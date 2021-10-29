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В Кабмине прошло очередное расширенное заседание Государственной комиссии по восстановлению и развитию приграничных сёл Баткенской области, пострадавших в результате событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы в апреле.



Выслушав отчёт о проделанной работе, председатель Кабинета министров Улукбек Марипов подверг критике деятельность Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. «Уже середина осени, в ближайшие дни ожидается похолодание, однако полностью не восстановили государственное и частное имущество. Финансовые средства выделены в полном объёме, надо приложить максимальные усилия для завершения всех строительных работ», — подчеркнул Улукбек Марипов.

Также рассмотрены вопросы восстановления ущерба собственности граждан и юридических лиц. Председатель Кабинета министров поручил ускорить выдачу средств пострадавшим предпринимателям.

Кроме того, Улукбек Марипов велел Министерству экономики и финансов пре-доставить общественности полную информацию о выделенных деньгах как из государственного бюджета, так и по линии частных и международных организаций и неравнодушных граждан. «Мы должны отчитаться за каждый сом, все финансовые расходы должны быть прозрачными», — отметил Улукбек Марипов.

Участники совещания также рассмотрели вопрос подготовки к проведению инвестиционного форума «Развитие Баткена — развитие страны». На него приглашены представители бизнес-сообщества, международные партнёры по развитию, ожидается подписание ряда соглашений и меморандумов.

В свою очередь глава Кабинета министров подчеркнул, что это первое мероприятие подобного уровня, проходящее в Баткенской области. «Форум нужно провести на высоком уровне. Основные цели — привлечение инвестиций в регион и раскрытие предпринимательского потенциала. Он пройдёт в рамках Программы социально-экономического развития Баткенской области, которая разработана с учётом предложений местных жителей. Мало обустроить районы и построить школы, необходимо создать такие условия, чтобы жители могли хорошо зарабатывать и обеспечивать свои семьи», — сказал Улукбек Марипов.

По итогам заседания Государственной комиссии по восстановлению и развитию приграничных сёл Баткенской области дан ряд поручений, за своевременность исполнения которых обозначена персональная ответственность руководителя профильного государственного органа.