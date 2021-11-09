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Восьмидесятилетию отечественного кинематографа посвящена художественная выставка «Бейне», открывшаяся в Национальном музее изоискусств имени Г. Айтиева.

Официально его день рождения отмечается 17 ноября, поскольку именно в эту дату в 1941 году во Фрунзе решением Совнаркома Киргизской ССР была открыта студия кинохроники, впоследствии переросшая в «Кыргызфильм». До 1917 года кинопроизводство в республике не осуществлялось, но уже в 20-е годы минувшего века сюда стали приезжать из Москвы, чтобы снимать сюжеты о жизни кыргызского народа.

В 1927 году в Кыргызстане московский режиссёр Олег Фрелих снял первый игровой фильм «Крытый фургон». А уже с первой половины 1940-х кыргызстанцы начали самостоятельно выпускать киножурнал «Советская Киргизия». В 1955 году на союзные экраны вышла полнометражная лента «Салтанат», снятая мосфильмовцами в Кыргызстане. В начале 1960-х годов отечественные кинодокументалисты неустанно вели поиски новых ярких и выра-

зительных средств (скрытая камера, синхронная запись звука), чтобы понять и проанализировать их влияние на зрителей. Из Москвы к нам прибыл известный режиссёр и киновед Сергей Юткевич, который целую неделю смотрел кыргызские фильмы и после просмотра всей представленной кинопрограммы произнёс: «Это киргизское чудо!»

С тех пор имена кыргызстанских мастеров экрана Мелиса Убукеева, Толомуша Океева, Болотбека Шамшиева, Геннадия Базарова, Альгимантаса Видугириса, а впоследствии Актана Абдыкалыкова (Актан Арым Кубат), Марата Сарулу, Бакыта Карагулова, Эрнеста Абдыжапарова, Садыка Шер-Нияза, Темира Бирназарова, Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу и других кинодеятелей завоевали признание и авторитет на международном экране. В 2021 году на кинорынке знаменитого Каннского кинофестиваля впервые в истории национального кинематографа был открыт стенд Kyrgyz Cinema, посвящённый 80-летию отечественного кино, и Гульмира Керимова и Гулькаир Тиленбаева представили зарубежной публике лучшие фильмы 2020 года «Шамбала», «Дорога в Эдем» и «Озеро», а также киноальманах «2020», но снятый в текущем году. Этот каннский опыт стал успешным, и интерес к кыргызскому кино нынче весьма стабилен у мировых экспертов экрана. На стенде в Каннах были также представлены фильмы, которые сейчас запущены в производство: «Эсимде» Актан Арым Кубата, «Зимние дочки» Эльмиры Тилепбергеновой и «Запах полыни» Айбека Дайырбекова.



Поэтому весьма понятен интерес к отечественному кинематографу и у мастеров изобразительного искусства Кыргызстана, которые создали экспозицию выставки «Бейне», вместившую в себя более 100 работ 60 художников, выполненных в техниках графики, живописи, керамики и скульптуры. Практически на 80% экспозицию составили произведения, впервые представленные широкой публике и созданные специально к этой выставке. Так их авторы запечатлели и передали зрителю свои признание и любовь к отечественному кинематографу, его лучшим актёрам и актрисам, режиссёрам, операторам и другим кинодеятелям, создававшим славу национальному кино. Многие из них пришли на церемонию открытия, чтобы самим увидеть картины, созданные по мотивам кыргызских фильмов, и свои автопортреты, а также просто пообщаться с преданной публикой, дать ей автографы и поблагодарить за симпатию и любовь к их профессии.



На вернисаже выставили свои работы как маститые мастера кисти, народные художники КР, так и молодые талантливые живописцы. Если судить по тематике экспозиционных картин, то их условно можно отнести к двум группам. Это портреты кинематографистов и живописные произведения, написанные по мотивам известных кыргызских фильмов. Авторы писали портреты тех режиссёров и актёров, с кем они лично знакомы и знают их внутренний мир, чтобы характернее передать энергетику их личности. На выставке зритель увидит стоп-кадры из популярных и любимых фильмов, а также работы, созданные по темам кинолент, то есть творчески переработанные художниками сюжетные варианты именитых фильмов.

Безусловно, притягивают к себе внимание публики триптих Суйунбека Торобекова «Вселенная Айтматова», в центре которой портрет нашего выдающегося классика словесности. Так же как портреты известных кинематографистов страны, режиссёров — Болота Шамшиева (автор Сапар Осмоналиев), Темира Бирназарова (автор Айып Алакунов), Актана Арым Кубата (художник Талайбек Сейтакматов), Геннадия Базарова (художник Азис Сулейманов); кинодраматургов — Мара Байджиева и Мурзы Гапарова (художник Садык Мырзаханов) и Кубата Жусубалиева (автор Баграмжан Темиров), артистов — Суйменкула Чокморова (автор Колгобек Койчуманов), Марата Алышпаева (автор Байыш Исланов), Айтурган Темировой (художник Сапар Осмоналиев), Мурата Мамбетова (автор Амирбек Джумабаев), Бакен Кыдыкеевой (художник Азис Сулайманов), оператора Кадыржана Кадыралиева (автор Жадкычы Жакыпов), портрет легендарного каскадёра Усена Кулайбергенова работы Айдара Касымбекова.

На выставке видное место занимают скульптурные портреты и композиции по мотивам известных кыргызских кинолент мастеров ваяния Рахат Токтобаевой («Танабай», «Мать-олениха» и «Данияр и Джамиля»), Тамилы Маматовой (скульптурные портреты композитора Мурата Бегалиева и режиссёра Замира Эралиева и Кабек уулу Нуржана (бюсты народных артистов КР режиссёра Толомуша Океева и оператора Нуртая Борбиева), а также художественные композиции, написанные по сюжетам отечественных фильмов художниками Азаматом Абакировым, Чингизом Ормонбековым, Адилетом Жанапиловым, Нургуяной Инокентьевой, Омукон уулу Базаркулом. Дастаном Телиновым.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.



