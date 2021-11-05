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Для неё театр — это, пожалуй, вся жизнь. Исполняя главные балетные партии в Национальном академическом театре оперы и балета имени А. Малдыбаева, одна из его ведущих солисток Зарина Мухаметшина учит зрителей жить театром, чувствовать и любить прекрасное, внутренне сосредотачиваясь и самозабвенно погружаясь в мир создаваемого ею на сцене образа. Совсем недавно за заслуги в области отечественного искусства и культуры Указом Президента КР ей присвоено высокое звание заслуженной артистки Кыргызстана. Корреспондент «СК» встретился с примой национального балета, чтобы поговорить о сценическом искусстве, его закулисье, заслуженном успехе и новых спектаклях, которые совершенствуют прекрасную и вечную классику искусства сцены.

— Это не первое ваше большое интервью, что в первую очередь читателям надо узнать о балерине Зарине Мухаметшиной?

— Я танцую на сцене чуть больше 20 лет. Как только пришла в театр, практически сразу начала танцевать главные партии. На сегодняшний день в моём артистическом репертуаре 22 ведущие балетные партии. В этом году я удостоена почётного звания заслуженной артистки КР и горжусь тем, что мои творчество и труд по достоинству оценили.

— Когда вы поняли, что балет — это то, чем вы должны заниматься в жизни?

— Многие приходят в эту профессию по настоянию родителей. Понимание же того, что это и есть твоё призвание, приходит значительно позже. С первых цветов от благодарной публики, первых аплодисментов и первого успеха на сцене, когда сама понимаешь: то, что ты делаешь, доставляет радость и живые эмоции другим людям.

— А какие перспективы вырисовывались перед вами после училища? Знали, что попадёте сразу в театр?

— Конечно, ведь ещё занимаясь в хореографическом училище, мы, ученики, были заняты в театральных постановках, и, собственно, наш путь был как бы предначертан заранее.

— Когда попали в театр, то прогнозировали такой скачок, что будут ведущие партии в репертуарных спектаклях и премьерах?

— Когда училась на первом курсе Бишкекского хореографического училища, моим педагогом была народная артистка СССР Айсулуу Токомбаева, и уже тогда она мне говорила, что я буду танцевать ведущие партии. Когда пришла в Национальный театр оперы и балета имени А. Малдыбаева, моим балетмейстером стал народный артист КР и лауреат Государственной премии СССР Уран Сарбагишев. Он сразу доверил мне исполнение ведущих партий в балете «Шопениана», Марию в «Бахчисарайском фонтане», Фригию в «Спартаке» и партию Чолпон в одноимённом спектакле, за которую я недавно получила награду от общественного фонда имени Ч. Базарбаева. Уран Отунчиевич очень хотел при жизни восстановить свой спектакль «Томирис». Он говорил, что видит меня в партии его героини — Раяды, но, к сожалению, не успел этого сделать.

— Кто для вас сегодня главный критик?

— Скорее всего, сама. Я достаточно самокритична и знаю, что можно изменить в исполняемом образе, доработать, улучшить. Но это сейчас, а раньше всегда прислушивалась к советам моего педагога народной артистки КР Инги Евгеньевны Левченко, которая подготовила большинство моих сценических партий.

— Следуете ли вы советам своего внутреннего голоса?

— Стараюсь, но, правда, не всегда получается.

— Есть ли у вас ориентиры в балетном мире?

— Я считаю, что в искусстве танца много достойных и замечательных балерин, у которых есть чему поучиться, и мне не хотелось бы выделять кого-то одного.

— Из каких источников вы берёте вдохновение, чтобы вылепить образ героини спектакля?

— Если это литературный персонаж, то тогда следует обращение к источнику, но в первую очередь, разумеется, это музыка, которая помогает лучше понять любой образ и передать самые тонкие чувства и переживания. Наиболее ярко для меня это прослеживается в партии Никии в балете «Баядерка», одной из моих любимых, которая является такой во многом благодаря трогательной и проникновенной музыке Людвига Минкуса.

— Вы танцуете с разными партнёрами. Что самое главное в дуэтном танце?

— Здесь существует много базовых факторов. Один из главных — это доверие к партнёру. Балерина должна, выходя на сцену, думать об образе и быть уверенной в том, что партнёр выполнит всё, что он должен сделать. И, конечно, в первую очередь нужно тонко чувствовать друг друга.

— Какую из исполненных партий вы считаете самой любимой?

— Мне дороги все мои сценические героини. Но особенно Алиман, Мария, Фригия, Жизель, Никия и, конечно, Кончитта, так как прекрасный спектакль «Юнона и Авось» на музыку композитора

А. Рыбникова поставлен именно на меня московским балетмейстером А. Куликовой.

— За какие партии вам присвоили почётное звание заслуженной артистки КР?

— Очевидно, за многочисленные женские образы, созданные мной на сцене. В первую очередь, как я полагаю, за лирико-драматические роли, которые требуют вдохновенного и точного актёрского исполнения.

— Есть ли партии, которые вам дались тяжело?

— Безусловно, все исполняемые партии требуют больших усилий. Но трудность заключается в том, что порой приходится выходить на сцену после сценических травм, и при этом ты не должна показать зрителям, что что-то не в порядке.

— Сцена забирает силы или также даёт их вам?

— Сценическая работа над каждой партией — это сложный и длительный этап, который, действительно, забирает много сил. Но когда после спектакля слышишь аплодисменты, когда к тебе подходят благодарные зрители, будто появляется второе дыхание и желание идти и творить дальше.

— Какова же цена артистического успеха? Даже будучи балетной примой, многим ли приходится жертвовать?

— Да, это связано с определёнными ограничениями и в режиме дня, и в питании. Но это не столь существенно, тем более что мы к этому привыкли, так как с детства ведём такой подвижнический образ жизни.

— Задавались ли вы вопросом, что будете делать после окончания балетной карьеры?

— Да, у меня есть определённые планы на будущее, но не хотелось бы говорить о них раньше времени, чтобы ничто не помешало им закономерно осуществиться.

— Балет не только техника, лучшие партии нужно танцевать с душой. С какой из балетных партий вы ассоциируете себя больше всего?

— Конечно, это Жизель. И поэтому, когда я проводила свой творческий вечер, то танцевала именно эту партию. К тому же видные деятели отечественного балетного искусства признают, что Жизель — это именно моя партия.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

На фото: Президент КР Садыр Жапаров и Зарина Мухаметшина во время присуждения ей звания заслуженной артистки КР; она в партии Жизель в одноимённом балете.