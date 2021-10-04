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У исторического памятника XI века — Буранинского минарета, включённого во Всемирный Список материального культурного наследия ЮНЕСКО, прошла церемония торжественного запуска проекта сохранения и защиты башни от антропогенных и сейсмических воздействий. Башня Бурана – замечательный памятник духовного наследия кыргызского народа. Она находится среди руин древнего городища, на месте которого, по мнению учёных, располагался главный город феодального царства (империи) Караханидов — Баласагын. Рядом с башней расположен «сад камней», включающий в себя древние каменные изваяния – балбалы (VI- X века) и образцы наскальной живописи I в. до н. э. Бурана славится своей уникальной историей, о ней ходит масса удивительных легенд и преданий. Находясь на Великом Шёлковом пути, город Баласагын быстро развивался и считался одним из самых богатых поселений древней Средней Азии.

Однако в XIII веке он подвергся нападению монголов и через два столетия исчез с лица земли. От былого его величия остались лишь башня Бурана и развалины крепостных и оборонительных сооружений. Нынешняя высота башни достигает 21 метра, а диаметр составляет 9 метров. Считается, что ранее башня имела высоту 45 метров, но потом получила повреждения во время землетрясения в XV веке. Сам минарет сложен из обожжёного кирпича и арчовых брусьев. Во время проводимых тут научных раскопок обнаружены остатки водопроводных труб, предметы бытовой роскоши и иные свидетельства прежнего величия столицы Караханидов. Вблизи минарета находятся элементы дворца и руины двух мавзолеев. Последняя реконструкция прошла в 70-е годы минувшего века, когда были восстановлены разрушенные части верхних кирпичных кладок и заново уложен цоколь.

На церемонии запуска проекта приветствовали всех его участников, местных жителей и гостей государственный секретарь республики Чолпонбек Абыкеев, секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов,

глава Департамента образования, науки, спорта и молодёжи президентской администрации Галина Байтерек, временный поверенный в делах посольства США в КР Соната Коултер, замминистра культуры, информации, спорта и молодёжной политики Салтанат Аманова, глава администрации Чуйского района Жыргалбек Шакеев, директор института реконструкции памятников истории при Минкульте Джумамедин Иманкулов, ведущий сотрудник Института истории НАН Любовь Ведутова, директор Института сейсмологии НАН Каныбек Абрахматов.Директор Центра музейных инициатив республики, доктор исторических наук Чолпон Турдалиева отметила, что на проведение работ по сохранению древнего исторического памятника польский фонд дипмиссии США в Кыргызстане выделил $200 тысяч. Все работы пройдут в три этапа, а основные цели проекта – защитить башню и расширить знания о культурном наследии.

Во-первых, международные эксперты проведут исследования и определят, где следует провести ремонт. Ели взойти на смотровую площадку, видно, что обожжёные кирпичи в ряде мест разрушаются. Эксперты посоветуют, как их можно заменить. Крышу отремонтируют водонепроницаемым материалом, а башенные стены закроют антисейсмическим оборудованием. Во-вторых, минарет страдает от выпаса домашних животных, и в рамках проекта предполагается разъяснительная работа с жителями семи соседних сёл. Чолпон Турдалиева также акцентировала, что выделенных средств, разумеется, недостаточно, и они пойдут на первый этап возрождения и защиты Бураны. Сегодня главная задача –научные исследования, поскольку с 1980 года никаких работ на памятнике не проводилось. К проекту привлекут других доноров и спонсоров. Рабочий запуск проекта запланирован на октябрь.

Госсекретарь Ч. Абыкеев сказал, что башня Бурана — достояние не только Кыргызстана, но и всего человечества, потому что являет собой исторический памятник, сохраняемый веками, гордость кыргызского народа и государства. Когда мы говорим о нашей отечественной истории, то обязательно вспоминаем Бурану, которая стоит уже тысячу лет. Сейчас намечены работы по её сохранению и дальнейшей защите от сейсмической и антропогенной опасности, поскольку Чуйская долина является сейсмическим регионом, подверженным постоянным землетрясениям. Государством приняты меры для защиты памятника истории, намечены и археологические раскопки, чтобы историческая память не была нарушена. Ч. Абыкеев также сообщил, что уже готов макет возведения города Баласагына вокруг самой башни, строительство его начнётся в следующем году.

Временный поверенный в делах посольства США в КР С. Коултер подчеркнула особое уважение к кыргызской культуре и заметила, что величественная башня Бурана гордо возвышалась на земле тысячу лет, и она надеется, что памятник истории будет прочно стоять на ней ещё столько же. Она сообщила о кыргызско-американском партнёрстве в сфере поддержки культурного наследия Кыргызстана. Глава дипмиссии рассказала, что проект будет реализовывать Центр музейных инициатив под руководством Ч. Турдалиевой в сотрудничестве с Министерством культуры, информации, спорта и молодёжной политики, экспертами Международного фонда памятников и кыргызстанскими учёными.

Специалисты восстановят верхнюю часть башни с применением гидроизоляционных материалов и защитят её от землет рясений и других антропогенных угроз. В рамках проекта состоятся семинары и мастер-классы для сотрудников профильного министерства и музейного комплекса «Башня Бурана», кураторов и реставраторов. Пройдёт информационная кампания в СМИ с целью дальнейшей популяризации Бураны как культурной достопримечательности международного уровня, повышения осведомлённости и привлечения большего числа посетителей и туристов.

Далее участники кыргызской молодёжной группы, закончившие проект «Акселс», показали драматическую сценическую композицию по одной из легенд о башне Бурана, а затем провели интерактивную викторину среди жителей и гостей церемонии на лучшее знание истории этого памятника. Победители получили призы, а также прекрасно изданный при содействии посольского фонда и богато иллюстрированный альбом о реализации предыдущих проектов на территории Кыргызстана (Узгенского минарета, уникальной золотой коллекции в Государственном историческом музее КР и мавзолея Шах-Фазиль в Джалал-Абадской области).

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.