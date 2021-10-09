Поделиться VK Print

Общественный фонд «Помогать легко» совместно с посольством Чешской Республики в Нур-Султане провёл круглый стол, посвящённый реализации проекта «Заботливая школа». Мероприятие прошло в Национальном центре онкологии и гематологии, в котором находится учебное заведение.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Казахстане по совместительству в Кыргызстане господин Рудолф Гикл и генеральное консульство Чехии в Кыргызстане познакомились с результатами проекта и провели переговоры с ОФ «Помогать легко» и учителями «Заботливой школы». Также обсуждены успехи, проблемы, с которыми сталкиваются учителя во время своей деятельности. После этого в конференц-зале показали ролик, демонстрирующий, как проходят занятия в госпитальной школе.

Выступивший с приветственным словом посол Рудолф Гикл отметил, что Кыргызстан – одна из стран, с которой Чехия исторически имеет добрые дружеские отношения. Он поблагодарил всех причастных к запуску проекта за важную работу и возможность принять в ней участие.

Отметим, что «Заботливая школа» профинансирована из средств официальной помощи Чешской Республики.

— Во многих странах мы поддерживаем социально значимые идеи грантами. В Кыргызстане выбрана именно данная заявка. Я очень рад, что нам удалось оказать материально-техническую поддержку и создать здесь условия для детей и преподавателей, а также посодействовать дальнейшему успешному развитию образовательной организации, — отметил посол.

Созданы все условия для продолжения этой работы.

Она, безусловно, очень трудоёмкая и долгосрочная, должна включать поддержку людей, занятых здесь. Уже ведутся переговоры с Министерством образования по данному вопросу.

Он добавил, что сегодня имел возможность посетить кабинет, где проходят уроки, увидеть детей, у которых такие же ожидания от нового учебного года, как и у их сверстников. Очень жаль, что в самом начале своей жизни они столкнулись с такими нелёгкими испытаниями. Но, с другой стороны, шансы на выздоровление этих маленьких пациентов довольно высокие, и это вселяет большие надежды. Важно, чтобы в период лечения, длящегося не менее трёх недель, они не отставали от учебной программы и продолжали успешно социализироваться.

— Меня очень порадовала работа педагогов и позитивная обстановка, созданная там. Безусловно, она будет влиять на учеников только положительно.

Затем учредитель фонда «Помогать легко» Динара Аляева рассказала об этапах становления «Заботливой школы», успехах и планах на будущее.

По её словам, реализация проекта началась ещё в 2018 году.

— В Москве я попала на сессию, посвящённую работе госпитальной школы. Меня это сильно воодушевило. Очень хотелась, чтобы и у наших детей, получающих сложное лечение, появилась возможность учиться. После возвращения сразу переговорила с тогдашним министром образования и получила поддержку, — вспомнила она.

Далее был подписан меморандум о сотрудничестве с московским проектом «УчимЗнаем», создавшим госпитальную школу в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва. После этого учителя прошли полугодовое обучение в столице России, посмотрели, как проходят занятия, освоили методики преподавания в больнице.

— Своевременной и значительной стала также помощь директора столичной школы №60, учителя которой подключились с учебному процессу в лечебном отделении, — подчеркнула Динара Аляева.

Одной из них является Чинара Индигараева – тьютор, педагог начальных классов.

— К нам обратились с просьбой провести уроки и апробировать обучение в медучреждении. Тогда мы ещё не имели ни представления, как это будет происходить, ни методик. Но постепенно ознакомились с процессом обучения и смогли в него внедриться, — поделилась она.

По её словам, маленький пациент должен социализироваться и не чувствовать себя другим. Уроки, проводимые в основном в игровой форме, помогают ему забывать про лечение и познавать новое. В среднем они длятся не больше получаса. В день преподают только два предмета, чтобы ребёнок не утомился. Если он не настроен, то учебный процесс отменяется. При этом педагоги тесно взаимодействуют с лечащими врачами, узнают о состоянии ученика.

Выступили и представители Министерства здравоохранения и социального развития и Минобразования. Отметим, что в настоящее время созданы две школы в детских отделениях в Бишкеке и Оше.

О госпитальной педагогике как средстве реабилитации подробно рассказала исполнительный директор общественного фонда «Помогать легко» Елена Перевозникова.

— Здешние маленькие пациенты — борцы. Это такие же дети, которые имеют право на образование и хотят учиться. Мы верим, что в будущем они станут гражданами, способными решать проблемы государства. Пройдя через такие испытания, смогут сделать очень много хорошего для общества.

Завершилось мероприятие презентацией методического пособия для госпитальной школы.