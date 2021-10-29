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В рамках визита министра иностранных дел Руслана Казакбаева в Брюссель состоялась встреча с Комиссаром по кризисному управлению Европейской комиссии Янезом Ленарчичем.

Стороны обсудили общественно-политическую ситуацию в Центрально-Азиатском регионе и ситуацию в Афганистане.

Министр поблагодарил ЕС за выделение экстренной помощи в рамках совместного пакета ЕС Team Europe в размере 43,8 миллиона евро.

Стороны отдельно обсудили эпидемиологическую ситуацию в Кыргызстане в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и процесс вакцинации населения через Глобальный механизм COVAX, а также возможность признания сертификатов о вакцинации, выдаваемых органами здравоохранения республики.

Руслан Казакбаев провёл переговоры с Верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества и взаимодействия на международном уровне, а также проблемы, связанные с региональной безопасностью, в том числе ситуацию в Афганистане.

Руслан Казакбаев подробно остановился на проводимых в стране реформах, предстоящих выборах в депутаты Жогорку Кенеша и отметил приверженность республики демократическим ценностям и продолжению курса, целям и принципам, установленным в международно-правовых документах, стороной которых является Кыргызская Республика.

Шла речь и об укреплении двусторонних контактов на высшем уровне, заключении нового Соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве между Кыргызской Республикой и Европейским союзом.

Ж. Боррель отметил готовность европейской стороны к расширению сотрудничества с республикой по приоритетным для сторон вопросам. Он также выразил признательность за инициативу проведения в Бишкеке Первого экономического форума ЕС-ЦА как магистрального мероприятия для расширения торгово-экономического сотрудничества. Ж. Боррель высоко оценил решение республики об оказании содействия народу Афганистана через образовательные проекты для афганских женщин.

Кыргызская сторона отметила важность принятия Многолетней индикативной программы и Региональной индикативной программы 2021-2027 гг. и укрепления реализуемых двусторонних и региональных программ. Также обсуждён проект создания европейского вуза для ЦА.

В завершение беседы Р. Казакбаев пригласил Верховного представителя ЕС Ж. Борреля посетить Кыргызстан с визитом в любое удобное для него время.

Следующая встреча состоялась с генеральным секретарём Энергетической Хартии Урбаном Руснаком.

Стороны обсудили вопросы, связанные с модернизацией договора Энергетической Хартии. Урбан Руснак отметил важность приведения этого договора в соответствие с современными требованиями глобального энергетического сектора.

Также состоялся конструктивный обмен мнениями по дальнейшему укреплению взаимодействия с Хартией в сфере привлечения инвестиций в строительство ГЭС в Кыргызстане и укрепления энергетической безопасности страны.

Р. Казакбаев рассказал о предстоящем Первом экономическом форуме ЕС — Центральная Азия, который состоится в Бишкеке 5 ноября 2021 года, и предложил организовать отдельный сайд-ивент Энергетической Хартии.

Далее Руслан Казакбаев встретился с Еврокомиссаром по вопросам cоседства и расширения Оливером Вархели.

Особое внимание стороны уделили перспективам дальнейшего взаимодействия в соответствии с новым парафированным Соглашением о расширенном партнёрстве и сотрудничестве между КР и ЕС, а также упрощению визового режима для въезда на территорию ЕС.

В этом контексте стороны обсудили возможности совместной работы по проектам в сферах взаимосвязанности, транспорта и энергетики.