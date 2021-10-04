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В феврале этого года был арестован и водворён в СИЗО ГКНБ мэр Бишкека Азиз Суракматов. Его обвинили в незаконном обогащении. По версии следствия, активы градоначальника и близких родственников при отсутствии обоснованных доходов резко увеличились и оцениваются в более чем $50 млн. Шестнадцатого июня теперь уже экс-мэр Суракматов заключил сделку со следствием в рамках уголовного дела. Постановлением Первомайского райсуда ранее назначенная Суракматову мера пресечения — заключение под стражу — изменена на подписку о невыезде до окончания срока следствия. Он дал показания по фактам незаконного выделения земельных участков, а также выплатил в качестве возмещения ущерба 150 млн. сомов из 170 млн. Остаток ущерба, по сообщению пресс-центра ГКНБ, будет возмещаться Суракматовым согласно графику погашения.

Двадцать восьмого мая 2019 года в СИЗО ГКНБ был водворён директор Центра реабилитации беспризорных детей Алексей Петрушевский за якобы уголовные преступления. Районный суд отпустил его под домашний арест. А 15 июня того же года городской суд постановил заключить Петрушевского на два месяца в СИЗО-1. Но началась такая шумиха — публикации в СМИ, обращения к властям правозащитников, гражданских активистов, общественных деятелей — что через неделю арестанта выпустили под тот же домашний арест. Под коим Петрушевский и будет пребывать до окончания следствия и судебных разбирательств.

Почувствуйте разницу. Мэрский тип Суракматов откупился 150 млн. сомов за подписку о невыезде. А. Петрушевский благодаря неравнодушной общественности ходит под домашним арестом. И, возможно, где-то так, ненароком, пересекаются. Но один из них — уж, извините, мерзавец, а другой — свергнутый с пьедестала этим самым Суракматовым, — герой. Один крохобор, ворюга, коррупционер, другой — жертва выстроенной мэрским типом мафиозной системы незаконного распределения территории в Бишкеке, в лапы которой попал и Центр реабилитации беспризорных детей, руководимый в то время Алексеем Петрушевским.

СИРОТАМ ДАЛИ КРЫШУ

А как всё хорошо начиналось. В 2003 году тогдашний мэр Медет Керимкулов вознамерился организовать приют для беспризорников. Да, 16 лет назад беспризорничество, попрошайничество, детские разбои и кражи были большой проблемой для столицы. Где обитала шпана? Жили в притонах, подвалах, подъездах, зимой — в канализационных люках. Да везде, где можно, где прозябают и бездомные собаки. А центр… Петрушевский рисует схему первого и второго этажей бывшей частной школы, оказавшейся для владельцев нерентабельной. Помещения для малышей, для тех, кто постарше, и подростков. Палаты девочек, мальчиков, столовая, кабинеты врача, психологов, завхоза, охраны. Вместимость доходила до 80 детей. Которых через какое-то время после всех процедур — лишения родительских прав и т.д. — переводили в детские дома. Здесь же могли оформить опекунство над ними сердобольных взрослых, не имеющих своих детей или желающих ещё пополнить семью.

Шестнадцать лет жизни центра-целая история. Им помогали кто чем мог. В самом начале мэрия выделяла по 24 сома в день на питание ребёнка. Мало, совсем мало. Потом помогли благотворители, Красный Крест — стало по 52 сома. Очень много содействовали правительства Германии, Норвегии. На выделенные средства — 100 тысяч евро — установили солнечные батареи, центр экономил на электричестве. Не остался в стороне РОТАРИ клуб — организация. А на $350 тысяч, выделенных Норвегией, возвели рядом с Центром реабилитации общежитие для уже ставших взрослыми сирот. После учёбы или работы 60 ребят возвращались В СВОЙ ДОМ.

Доходило до трогательных моментов. Петрушевский вдруг обнаружил, что касса пополняется средствами, вроде бы неучтёнными по линии благотворительности. Потом узнали, что очередной мэр Нариман Тюлеев перечислял в центр свою зарплату — 20 тысяч сомов. Но просил об этом не говорить. Он часто приезжал туда, общался с сиротами, как с родными, мог обнять, взять на руки, погладить по голове. И всегда раздавал гостинцы. Ну в общем…очень жаль, что Нариман Тюлеев не стал опять градоначальником, а ведь вроде бы хотел…

А потом пошли албеки и балбеки, совсем не личности столичного масштаба. Албек Ибраимов, ставленник Атамбаева, запомнившийся тем, что не хватило нескольких листов формата А-4, чтобы перечислить всё его прихватизированное имущество. Балбек Тюлебаев — руководитель аппарата мэрии при Суракматове, и. о. мэра после ареста своего патрона. Запомнилась его идея построить монорельсовые дороги вдоль городских речек. Даже говорить не приходится, какой наступил дефицит кадров или какая развелась семейственность, кумовство и сватовство. И чем дальше — тем всё серее и безобразнее.

