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31 августа на центральной площади Ала-Тоо Бишкека прошли торжественные мероприятия по случаю празднования 30-летия независимости Кыргызской Республики.

Мероприятие началось с приветствия и поздравления министра обороны и командующего парадом Таалайбека Омуралиева с парадными расчётами.

После принятия рапорта Президент, Главнокомандующий Вооружёнными силами страны Садыр Жапаров выступил с поздравительной речью по случаю годовщины независимости.

В честь Дня независимости Кыргызстана на площади Ала-Тоо прошёл военный парад из числа военнослужащих Министерства обороны, Пограничной службы ГКНБ, Национальной гвардии, Сил воздушной обороны, МЧС, Министерства внутренних дел и личного состава Академии МВД.

Всего в параде приняло участие более 2 000 человек.

Далее состоялось прохождение торжественным маршем бронетанковой техники, артиллерийских установок, подразделений специального назначения, а также трудящихся.

В честь знаменательной даты произведены залпы из пушек.

Выступая перед соотечественниками лидер Кыргызстана сказал:

“Уважаемые кыргызстанцы!

Дорогие соотечественники, проживающие вдали от священных гор Ала-Тоо, за рубежом!

Уважаемые гости, участвующие в сегодняшнем праздничном мероприятии!

Сегодня мы отмечаем великую историческую дату — тридцатилетие независимости Кыргызской Республики! Впервые упомянутая на страницах истории еще тридцать веков назад государственность древнего кыргызского народа вернулась к нам в конце прошлого века как священный дар судьбы. За тридцать веков кыргызы не раз теряли независимость, находились на грани уничтожения, но, несмотря на это, наш народ снова возрождался. В истории существовало много народов и государств, которые исчезли после тяжёлых ударов судьбы. Слава Богу, что мы не стали таким народом! Мы должны признать и сказать, что в 1991 году коммунистический и советский парламент — Верховный Совет Кыргызской ССР — сделал великий исторический шаг, служа нашему народу и будущим поколениям. «Легендарный парламент» принял «Декларацию о государственной независимости Кыргызской Республики» и провозгласил независимость и суверенитет республики. Мы приняли основные атрибуты кыргызского государства — флаг, герб, гимн. Так открылась новая страница в нашей истории.

Отмечая сегодня эту великую историческую дату на площади Ала-Тоо нашей столицы, невозможно не упомянуть героизм и труд наших великих предков, которые прошли долгий и тяжёлый путь восстановления независимости. Согласно древним идеологическим учениям, наш отец Манас Великодушный собрал в своё время единый кыргызский народ из разрозненных племён. Мы с гордостью вспоминаем и отдаём дань уважения тем, кто сохранил славу Кыргызстана, продолжил великую заповедь Барсбек Кагана, Мухаммеда Кыргыза и его сподвижников. Мы никогда не забудем, что поколение наших предков, таких как Курманбек, Эр Табылды, Эр Солтоной, пожертвовали своими жизнями за свободу народа.

В эти волнующие и трогательные моменты мы вспоминаем наших храбрых и мудрых предков, в том числе Ормон хана, Атаке Баатыра, Эсенгул Баатыра, Жаил Баатыра, Атантая, Тайлак Баатыра, Алымбека Датка, Байтик Баатыра!

Сегодняшняя независимость — в некоторой степени является результат политики наших предков, таких как Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Абдыкадыр Орозбеков, Жусуп Абдрахманов, основавших государственность в XX веке. Исхак Раззаков, Турдакун Усубалиев и другие внесли большой вклад в становление нации!

Дорогой мой народ!

