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«Государственный инновационный центр, впервые открытый в республике, станет площадкой для работы изобретателей, стартаперов и учёных КР». Об этом на церемонии открытия в столице государственного инновационного центра при Госагентстве интеллектуальной собственности и инноваций сказал заместитель главы Кабинета министров Эдиль Байсалов.

Он ознакомился с лабораториями промышленных и детских инноваций, посетил коворкинг-зону и библиотеку. От имени главы государства и председателя Кабмина Э. Байсалов поздравил участников знакового события с открытием первого государственного инновационного центра и сказал, что тот станет особой уникальной площадкой для создания и развития молодёжи, талантливых изобретателей креативного класса, где они смогут заниматься творчеством, разрабатывая инновации, развивая стартапы, знакомясь с новейшими трендами современных технологий.

«Весьма отрадно, что центр был открыт за счёт государственных средств, стал первой ласточкой, и отныне такие центры создадут во всех областях нашей республики. Этот вопрос уже прорабатывается в Кабмине. В центре созданы все необходимые условия для получения знаний и развития навыков у детей в робототехнике, программировании 3D-технологий. Такие 3D-принтеры должны быть установлены не только исключительно в инновационных центрах, но и в каждом профлицее, ПТУ и даже в школах. Наши учебные заведения необходимо оснастить современной техникой, способствующей овладению учащимися передовыми технологиями, конкурентоспособными навыками, а также развитию инноваций в стране. Кроме этого, в открывшемся центре стартаперам и бизнес-сообществу окажут консультации эксперты по защите прав интеллектуальной собственности, а также будет создана площадка для работы и презентации своих бизнес-центров», — акцентировал Э. Байсалов.

Инновационный центр создан на базе государственной патентно-технической библиотеки при Госагентстве интеллектуальной собственности и инноваций (Кыргызпатент). Для этого бумажный фонд библиотеки был отцифрован в последние четыре года, а пользователям предоставлен доступ к фондам и патентной литературе. Высвободившиеся помещения библиотеки переоборудованы для компонентов инновационного центра, в котором будут действовать производственная лаборатория для изготовления прототипов и проверки идей, детская лаборатория, коворкинг-зона с современным оборудованием, комнаты для встреч и мастер-классов, а также размещён патентно-технический фонд.

На церемонии открытия с приветственными словами выступили генеральный секретарь Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Дарен Танг (в онлайн-режиме) и прозвучало личное поздравление участникам торжества от президента Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ) Сауле Тлевлесовой и главы Кыргызпатента Рахат Керимбаевой. В рамках открытия состоялось вручение золотых медалей ВОИС и ЕАПВ отличившимся деятелям науки и культуры нашей республики. За значительные достижения в сфере творчества и изобретательства эти награды получили композитор народный артист КР Тугелбай Казаков, заслуженный врач КР профессор Акылбек Усупбаев и заслуженный деятель науки КР, доктор технических наук Женишбек Тургумбаев.

В рамках официального открытия инновационного центра состоялся также международный форум на тему «Развитие экосистемы, интеллектуальной собственности и инноваций в Кыргызской Республике». Его главная цель — формирование экосистемы инноваций, что позволит разработать «дорожную карту» и план развития инновационного центра с учётом предложений экспертов и всех представителей экосистемы интеллектуальной собственности и инноваций. Форум приветствовали послы Великобритании, Южной Кореи в КР, его участники прослушали обширные и предметные доклады и выступления на темы креативной экономики и индустрии, участия молодёжи в интеллектуальной собственности, инновационной инфраструктуры как основного элемента и механизма функционирования инновационной экономики, а также современных платформенных и законодательных решений в сфере интеллектуальной собственности. В прошедших мероприятиях приняли участие представители ВОИС и ЕАПВ, Экономической комиссии ООН, патентных ведомств, дипломатического корпуса, международные и отечественные эксперты в сфере инноваций и креативной экономики, IT-технологий, стартаперы и партнёры Кыргызпатента.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.