ВОТ ПРИШЁЛ БАРМАЛЕЙ

«След» оставил разве что Суракматов, владелец стройфирмы «Елизавета» и чего-то там ещё. Этот сразу взял быка за рога, тем более, что, говорят, был креатурой всесильного тогда, а сейчас сидящего на нарах Асылбека Жээнбекова. За пять лет своего мэрства нахапать $50 млн. — это надо уметь. Действовал не только сам, повязывал «кровью» своих подчинённых.

Вот Рысбаева, назначенная начальником управления социального развития мэрии. Из жалобы Президенту страны Садыру Жапарову 25 августа этого года бывшего директора Центра реабилитации беспризорных детей Петрушевского и бывшего завхоза центра Бибиковой: «Следует обратить внимание на то, что ранее Рысбаева занимала должность руководителя ЦСМ-7, против которой вышли на пикет все врачи этого медучреждения. Были выявлены многочисленные финансовые нарушения с её стороны. Судебно-бухгалтерская экспертиза, назначенная Первомайской райпрокуратурой, подтвердила, что коллективу нанесён материальный ущерб в 595 тысяч сомов. Однако, несмотря на такое преступление, в сентябре 2018 года дело в отношении Рысбаевой было прекращено. И вот эта некогда подследственная выиграла конкурс на замещение должности начальника управления соцразвития мэрии. Когда мы представили видео конкурса, Государственная кадровая служба провела проверку и сообщила, что выявлены нарушения, о чём уведомлён мэр города Азиз Суракматов. Но мэрия, несмотря на установленный факт нарушения при проведении конкурса, не отменяет результаты, а утверждает Рысбаеву в должности». Всё, повязана.

А дальше с неё хоть верёвки вей. Это по её настоянию 6 марта 2019 года Петрушевского уволили с поста директора Центра реабилитации. Это она делала всё возможное, чтобы угробить центр. Из жалобы Президенту страны: «С космической скоростью Рысбаева, явно с подачи бывшего мэра Суракматова, разрушила центр. Не гнушалась даже подтасовкой данных. Заведомо дала указания не привозить и не оформлять детей, а потом давала справку о низкой заполняемости центра и его нерентабельности. До прихода Рысбаевой центр принимал по 80 детей, а потом вдруг стало едва 12. Становится очевидным, что за ликвидацией этого социального учреждения стоит чей-то коммерческий интерес. Всё это делалось при помощи зам.акима Первомайского района Джумабековой, бывшей сотрудницы стройкомпании «Елизавета». На эти незаконные действия есть письма на имя вице-мэра Бишкека, прокурора Первомайского района, но нет ответа».

Ещё один существенный эпизод в этом уничтожении Центра реабилитации. С 19 декабря 2018 года по 14 января 2019-го была финансовая проверка. Ревизор мэрии Дубанаев составил акт о якобы имеющихся нарушениях. Было указано, что за завхозом Бибиковой числится недостача основных средств почти на 204 тысячи сомов. Хотя, как потом выяснилось комиссией по перепроверке, аудитором Счётной палаты, всё имущество было на месте. Но новый директор центра Алымбекова и начальник управления соцразвития мэрии Рысбаева всё равно обвинили Бибикову в воровстве и заставили уволиться. В результате этой нервотрёпки у женщины случился обширный инсульт. До сих пор она лечится. А что ревизор мэрии, может, его посадили? Из жалобы Президенту страны: «По делу заведомо незаконного заключения о воровстве собраны все доказательства. Журналистское расследование было опубликовано в газете «Дело №» от 23 января 2019 года». Бибикова была признана потерпевшей, однако райпрокуратура тянет и не передаёт дело в суд. Возможно, потому, что на очной ставке Дубанаев назвал фамилии сотрудника райпрокуратуры и чиновника мэрии, причастных к этой афёре».

