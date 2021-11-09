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В 2018 году постановлением правительства 26 октября объявлен Днём чествования воинов Баткена и памяти военнослужащих, погибших в двух баткенских кампаниях. На этом, к сожалению, закачивается поддержка государства ребят, сражавшихся не за награды, а за свою землю. Правда, семьям тех, кто не вернулся с поля боя, выплачиваются пособия по потере кормильца, но они настолько мизерные, что не помогают выжить в наше непростое время. Упёртые чиновники по неизвестным причинам не присваивают баткенцам статус участников боевых действий, играя на руку доморощенным стратегам, заявляющим, что тогда правительственным войскам противостояла жалкая кучка бандитов.

На самом деле это были хорошо вооружённые, многочисленные отряды боевиков Исламского движения Узбекистана (ИДУ), что подтверждали данные армейской разведки, радиоперехваты и показания пленных моджахедов. Своё слово сказали ветераны Великой Отечественной войны и эксперты в сфере безопасности: в 1999-2000 годах в горах Баткена проводились широкомасштабные войсковые операции по уничтожению противника с применением боевой силы и техники, проще говоря, шла война со всеми её атрибутами и последствиями: погибли 54 военнослужащих, более 120 получили ранения различной степени тяжести.

В конце октября 2000 года бандформирования ИДУ, неся тяжёлые потери, через перевал Тельбе отступили в Джергетальский район Таджикистана. Так закончилась вторая баткенская кампания, как и первая, показавшая высокий боевой дух защитников Отечества. Вот краткая хронология тех событий, занесённых в журнал боевых действий. 11 августа группа боевиков из 100-150 человек через перевал Торо перешла таджикско-кыргызскую границу и двинулась в направлении анклава Ворух. Их встретили бойцы шестого отдельного батальона специального назначения под командованием Жылдызбека Субанбекова. Более трёх суток личный состав блокпоста не только держал оборону, но и сам ходил в контратаку, потеряв 17 солдат и комбата, павшего от пули снайпера. Переброшенные на выручку спецназовцы Министерства обороны насчитали около 60 трупов «духов» в нескольких метрах от блокпоста. Уцелевших заблокировали в одном из ущелий и уничтожили ракетно-бомбовым ударом с воздуха.

К середине сентября подразделения Южной группировки войск уже контролировали все направления боевых действий и, преследуя боевиков, на 15 километров придвинулись к таджикской границе. Но обстановка оставалась сложной. Силовые структуры сопредельного государства не смогли перекрыть проходы на нашу территорию, поэтому проблем с оружием, боеприпасами и живой силой бандформирования не испытывали. В Баткене прошло заседание секретарей советов безопасности и руководителей спецслужб Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. В ходе его министр обороны Эсен Топоев настоятельно попросил таджикских коллег чётко выполнять свои обязательства по блокированию проходов, по которым боевикам поступает помощь, но наши соседи ограничились только обещаниями. Потом были тяжёлые бои на перевалах Курбака, Янгидован, Рама, Бузтоз, Тельбе, на чаткальском направлении и в ущелье Верхний Жылуу-Суу.

Последний — особая глава в истории второй баткенской кампании. Полтора месяца солдаты и офицеры блокпоста отражали ночные атаки моджахедов, не потеряв при этом ни одного человека. Упорство полевых командиров прорваться именно через это ущелье объяснялось тем, что отсюда можно попасть в узбекский анклав Сох и далее в Узбекистан, что было их главной целью, а также, по данным радиоперехватов, где-то здесь находился схрон с оружием и наркотиками. Не считаясь с потерями, боевики прорывались к нему. Но все их попытки пресекал шквальный огонь из всех видов оружия защитников блокпоста.Ночные вылазки совершала одна и та же группа боевиков из 100-120 человек, вооружённая стрелковым оружием и гранатомётами. Командовал ими Ахматжон Абдуллаев, родной брат влиятельного полевого командира Абдулазиза (Беспалый), уничтоженного нашими снайперами на перевале Карамык в первую баткенскую кампанию. Потеряв в общей сложности около 30 убитых, моджахеды отступили в направлении перевала Янгидован, унося с собой раненых.

Войсковая операция на перевале Тельбе, разработанная штабом Южной группировки войск, поставила точку в планах воинов Аллаха, как называли себя террористы. Помня уроки прошлого года, здесь ещё ранней весной выставили блокпост под началом майора Искандера Икрамова. Суть операции сводилась к тому, чтобы в случае появления боевиков выманить их на открытую местность, а затем, блокировав отход, неожиданно ударить со всех сторон. Расчёты штабистов подтвердились. Ранним утром 23 сентября блокпост атаковала банда из 70 человек, замыкали её миномётчики. Отсекая огнём путь вверх, бойцы вынудили моджахедов спуститься к речке. Разбившись на две группы, они двинулись по обоим берегам, пытаясь зайти в тыл, но там их ждала ловушка. Отвлекающая часть боевиков нападала спереди, создавая впечатление, что якобы именно отсюда пойдут на прорыв. В это время сзади раздались пулемётные и автоматные очереди, стало очевидным, что бандиты попали в засаду. Поняв, что их переиграли, они пошли на отчаянный шаг — в полный рост ринулись на наши позиции. Однако защитники блокпоста тем временем уже покинули свои окопы и отошли в другие укрытия. Когда нападавшие появились на открытом месте, ударили по ним с флангов.

Позже на поле боя обнаружили трупы семи боевиков. Сколько раненых и убитых унесли с собой, неизвестно, но, судя по данным радиоперехватов, только в приграничном Джергетальском районе было похоронено около двух десятков боевиков. Если учесть, что наёмников из числа лиц неазиатской национальности зарывали в непосредственной близости от места гибели (их потом находили), то можно предположить, что в бою у перевала Тельбе наши бойцы уничтожили около 40 боевиков. Забегая вперёд, отметим, что тогдашний духовный лидер ИДУ Зубайр ибн Абдурахман оценил свои потери за всю вторую баткенскую кампанию в 400 моджахедов.

В середине октября формирования ИДУ полностью выдавили на сопредельную территорию через пограничный населённый пункт Ходжа-Ачкан. По разрозненным группам боевиков, скрывавшихся в труднодоступных ущельях, наносила удары военная авиация. К зачистке территории Баткенского и Чон-Алайского районов привлекли спецназ, пограничников и десантно-штурмовые подразделения. Сапёры обезвреживали ранее установленные минные поля в местах возможного прорыва террористов, а также очищали от мин и фугасов местности, где оставили след их вражеские коллеги. Кроме того, начался планомерный вывод личного состава батальонов особого назначения с блокпостов в места их постоянной дислокации. 26 октября в Бишкеке состоялся парад войск, посвящённый победному завершению второй баткенской кампании по защите целостности и суверенитета республики. В нём приняли участие подразделения Министерства обороны, Южной группировки войск, МВД, МЧС и Национальной гвардии. Воинов Баткена приветствовали тысячи горожан, отдавая должное их мужеству и героизму и тому, что они показали всему миру огромный нравственный потенциал и свободолюбие нашего народа.

Сергей СИДОРОВ.

Фото автора.