Когда мы оглядываемся на сегодняшнюю великую историческую дату, прежде всего возникает вопрос: чего Кыргызстан, выбравший суверенитет, добился за период независимости? Если быть точным, то с момента провозглашения независимости Кыргызстан стал полноправным участником и субъектом международного права. С тех пор наша республика избрала демократическую модель и идеалы развития. Конечно, за последние тридцать лет мы столкнулись с разными вызовами, от бремени поиска оптимальной модели развития до национального характера. Происходили колебания, которые привели к ряду внутриполитических кризисов в стране, включая трагедии, и оказали различное влияние на развитие страны. В результате два президента покинули страну, один находится в тюрьме, а нескольким премьер-министрам предъявлены обвинения в коррупции — это трагический национальный опыт. В этих сложных условиях Кыргызстан смог преодолеть глубокие разногласия в обществе, обеспечив стабильность, межнациональное согласие, единство и толерантность. Гражданское общество также смогло сохранить имидж страны, стремящейся к активной, справедливой и достойной жизни её свободолюбивого народа! Мы не отступим от этих стремлений!

Кыргызстан в этом году вернулся к президентской форме правления при поддержке народа , который проголосовал за новую Конституцию. Есть силы, которые противопоставляют президентское правление парламентскому правлению. Хочу подчеркнуть, что новая Конституция будет поспособствует реализации таких задач, как укрепление национального государства, единства в обществе, и в то же время позволит нам продолжить демократический путь. Другими словами, мы не отклоняемся от стремления к демократическим ценностям.



Дорогие соотечественники!

Мы все хотим сделать Кыргызстан стабильной, многонациональной страной, где каждый гражданин чувствует себя счастливым и защищённым. Поэтому государственная политика на ближайшие пять лет направлена на построение современного, развитого Кыргызстана, повышение доверия граждан к стране, единства, творческой активности народа, а также улучшение качества жизни и защиты прав граждан. Поэтому мы реализуем проекты и программы, направленные на создание перспективной и свободной бизнес-среды, которая определит будущее страны. Нам приходится считаться с нынешней реальностью. В 2020 году из-за пандемии темпы экономического роста в Кыргызстане снизились на 8,6%. В настоящее время пандемия продолжается, но, несмотря на это, в первые семь месяцев 2021 года экономическая активность постепенно восстанавливается, а в некоторых секторах наблюдается рост. В то время как я стал Президентом, бюджет оказался пуст, а в резервах не осталось ни тыйына. До настоящего времени все границы с сопредельными государствами закрыты, торговые операции почти приостановлены. Естественно, в такой ситуации снижаются налоговые и таможенные поступления. Борьба с пандемией продолжается. И в условиях серьёзных экономических трудностей нам удалось стабилизировать ситуацию. Если в прошлом году Кыргызстан занял $350 млн. на покрытие бюджета, то в этом году мы нашли способ улучшить ситуацию, не занимая ни тыйына. Мы готовимся к созданию Стабилизационного фонда в целях грамотного использования финансовых ресурсов, реализации неотложных и срочных мер, а также обеспечения светлого будущего следующих поколений.

Наша ближайшая цель — аккумулировать в этом фонде не менее 17 млрд. сомов.



Мы разработали планы по оказанию финансовой помощи малому и среднему бизнесу для смягчения последствий пандемии. На оказание беспроцентной финансовой помощи малому и среднему бизнесу планируется выделение 6 млрд сомов.

Мы создадим гарантийный фонд в размере $24 млн., который позволит малому и среднему бизнесу получать ссуды от коммерческих банков. Также для выхода из теневой экономики снизим ставки страховых взносов по государственному социальному страхованию для малого и среднего бизнеса. Что это значит? Например, страховые взносы для предпринимателей, создающих 15 рабочих мест, снизятся с 17 до 4 процентов. Готовятся соответствующие Указы и постановления Кабинета министров.

Большие изменения произойдут в сфере налогообложения. Для тех, кто честно работает и платит налоги Кыргызстан должен стать страной, где в их мирную и спокойную жизнь никто не станет вмешиваться.

Этот принцип давно практикуется в развитых странах. Почему у нас не может быть подобного? В этой связи с нового года вместо уплаты нескольких видов налогов можно оплатить только один вид налога.

