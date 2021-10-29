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Председатель Кабинета министров Жылдыз Бакашова провела в Таласской области очередное выездное заседание Республиканского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ликвидации её последствий.



По оперативным данным, в регионе 45% населения вакцинировано первой дозой и 30,4% прошли полный курс иммунизации. Жылдыз Бакашова отметила необходимость ускорения процесса и дала ряд поручений Министерству здравоохранения и социального развития, полномочному представителю Президента в Таласской области.

В ходе обсуждений заместитель министра здравоохранения и социального развития Бакыт Джангазиев отметил, что на количество смертей влияют наличие сопутствующих болезней (73% умерших имели хронические заболевания), возраст (летальность среди группы лиц старше 50 лет выше в 8 раз) и пол (мужчины чаще умирают, чем женщины). Наиболее частыми хроническими заболеваниями среди скончавшихся пациентов с COVID-19 являлись сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, заболевания почек. Стоит отметить, что 99% летальных случаев приходится на не вакцинированных от COVID-19.

Кроме того, в рамках рабочей поездки Жылдыз Бакашова встретилась с медицинскими работниками организаций здравоохранения области. Обсуждены хозяйственные и организационные вопросы, проблемные моменты ряда отделений, а также обеспечение необходимым оборудованием. Рассмотрев предложения и пожелания медиков, многие вопросы решены на месте, по темам, требующим детальной проработки, даны соответствующие поручения местным органам власти, Министерству здравоохранения и социального развития и другим уполномоченным органам.