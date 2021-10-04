Поделиться VK Print

Сегодня, наверное, каждый мечтает о собственном бизнесе. Интернет пестрит успешными историями, герои которых вызывают завистливые взгляды со стороны. Однако стоит понимать, что за каждым

успехом кроются многочисленные неудачи, взлёты, падения, бессонные ночи, из которых строится дорога в счастливое будущее.

Мы расскажем историю Азамата Уметалиева, простого парня из города Майлуу-Суу Джалал-Абадской области. Сегодня он успешный бизнесмен, меценат, прекрасный муж и отец троих очаровательных детей.

— Как вы пришли в бизнес? Можно ли назвать это осуществившейся детской мечтой?

— Не могу сказать, что я мечтал стать бизнесменом. Просто следовало на что-то жить, зарабатывать, приобретать жильё, помогать родителям. Всё это заставляло меня постоянно что-то придумывать и рисковать. Мы собрались с ребятами и решили заняться поставками вещей в Россию из Китая. Это оказался, с одной стороны, первый успешный, и вместе с тем же провальный бизнес-проект, который научил меня многому. В бизнесе ведь без краха не бывает…

— Можно поделиться этой историей подробнее?

— Нам удалось поставить свой бизнес на рельсы, оптовые продажи шли хорошо, мы вышли на прибыль. Однако отсутствие опыта, необдуманные поступки привели нас к большой неудаче, мы потеряли всё что заработали.

Это стало первой моей неудачей, о которой сегодня вспоминаю с улыбкой и благодарностью. Не раз в жизни убеждался в том, что трудности даются человеку для того, чтобы сделать его сильнее и смелее. Всегда нужно находится в поиске новых решений и идти вперёд. Я сразу же поехал на север России, в кармане не имел ни гроша и после двух месяцев скитаний смог устроиться дворником в один продуктовый магазин. Спустя некоторое время владелец магазина отметил моё усердие и старания, и начал продвигать меня по служебной лестнице.

— Когда вы решили вернуться на родину?

— Домой я вернулся только после того, как заработал на квартиру и накопил первоначальный капитал на открытие своего дела. По приезде занимался автомобильным бизнесом, после вступления Кыргызстана в Таможенный союз бизнес застопорился, и я переключился на другую деятельность. Начал заниматься кейтеринговым бизнесом и сегодня получаю хорошие дивиденды от вложенных инвестиций.

— Вы стали одним их первых основателей этого бизнеса. Скажите, что такое кейтеринг?

— Это выездная организация питания за пределами заведения общепита. Это относительно новый тренд ресторанного бизнеса, который уже успел стать востребованным во многих странах мира. Мы осуществляем поставку завтраков, обедов работникам крупных организаций. Свежая выпечка с утра, вкусные горячие обеды в два раза дешевле, чем в точках общепита, пользуются большим спросом у наших любимых клиентов. Я проработал во многих сферах бизнеса: в лёгкой промышленности, автомобильном бизнесе — везде происходили свои взлёты и падения. Но где бы я ни был, каким бы делом ни занимался, трудности только закалили мой характер и научили приспосабливаться к любым условиям и обстоятельствам.

Так, события по вступлению нашей страны в Таможенный союз заставили по-новому пересмотреть существующие возможности. Поэтому после долгого изучения рынка я остановился на кейтеринге, о чём нисколько не пожалел.

— В чём заключается суть данного бизнеса, расскажите подробнее о его тонкостях.

— Сегодня в Кыргызстане уже много компаний, оказывающих подобные услуги. И желающие открыть своё дело в сфере кейтеринга могут выбрать один из путей развития. Например, выступить посредником между рестораном, кафе и клиентом, перепродавая приготовленную в заведении общественного питания еду и доставляя её в офис заказчика. Можно готовить обеды на собственной кухне и доставлять еду заказчикам самостоятельно. А ещё вы можете приобрести или арендовать помещение, организовать там кухню и нанять квалифицированный персонал. В таком случае можно заниматься не просто доставкой обедов, но и обслуживать праздничные мероприятия, вечеринки, пикники и т. д.

Как правило, у работников офисов нет времени ходить на обеды в точки общественного питания, кто-то и вовсе не успевает поесть в обеденный перерыв, и тут на выручку приходят представители кейтерингового бизнеса.

— Можете поделиться секретом своего успеха?

— Секрет прост: в бизнесе нельзя думать только о получении выгоды. Забота о клиенте, желание доставить радость, облегчить его трудовой день — эти цели надо ставить во главу угла. Вкусная и свежая еда по доступной цене не только приносит удовольствие, но и даёт заряд на продуктивную работу. С этим фактором соглашаются и руководители организаций, которые пользуются нашими услугами. Поэтому, думаю, что кейтеринговый бизнес окажется востребован не только в ближайшей, но и далёкой перспективе. Конечно, как и в любом деле, без трудностей не бывает. Кейтеринг требует одновременно творческого мастерства и организационных способностей. Для достижения успеха нужно поверить в себя, обладать организаторскими способностями и уметь выстраивать доверительные отношения с партнёрами и клиентами.