Только за первые семь месяцев этого года нам удалось собрать дополнительно 12 млрд. сомов за счёт устранения налоговых и таможенных злоупотреблений предыдущего режима и развития горнодобывающей отрасли в соответствии с национальными интересами. В результате мы готовимся к повышению пенсий и пособий, а также закупке антикоронавирусных препаратов и вакцин.

Дорогие соотечественники!



Как глава государства и руководитель исполнительной ветви власти я чувствую свою ответственность за условия жизни каждого гражданина Кыргызстана. Особенно тяжело переживаю за семьи, нуждающиеся в социальной защите. В ситуации стремительно растущих продовольственных цен я постоянно думаю о сложном положении тех, кому требуется социальная защита. Мой долг — помочь им. Кыргызы никогда не оставляли на произвол судьбы сирот! В среднем 200 000 семей живут в бедности. Я несу за них ответственность. Поэтому, прежде всего, я потребовал найти способы облегчить их условия жизнедеятельности. Например, с 2009 года размер пособий детям с ограниченными возможностями здоровья не превышал 4 000 сомов, поэтому с октября они увеличатся до 6 000 сомов, а с 2022 года — до 8 000 сомов. С 1 января 2022 года планируется утроить размер социальных пособий для детей, потерявших обоих родителей. Словом, определённым социально-уязвимым категориям наших граждан, мы окажем поддержку, а с 1 октября 2021 года размер социальных пособий увеличится на 50 процентов, с 1 января 2022 года — на 100 процентов.

Также с 1 октября текущего года мы проиндексируем базовую и страховую части пенсий.



Уважаемые граждане Кыргызстана!

Мы поставили ряд амбициозных планов по обеспечению быстрого экономического развития. Активно ведётся работа по реализации проектов строительства крупных и малых гидроэлектростанций с целью использования энергетического потенциала Кыргызстана. Говорить, что Кыргызстан находится в географическом транспортном тупике — ошибочно, поэтому наши патриотичные специалисты усиленно работают над увеличением транзитного потенциала страны. В наших основных планах с учётом условий нашей страны создание мультимодальных грузовых авиахабов, строительство промышленных торгово-логистических комплексов с целью увеличения пропускной способности международных аэропортов «Манас», «Тамчы», «Баткен» и «Ош». Надеемся, что ввод в эксплуатацию крупных объектов через инструменты государственно-частного партнёрства, быстрое создание и запуск инвестиционных фондов поспособствовать оздоровлению экономики. Готовятся соответствующие указы и решения Кабинета министров.

В связи с изменяющейся ситуацией в регионе на повестке дня стоит острая необходимость укрепления наших приграничных территорий и активизации контрольных мероприятий. Кыргызские джигиты издревле были воинами. Надо помнить и совершенствовать это искусство предков. Поэтому я считаю, что сейчас главные цели — как можно скорее пополнить вооружение и военную технику кыргызской армии и повысить боеспособность наших Вооружённых сил.



Мы уважаем хорошие отношения с нашими соседями. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества с нашими стратегическими партнёрами, союзниками и дружественными странами!

Подчеркну, что один из приоритетов развития страны -создание благоприятной среды для бизнеса и инвестиций. В связи с этим началась реализация радикальных экономических реформ, включая развитие фискальной, транспортной и логистической, а также внешнеторговой политики. В то же время создание цифрового пространства — важная составляющая развития. Цифровое пространство в свою очередь даёт возможность достичь целей устойчивого развития. Мы приступили к осуществлению крупных структурных реформ в государственной системе и экономике, мы решаем задачи по повышению уровня социальной защиты, образования и подготовки квалифицированных кадров.

Дорогие соотечественники!

Могу вас заверить, что в ближайшие пять лет мы обеспечим каждому гражданину Кыргызстана качественное образование и достойную жизнь.

Ещё раз поздравляем с великим историческим днём!

Да здравствует День независимости!

Пусть всегда звучит девиз «Манас!» на нашей земле!

Да здравствует Кыргызстан!»

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.



