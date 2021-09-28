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«Источник наших мечтаний о независимости, благих устремлений и высоких идеалов о государственности связан со святым духом Манаса и прекрасными таласскими краями, которые издревле назывались центром земной тверди», — подчеркнул Президент Садыр Жапаров на театрализованном культурном представлении «Урааным Манас!», посвящённом 30-летию независимости Кыргызстана.



Состоялось оно в национальном комплексе «Манас Ордо», в котором находится мавзолей великого национального героя Манаса.

Глава государства в своей речи подчеркнул глубокий смысл этого собрания на священной земле Таласа в рамках празднования 30-летия независимости.

«Наши предки, потеряв несколько столетий назад свою независимость, начали стремиться воссоединить народ и восстановить государство, поэтому издревле слагали песни и молились духу Манаса, поклоняясь его мавзолею. Со временем песни превратились в эпос, которому нет равных в мире, а ритуалы переросли в великую национальную традицию. Священный мавзолей слышал молитвы и желания многих поколений, он стал свидетелем того, как множество видных людей на коленях тысячи раз просили дух Манаса о государственности и независимости!» — сказал Президент, добавив, что молитвы и желания, повторявшиеся несчётное количество раз на протяжении веков и имеющие мощную силу и особую энергию, впитались в каждый кирпичик, в каждый камень мавзолея, поэтому территория вокруг Кароол-Чоку и мавзолей Манаса — это священное место. А эпос «Манас» воспевает, как кыргызский народ всегда жил в гармонии с тюркскими народами, которые покоряли Евразию и основывали кочевые империи.

«Эпос «Манас» — это гимн кочевой цивилизации, племён, унаследовавших дух древнетюркского мира, людей этих племён! Поэтому, когда вы слушаете «Манас», вы слышите возгласы древних гуннов из глубины веков, вы слышите клич древних тюрков и древний кыргызский девиз: «Я объединю вас всех в одно государство!» — подчеркнул Президент и привёл строки из эпоса: «Из простой птицы я воспитал сильного беркута, из лоскутков собрал единый народ!», которые являются не только опытом предков по строительству государства и нации, но и заветом для следующих поколений.

Садыр Жапаров высказался за продолжение следования данному наказу, потому как нельзя упускать возможности, предоставляемые историческими обстоятельствами. Он привёл в пример модель видного государственного деятеля Жусупа Абдрахманова и его команды в 1924 году по образованию Кара-Киргизской автономной области и формированию кыргызского народа, которая совпадала с мечтой Манас Ата и продолжила её.

«Жусуп Абдрахманов и его соратники много работали, чтобы коренные народы Ферганской долины — турки, кыпчаки, каракалпаки — вошли в состав Кара-Киргизской автономной области. Увы, этой мечте и модели абдрахмановцев не суждено было сбыться, но он и его единомышленники попытались показать новый пример объединения народов в ХХ веке! Я говорю это потому, что нынешнее поколение должно идти по стопам великих предков, не позволяя укорениться таким негативным явлениям, как регионализм, трайбализм и разделение», — сказал Садыр Жапаров, подчеркнув, что XXI век принёс не только новые возможности, но и вызовы.



«Принимая во внимание цель модернизации и обновления Кыргызстана, в этом году мы приняли новую редакцию Конституции и вернулись к президентской форме правления при поддержке народа. В течение следующих пяти лет государственную политику направим на построение нового Кыргызстана, повышение доверия, единства, активности и потенциала граждан, а также улучшение качества жизни и защиту прав граждан. Мы несём огромную ответственность перед будущими поколениями. Предстоит проделать большую работу для решения многих проблем современного развития и прогресса страны посредством изучения передового опыта в технологиях и промышленности. Мы также обязаны сохранять и укреплять независимость и суверенитет страны, беречь и развивать межнациональное и межкультурное согласие единого народа Кыргызстана, приумножать культурные ценности. Пусть девиз «Манас!» вечно гремит на нашей земле! Да поддержит дух Манаса кыргызский народ!» — завершил свою речь Президент Садыр Жапаров.

Далее состоялось театрализованное культурное представление «Урааным Манас!»

Президент Садыр Жапаров посетил масштабное театральное действо, которое отразило важнейшие эпизоды из истории кыргызского народа и вклад в становление государственности и независимости великих героев и видных деятелей: Манаса Великодушного, Алымбека датки, Шабдан баатыра, Курманжан датки, Жусупа Абдрахманова, Касыма Тыныстанова и др.

В своём выступлении глава государства подчеркнул важнейшее значение духовных ценностей кыргызского народа, содержащиеся в величайшем национальном эпосе «Манас». Он отметил, что мечтания кыргызского народа о независимости связаны с таласской землёй и священным духом Манаса Великодушного.

Завершилось представление гала-концертом с участием представителей отечественной эстрады и акынов-импровизаторов.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.