На сегодня из Центра реабилитации сирот исчезли посуда, ковры, постельное бельё, техника, солнечные батареи. Всё то, что дарили центру меценаты, доноры и просто неравнодушные люди. А документы? Куда делись документы воспитанников, медицинские карты, иные бумаги, содержащие персональные данные? Многие воспитанники не могут восстановить справки, свидетельства

и т. д. Всё это уничтожено? Выброшено в мусор? Впрочем, суракматовской мафии было всё равно. Здание центра намеревались разрушить и построить очередную элитку от «Елизаветы». С арестом Суракматова афёра была приостановлена. Но в центре теперь ни окон, ни дверей, полна горница друзей (привидений). Жалкое, гнетущее зрелище. Несколько обнадёживает, что, как сообщает пресс-центр ГКНБ, по Суракматову проводятся следственно-оперативные мероприятия для установления всех лиц, причастных к этому делу. Кстати, Дубанаев сейчас в Счётной палате КР, Рысбаева на повышении. Заслужила…

ПТЕНЦЫ ИЗ ГНЕЗДА ПЕТРУШЕВСКОГО

Он, конечно, интересуется, как сложилась судьба его бывших воспитанников. Как, как…Выпали из гнезда, разлетелись — кто уехал в Россию, кто здесь спился, кого посадили.

— Понимаете, — горячится Алексей, — за ними всегда нужен пригляд. Они же без родителей. Считай, дважды брошенные — сначала семьёй, теперь государством. Нужен не один такой, как был, Центр реабилитации, и не только в Бишкеке. Ведь сирот, беспризорников становится всё больше…

И мы с ним смотрим статистику: в Кыргызстане 1 млн. 678 тысяч граждан живут за чертой бедности, то есть уже не бедные, а нищие. Число безработных (только официально) 76,7 тысячи. ВВП на душу населения едва превышает тысячу долларов. Это ниже нижнего предела. При таком раскладе, конечно же, неминуемы бездомные дети, от которых отказались родители или их самих лишили родительских прав. И куда они деваются, Петрушевский не знает. Потому что нет учёта и контроля.

Нет присмотра и заботы. Скажут, есть же детские дома. Ну есть. А трагедия детдомовца Игоря Якунина ни о чём не говорит? Он сидел в этой военно-антоновской клетке и ждал американского усыновления. А организаторы, исполнители усыновления ждали, предположительно, подношений от американской семьи. И так длился год за годом. Пока мальчика не убили. Американцы же тупые, не понимают наших обычаев…

Вы не поверите, но нашлись 25 (двадцать пять!) свидетелей, которые обвиняли Петрушевского в продаже детей. Так и говорили на суде: он их продаёт. И, безусловно, ест младенцев с хреном. Его же зовут Алексей Владимирович, они все такие… людоеды. Правда, от суда к суду, особенно, когда посадили Суракматова, свидетелей, которые в один голос, как под копирку, обвиняли Петрушевского в страшном преступлении, становилось всё меньше. Осталось только два подонка. Наверное, у мафии Суракматова закончились деньги на подкуп. Но Петрушевский под домашним арестом — это просто издевательство местной Фемиды. Всё же было сфабриковано мэрским начальником. Всё подстроено, чтобы раздербанить, разрушить Центр реабилитации сирот. А, получается, они, Суракматов и Петрушевский, как будто оба два вместе и заодно. Ну нельзя же так! Чем дольше воспитатель от Бога Петрушевский отлучён от сирот, тем им хуже будет. Дайте ему свободу в прямом и переносном смыслах, восстановите в должности, и он воскресит реабилитационный центр за полгода. И тогда не одной слезинки у ребёнка, как у Достоевского, а у многих детей слёз не будет. И таких масштабных специалистов задвигать в ряд просто детских психологов?! В этой стране вообще кому-нибудь что-нибудь надо, кроме бабла в карман?! Мы не знаем, попадёт ли та жалоба в руки Президента, а если да, то какая будет реакция. Реакции Генпрокуратуры не было никакой, хотя на имя генпрокурора Зулушева была направлена жалоба от завхоза центра Бибиковой ещё в июне: на неправомерные действия должностных лиц прокуратуры Бишкека, прокуратуры Первомайского района, мэрии под руководством Суракматова. Да неужели Садыр Жапаров сам не видит, как ужасно живут дети-сироты, ну почти на помойке. Как запущена вообще воспитательная работа среди молодёжи. Был единственный в стране молодёжный клуб при школе №14, да и тот сплыл. А враг не дремлет. Состояли молодые кыргызстанцы в ИГИЛ в Сирии? Состояли! А в Афганистане? Состоят! Так что, если потеряешь молодых здесь, найдёшь их где-то там. Или вернувшихся зомбированными. А это уже не строители будущего Кыргызстана, а разрушители нынешнего.

Не мною сказано: «Если целью государственной политики является строительство светского цивилизованного общества, в котором защищены демократические свободы и права человека, тогда мы обязательно должны противостоять тем, кто намерен построить государство с одной религиозной идеологией». И сироты для религиозных экстремистов — самый подходящий материал.

Геннадий КУЗЬМИН