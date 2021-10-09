Поделиться VK Print

Скоро будем отмечать события, происшедшие 5-6 октября прошлого года. Казалось бы, совсем недавно — всего год назад. А кажется, давно. Потому что череда событий, когда одно наслаивается на другое и со временем всё словно размывается. А по сему неслучайно институт социально-политических исследований «Элчи» третьего дня провёл круглый стол на тему: «Октябрьские события 2020 года в Кыргызстане: причины, уроки, рекомендации».

Наверное, никто не будет спорить, что те события стали закономерным проявлением народного недовольства. После нечестных выборов (когда две партии — Асылбека Жээнбекова и Райыма Матраимова заняли 90 мест в парламенте), в силу неэффективной борьбы с коррупцией и пандемией коронавируса. Это в общем и целом. Но дьявол, как известно, кроется в деталях. Не сложись пазл, и ничего бы тогда не было. Вернее, события бы отодвинулись (как в Беларуси). Искра бы тлела, и огонь не разгорался долго. А тут — грязные выборы в парламент, когда кучка нуворишей устремилась править вечно (хотя когда такое здесь было — череда меняющихся президентов тому пример) под руководством символичного президента Сооронбая Жээнбекова. А тут — разгар пандемии, воровство гуманитарки, что до сих пор аукается. А ещё — полное игнорирование нужд народа. Да и происки неунимавшегося Атамбаева. Так что должно было жахнуть. Оно и жахнуло.

Но, смотрите, всё произошло почти бескровно (погиб только один парень), путём переговоров. Как вспоминал по следам событий Феликс Кулов, когда он уходил из Госрезиденции после встречи Жээнбекова с общественными деятелями, навстречу шли Жапаров и Ташиев на переговоры с президентом. Через какое-то время — отставка одного, а затем водворение на престол другого. Всё произошло стихийно? Да. Закономерно? Да. Такая трёхкратная смена власти характерна на просторах СНГ? Нет. А свойственна только кыргызскому народу.

Общественный деятель Дастан Сарыгулов считает, что народу нужна своя национальная идеология: сохранить всё лучшее издревле; и государственная-ни одна страна не может держаться только на частной собственности. И привёл примеры: в КНР шестьюдесятью процентами собственности владеет государство, корпорации НАСА, Боинг — там государственная форма собственности. Недовольство народа возникает, когда политика делается несправедливо, уродливо, корыстно. Поэтому нынешней власти надо всё это учитывать.

Журналист Дмитрий Евлашков уверен, что одной из причин третьей революции стала потеря сакральности власти. И вспомнил, что в глубинке, в местечке Сары-Могол он увидел государственный флаг с перевёрнутым тюндюком. Когда он указал на эту ошибку местному руководителю, тот ответил: а это, мол, специально, потому что центральной власти нет дела до нас, нам — до неё. Власть в столице, где-то за горами. И так повсеместно. Поэтому, когда говорят об усилении полномочий акимов, айыл окмоту — это правильно. Евлашков полагает, что нам надо быть так называемой рекреационной страной — без крупных заводов, затратных и вредных производств. Используя огромные запасы воды, строить малые ГЭС. Для рекреационной республики характерно развитое сельское хозяйство (некогда мы снабжали мясом Ленинград и область). Или вот все говорят о железной дороге Китай –Кыргызстан — Узбекистан, когда великий сосед будет доминировать во всём. Надо, по Евлашкову выступить инициатором своего проекта железнодорожной магистрали сообщением условно Сибирь – Персидский залив, проходящей через территории дружественных и нейтральных стран. По этой магистрали можно будет возить лес и продукты нефтехимии с перерабатывающих предприятий России и встречно – продукцию нефтеперерабатывающих комплексов Ирана. Схема позволит устойчиво снабжать страны Центральной Азии необходимыми ресурсами. Позволит создать десятки тысяч рабочих мест в Кыргызстане. Одно условие – строить необходимо консорциумом на условиях Кыргызстана по колее 1520, с обустройством перевалочной базы (для Китая) на своей территории. На условиях Кыргызстана в магистраль врезаются ветки на Узбекистан и Китай.

Профессор Зайнидин Курманов высказал парадоксальную на первый взгляд мысль: переворот готовит сама власть. Своим неумением, неподготовленностью, безграмотностью. «Мы часто говорим об элитах. Но у нас её нет, есть лица, принимающие решения. А элита — это другое. Мы не про железные дороги (оттуда-отсюда), а про приход к власти умных, думающих людей. Какие причины переворота? Бедность, нищета, беспросветность. В Европе — гражданственность, права человека. А в Африке привыкли жить в нищете. И были степные, кочевые государства. Надо учесть их опыт. Бороться с традициями и с оппозицией — разные вещи. Европейцы с традициями борются, а японцы их интегрируют: племенную преданность трансформируют в преданность компаниям. А у нас… Кто в Жогорку Кенеше — разве представители народа? Вроде есть парламент и вроде его нет. Курултай? Тоже не то. Нужен институт советников. И тогда страна изменится. Сказано же: хорошая бюрократия превратит любую пустыню в сад, а плохая — любой сад в пустыню».

Политолог Денис Бердаков, говоря об экономике страны, находит, что к августу она выровнялась с ростом доллара и высокими ценами. Но риски, безусловно, остаются. Ключевой из них — слабые госинституты. Что за управление, если у министра зарплата всего 20 тысяч сомов. Парламент не стал механизмом коммуникаций (связей с народом), а только преследует личные интересы. У власти нет обратной связи. Хотя опыт Узбекистана свидетельствует о том, как важны отчёты верхов о проделанной работе, как эффективно показывают себя сигналы с мест на плохую деятельность местных руководителей. То есть там выстроена вертикаль власти с максимальной отдачей, чего в Кыргызстане не хватает. А ведь народ должен знать, кто конкретно и за что отвечает. Может, нынешняя авторитарная система, когда граждане референдумом вписали в Конституцию президентскую форму правления, позволит всё сдвинуть с мёртвой точки. Иначе, считает Бердаков, так и будем ходить по кругу, как прежние 30 лет. Неправы те, кто думают, что события октября 2020 года — это хороший пример решения накопившихся социально-политических проблем в обществе. Нам повезло, в 9 случаях из 10 очередная «революция» чаще кончается многолетним падением уровня жизни, инфраструктурными авариями, грабежами и многодневными беспорядками вплоть до гражданской войны. В условиях растущей напряжённости из Афганистана такие опыты нам строго противопоказаны.

Как бы подытоживая, скажу, что зацепили слова профессора Курманова об институте советников. Действительно, власть имущим некогда думать — им бы успевать перекладывать бумаги с одного стола на другой. И, видимо, скоро мы перестанем видеть в стране Президента, который уже больше находится в разъездах, на съездах, встречах чем собственно на рабочем месте. Так что советники пусть советуют главе государства, а между собой при мозговом штурме спорят, вырабатывая то или иное направление в политике и экономике. И вот такой советник Курманов гораздо больше принесёт пользы, чем никакой помощник Президента. Это же легко — приблизить к себе меритократию — власть одарённых.

Геннадий КУЗЬМИН.

Фото Нины ГОРШКОВОЙ.