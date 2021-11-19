Почему я голосую за Гюльшат Асылбаеву
Активный член Патриотической Партии Единения Кыргызстана Гюльшат Асылбаева, она за укрепление национального единства, согласия между народами Кыргызстана, за новые инициативы в сфере экономики, образования, здравоохранения, за работу по сохранению этнокультурного наследия Кыргызстана.
О ней самой
Родилась 27 августа 1960 г. в с. Георгиевка Джамбульской области Казахской ССР, казашка.
Образование высшее. Трудовой стаж — 40 лет. Двое детей. Вдова. Заслуженный экономист Кыргызской Республики. Депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 6-го созыва, заместитель председателя Комитета ЖК КР по экономической и фискальной политике. Руководитель депутатской группы дружбы с Казахстаном. Имеет классный чин «Государственный советник государственной гражданской службы
3-го класса». Международный аудитор. Председатель общественного объединения «Ассоциация казахов Кыргызстана», заместитель председателя Ассамблеи народа Кыргызстана. Награждена многими государственными наградами и благодарственными письмами.
За период депутатской деятельности инициировала около 70 законопроектов экономического и социального характера. Наиболее актуальные на сегодняшний день: принятие законов о поддержке медицинских работников, пострадавших от ковида, и выплате им компенсаций; о защите от семейного насилия, доступности к программе государственного ипотечного кредитования, поддержке многодетных семей и т. д.
Жилищная инициатива
Депутат ЖК Гюльшат Асылбаева инициировала поправки в закон КР «О государственном ипотечном жилищном кредитовании». Согласно закона, увеличен срок выдачи кредитов до 25 лет, это позволит гражданам возрастной группы до 70 лет получить возможность участвовать в государственных жилищных программах и приобретать жильё на льготных условиях. Принятие законопроекта значительно облегчит условия жилищного кредитования. По жилищной программе граждане смогут получить ипотеку под 4% годовых на 25 лет. Также могут получить ипотеку не только врачи, учителя или госслужащие, но и другие категории. Также по новой программе будет формироваться жилищный фонд путём строительства и выкупа жилья, которое будет выдаваться гражданам в аренду с последующим выкупом. И наконец, отменяется первоначальный взнос, что совсем уж выглядит привлекательно.
Рука помощи
На постоянной основе Гюльшат Кадыровна Асылбаева оказывает консультационную, юридическую и материальную поддержку нуждающимся людям. Сотрудничает с движением «Жизнь без рака» и онкомастерской. Установлены кондиционеры в операционном отделении онкологического центра в Бишкеке. В отделение реанимации Сокулукской районной больницы переданы кислородный концентратор, аппараты для измерения давления, пульсоксиметры.
В период карантина проведена большая работа по поддержке граждан, оказана гуманитарная помощь.
Военно-Антоновскому детскому дому для детей с ограниченными возможностями закуплено и передано спортивное оборудование для реабилитации, переданы продукты питания средней школе села Жаны-Жер.
Во время чрезвычайного положения в связи с пандемией в течение 30 дней была организована доставка питания врачам инфекционной больницы Бишкека.
Установлены два дневных стационара по оказанию первой помощи больным в период карантина COVID-19 для жителей жилмассива «Ак-Ордо» с предоставлением зарплаты медсёстрам, и оказана гуманитарная помощь малоимущим семьям. Организовано питание врачам ЦСМ Новопавловского айыл окмоту. Оказана помощь врачам Сокулукской районной больницы, ЦСМ переданы СИЗы, маски, противовирусные лекарства, защитные костюмы и маски.
В течение десяти дней врачам ЦСМ и Сокулукской районной больницы было организовано горячее питание, предоставлена помощь в обеспечении сотовой связью, а также организация горячего питания сотрудникам РОВД Сокулукского района, работающим на блокпостах, а также переданы маски, антисептики сотрудникам РОВД Сокулукского района.
Переданы маски, антисептики сотрудникам акимиата Сокулукского района; переданы антисептики Гавриловскому айыл окмоту; оказана гуманитарная помощь в виде продуктовых пакетов мало-имущим семьям Гавриловского айыл окмоту; оказана гуманитарная помощь в виде продуктов питания, антисептиков, лекарств членам Союза молодых инвалидов Сокулукского района Чуйской области. Оказана помощь в приобретении инвалидной коляски, слухового аппарата и трости для слепых.
