью. В них заметны черты, свойственные её творческой индивидуальности. Это особая сочность эскизного мазка, почти осязаемая прочувствованность уникальности даров окружающей природы и изображаемых предметов народного быта, богатство художественных форм и состояний. Ассоциативно они созвучны духовному наследию кыргызов и произведениям современных классиков национальной словесности. Привычных изображений гор, коней и горных рек, что присущи большинству наших живописцев, у автора нет. На первый план своих картин она выносит то, что любит и что волнует её душу и сердце, сопровождая всё это гармоничным чувством формы, сопряжённым с живым ощущением реальности.

Каждый художник, как известно, формируется под воздействием многих субъективных и объективных, видимых и незаметных причин, связей и факторов. Однако прежде всего в творчестве важен талант, который поддерживает и стимулирует изнутри художественный труд того, кто им обладает, и окрашивает его воображение. Для Садыкалы кызы Арууке весьма существенным оказывается то, что она видела с детства в своём окружении. Её эмоции питали родная природа и то, что её окружало и обогащало впечатлениями, чем одаривала её постоянно милая сердцу кыргызская земля. Она так и просилась в название первой персональной выставки. Сама атмосфера жизни в южной кыргызской глубинке (Ала-Букинском районе) сформировала духовно-нравственные основы идеалов автора картин, а изделия народных мастеров и ремесленников воспитали у неё созерцательно-поэтическое восприятие природы. Главное же в том, что у девушки был художественный дар, родивший у неё особую потребность преобразовывать какой-либо материал (краски, звуки, предметы быта), что нашло выход в увлечении живописью. Это случилось у Арууке в раннем детстве. Она обучалась в художественной школе, колледже, Национальной академии художеств, где занималась увлечённо и самозабвенно, осваивая техники и приёмы современной живописи. У неё было страстное стремление передать свои творческий взгляд, эмоции и впечатления от родной природы, наполнявших её всю радостью жизни.

Работы Арууке отличаются удачно выбранным ракурсом расстановки изображаемых предметов, света, падающего на них, тонкостью живописных отношений, передающих сверкающие переливы в лучах солнца цветов, ягод, блюд, чистоту айыльного воздуха. Достоверность в передаче состояния изображаемой обстановки, окружающей природы, эмоциональный взгляд на привычные бытовые сценки и интерьеры также усиливают впечатление от работ художницы. Её композиционное полотно «Айылдын корунушу» выдержано в самобытном колорите. Типичный сельский мотив. Мать, достающая лепёшку из тандыра, малыш, наблюдающий за домашней птицей, привычные очертания сельских построек и горы на дальнем плане, окружающие айыл. Другая работа — цикл «Юность» завораживает и привлекает поэтическим настроением самой картины уютного сельского бытия, мечтательной девушкой в центре полотна, а также запечатлённым автором своеобразием типичных примет южного айыла, ритмами местных деревьев, растущих у айыльных домишек.

Сила эмоционального восприятия окружающей природы и действительности, смелые мазки ещё не окрепшей от мастеровитого почерка кисти также заметны в жанровых этюдах Арууке. Это в какой-то мере предвещает появление на изобразительном небосклоне Отечества живописца новой волны, новой творческой индивидуальности, наделённой ярким даром возвышенного воображения и воодушевлённого восприятия современной жизни. В её выставочных произведениях, тяготеющих к классической линии кыргызской живописи, заметна тенденция к динамичности построений пространства картины и пластических ритмов, праздничной, радующей взор композиции, буйству красок и цвета, сохранению живых чувств и тонкости живописных отношений, особенности авторского почерка. Это проступает в таких её работах, как «Алмапар», «Кїзгї гулдєр», «Семечки», «Нандар», «Герань гїлї», которые выделяются динамизмом и красочной живостью.

Привлекательный для взора посетителей колорит её натурных полотен построен автором на тонких градациях золотистых, охристо-красных, жёлтых, сиреневых и коричневых тонов. Эта тёплая гамма впечатляет, цвет вообще несёт в работах автора большую образную нагрузку. Изображённые предметы обретают материальность, осязаемая выразительность подсвеченных изнутри фруктов, ягод, пищевых продуктов, бытового интерьера создаёт ощутимый «воздух» картин, в который хочется погрузиться смотрящим на них. По живописной красочности и ассоциативности художественного образа полотна (этюды и натюрморты, композиции) Арууке можно по праву отнести к лучшим её произведениям. Особую звучность её картины приобретают за счёт сверкающего, радостного колорита, яркого изображения переднего плана.

В её полотнах господствуют живые краски природы, красочная феерия композиций, динамичность пластичных форм и широких мазков. Произведения молодого автора подкупают публику ощущениями полной достоверности увиденного, пережитого художником. Мы остро чувствуем непоказную любовь автора к отчей земле, её неповторимым краскам и энергетике. Динамичные линии, свежесть прочтения темы, обаятельные образы и лики родимой природы и её удивительных даров, заповедная красота которой так мила авторскому сердцу. Всё это присутствует в выставленном собрании. Полотна написаны Садыкалы кызы Арууке с животворным оптимизмом, в них немало экспрессии, живописного размаха. Всё это объединяется любовно автором в красочный, восхищающий, гармоничный образ и вызывает ощущение свободы и радости благотворного и оптимистичного мира, в котором плодотворно творит и живёт художник.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.