Передана тысяча масок в центральную мечеть г. Бишкека.
Также по инициативе Асылбаевой отправлены в регионы антисептики на 6 млн. сомов. Переданы в Министерство здравоохранения лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты на 2 млн. сомов.
По обращениям граждан открыты два кабинета для первоклассников Военно-Антоновской средней школы, проведён капитальный ремонт фасада СШ №1 им. Ч. Айтматова Новопавловского района, проведено освещение улиц жилмассива «Тынчтык». Установлена водонапорная башня, выровнена дорога грейдером в селе Дачи СУ. Установлены столбы и освещение на улицах жилмассива «Ак-Ордо», оказана помощь в получении техусловий на проведение электричества, проведены работы по разравниванию и расширению пяти километров улиц с засыпкой щебня. Построено здание сельсовета в жилмассиве «Ак-Ордо»; приобретён и передан земельный участок для строительства учебного центра инвалидам Сокулукского района Чуйской области; установлены столбы и проведено электричество в жилмассиве МТФ; установлена детская площадка: в селе 1 Мая, в жилмассиве ДЭУ; в жилмассиве «Котур». Оказана помощь профессиональному лицею №114 — отремонтирована прилегающая территория, оказана помощь в приобретении спортивного инвентаря для открытия спортивного зала в селе Арал, и заменены аварийные столбы в количестве 15 шт., проведён капитальный ремонт электропроводов. Приобретён и установлен насос для бесперебойного обеспечения питьевой водой жителей многоэтажных домов, находящихся в районе Сокулукской птицефабрики. Молодым девушкам-швеям общества инвалидов в селе Крупском вручён комплект оргтехники — компьютер, принтер. Приобретены большая юрта, комплект казанов и титан для общего пользования жителями села Учкун-2.
При поддержке депутата Асылбаевой получено финансирование на 10 млн. сомов для проведения питьевой воды жителям жилмасива «Алтын-Ордо». Проведена работа по выделению средств на ремонт и обновление питьевой системы на 400 тыс. сомов в селе Жаны-Жер.
Мост дружбы
За период руководства диаспорой Г. Асылбаевой отремонтирован и полностью укомплектован мебелью и оргтехникой кабинет ассоциации, создан ансамбль «Байтерек», приобретены для него 16 национальных женских костюмов. Открыт Кыргызско-Казахский культурный центр имени Абая в Национальной библиотеке имени А. Осмонова, высажены голубые ели, туи, можжевельник и другие декоративные кустарники на центральной аллее дружбы Кыргызстан — Казахстан в парке «Ынтымак-2».
Гюльшат Асылбаевой переданы в музей Чингиза Айтматова средней школы №79 города Нур-Султан 31 картина и сборники сочинений писателя. На постоянной основе передаются новогодние подарки, продукты питания для Дома малютки, беспризорным детям и детским домам. При поддержке ассоциации проведены выездные семинары молодёжного крыла Ассамблеи народа Кыргызстана по вопросам экологии на Иссык-Куле.
Ассоциация подписала меморандум о сотрудничестве с Ассамблеей народа Казахстана и фондом «Отандастар», сотрудничает с кыргызской диаспорой в Казахстане. Ассоциацией организованы культурные мероприятия с участием артистов из Казахстана в Кыргызском драматическом театре. Организована встреча юных скрипачей из Нур-Султана для участия в концерте, детям были вручены новогодние подарки.
Ассоциацией проведена встреча с руководством фонда «Отандастар», министром культуры Казахстана, посольством Казахстана в КР. По инициативе ассоциации на постоянной основе проводятся мероприятия, посвящённые дню Первого Президента Н. Назарбаева. Ассоциация участвует во всех городских и республиканских мероприятиях в составе Ассамблеи народа Кыргызстана.
На сегодняшний день ассоциация имеет региональные представительства в Иссык-Кульской, Чуйской, Таласской областях и в г. Оше.
Александр Кирьянко.
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